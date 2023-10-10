Две Палестины. Экономист Миркин объяснил, почему по-разному живут в секторе Газа и на Западном берегу

Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться





Палестинцы живут не лучше, но и не хуже других народов на Ближнем Востоке. Соседство с Израилем для экономики региона — скорее благо, чем зло. Но Палестинская автономия разная. Она состоит из двух частей — Западный берег реки Иордан (условно — мир) и сектор Газа (война), разделенных территорией Израиля так, что общих границ нет.



О том, как живут люди на Западном берегу и в секторе Газа, «Фонтанка» поговорила с Яковом Миркиным, экономистом, профессором, доктором экономических наук.



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— Яков Моисеевич, как влияет разделение Палестинской автономии на положение населения?



— В 2007 году к власти в секторе Газа пришел ХАМАС (признан террористической организацией рядом стран, но не Россией. — Прим. ред.). Результат: в 2007 — 2022 годах реальный ВВП на душу населения на Западном берегу вырос больше, чем на 50 %, в Газе — упал больше, чем на 50 % (МВФ*, 2023). Просто факт, реальность, как она есть.

— От демографии обычно сильно зависит и экономическая, и любая другая активность населения, а от нее, в свою очередь зависит «удовлетворенность жизнью»? Какая структура населения в Палестине?



— В Палестинской автономии очень высокая рождаемость, темпы роста населения — 2,4 % в год (2021, PСBS**). Доля тех, кому до 14 лет — 37,9 %, в возрасте от 15 до 29 лет — 28,4 %. Подумать только, больше двух третей населения — в возрасте до 29 лет! Уровень рождаемости — 3,8 ребенка на одну женщину (нам бы так!). Где взять кормильцев? На каждое жилище приходится в среднем 3,6 комнат, на одну комнату — 1,4 человека. Не мудрено — больше 1,3 млн школьников (2021, PСBS).

Общество кипит от молодых, они сверхактивны, энергичны, готовы бунтовать, к тому же, как и все в юности, еще без семей, плохо устроены и легко поддаются пропаганде.



— И сектор Газа, и Западный берег зависят от экспорта — импорта. Как это проявляется? Можете нарисовать экономический портрет этих регионов?

— Только что МВФ провел обследование Газы. Данные совсем свежие, отчет опубликован в сентябре 2023 года. Главный торговый партнер и Газы, и Западного берега — Израиль. В 2022 году у сектора Газа импорт из Израиля составил по размеру 54 % ВВП, экспорт в Израиль — 6,5 % ВВП. Две трети электрической энергии Газа получает от Israeli Electric Corporation. Деньги Газы — это израильские шекели.



У сектора Газа есть общая граница с Египтом, торговля с ним все время растет. Из Египта в Газу ежегодно прибывает 35 — 36 тысяч фур со строительными материалами, продовольствием, топливом.

У Западного берега связи с Израилем гораздо шире. Импорт из Израиля для Западного берега составляет по размеру 70 % ВВП, а экспорт в Израиль — 21 % ВВП.

В Израиле заняты 22,5 % работающих жителей Западного берега, их доходы — 24 % ВВП этой территории. В секторе Газа — только 0,8 % работают в Израиле (МВФ, 2022).



Так что экономики Израиля, Западного берега и Газы переплетены, хотя хорошо видна разница между тесной, «мирной» связкой с Западным берегом и холодной отстраненностью от Газы. Если это то место в мире, откуда начинаются ракетные атаки или рейды террористов, то как с ним мирно и широко торговать?

— Палестина — бедный регион? Как живут люди?

— Это развивающаяся экономика. Но не беднейшая. Всего на Западном берегу и в секторе Газа живут 5,2 млн палестинцев (Западный берег реки Иордан — больше 3 млн, сектор Газа — больше 2 млн). С 1990 года жителей Палестинской автономии стало больше в 2,6 раза. Это примерно население Ирландии, Новой Зеландии или Финляндии.



Для сравнения — в Израиле 9,1 млн населения, примерно 20 % населения, 1,8 — 1,9 млн чел. — арабы, граждане Израиля, к Палестинской автономии отношения не имеют.



Самое важное измерение того, «как живут» — ожидаемая продолжительность жизни. У палестинцев на этой территории — 73,5 года. Сравните: в России сейчас — 73,4 года (2022), в Казахстане — 69,4 лет, в Беларуси — 72,4 года (ООН, 2021). Это больше, чем у соседей в Египте (70,2 года) и почти такая же, как у другого соседа — Иордании (74,3 года). Мужчины — палестинцы живут на 7 лет дольше, чем в России (71,1 год и 67,6 года) (2021).

Потерпите, пожалуйста, еще статистику, цифры. Без них нам не «нащупать» истинное положение дел. О странах судят еще по ВВП на душу населения. В Палестинской автономии ВВП по номиналу на душу населения — 3,5 тыс. долларов (2023 год, прогноз МВФ). Совсем рядом — нефтяной Алжир (4,5 тыс. долларов), Марокко (3,7 тыс. долларов), Тунис (4,1 тыс. долларов), Египет (3,6 тыс. долларов). В нефтяной Нигерии — всего лишь 2,3 тыс. долларов (2023 год, МВФ).



И все-таки, как понять «уровень»? Попробуем сравнить со странами, знакомыми нам лучше: Кыргызстан — 1,7 тыс. долларов, Таджикистан — 1,3 тыс. долларов, Молдова — 6,3 тыс. долларов.

Еще обычно просят сравнить «ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС)», то есть c учетом разницы внутренних цен в странах. И тут все неплохо. ВВП на душу населения по ППС в Палестинской автономии — 6,7 тыс. долларов (2023, прогноз МВФ). С кем сравнить? Это уровень Пакистана, Никарагуа, Бирмы, Гондураса, Бангладеш, Нигерии, он выше, чем в Киргизии и Таджикистане.

Перед нами — вполне современное общество. 71 % населения использует Интернет. Для сравнения в Египте — 57 %, Иордании — 67 %, Алжире — 49 %, Ливане — 62 %, Марокко — 74 %. А на постсоветском пространстве? В России — 83 %, Кыргызстане — 38 %, Таджикистане — 22 %. Около 1/3 палестинских семей имеют хотя бы один компьютер, 8 % интернет-пользователей покупают товары или услуги онлайн. (2020, WAFA). Из каждых 100 палестинцев — 86 подписаны на мобильную телефонную связь (в Иордании — 77) (2019, Всемирный банк).



Перед нами — сложная экономика. В ней 159 тыс. предприятий, по одному на 33 палестинца. 12 % предприятий — обрабатывающая промышленность, 0,2 % — горная, 0,6 % — строительная, 0,6 % — телекоммуникации, 51 % — торговля и ремонт автотехники, 3,1 % — наука, технические и профессиональные услуги. Больше 80 госпиталей, 3,4 тыс. мечетей, 17 театров, 34 музея, больше 3 тыс. школ, 58 тыс. учителей. Грамотность — 98 % (Палестинское центральное бюро статистики, PСBS, 2018 — 2020).

— Они живут в долг? Какой он у Палестины, какая инфляция?

— Шекель — стабильная валюта. Значит, низкая инфляция — в 2022 году она была гораздо ниже, чем у нас — 3,7 %, и процент по кредитам — 5,6 % (2020, МВФ). С конца 1990-х годов — многолетний кредитный бум.

При этом налоговое бремя необременительное, его вклад в ВВП — всего 23 — 25 %. Для сравнения: в России и Израиле налоговый пресс гораздо весомее — 35 — 36 % ВВП. Доля иностранной помощи в бюджете относительно невелика — 18–20 %. Государственный внешний долг составлял 34 % ВВП в 2019 году, 47 % — в 2020 году. Это намного меньше, чем у соседей: у Иордании внешний долг — 88 % ВВП, у Египта — 90 %.



— А как насчет коррупции?

— На уровне, привычном для этого региона, по оценке Transparency International, Палестинская автономия колеблется между 70-м и 80-м местами в мире.

— Все эти показатели — «средняя температура по больнице». Насколько велика разница между Западным берегом и сектором Газа?

— Очень велика. В секторе Газа намного проще структура экономики. Что заметно? Строительство — темпы роста 20 % с 2007 по 2022 год, услуги, аграрный сектор.

Средняя дневная зарплата в Газе составляет 55 % от зарплаты на Западном берегу.

На Западном берегу безработица — 13 %, в Газе — 45 % (2022).

Доля населения ниже уровня бедности на Западном берегу — 14 %, в Газе — 53 % (МВФ, 2022).

Безработица среди молодежи в Газе — более 2/3, на Западном берегу — 25 %.

Но все-таки нужно учитывать, что неформальный сектор составляет больше 30 % рабочей силы, неформальная занятость в сельском хозяйстве и строительстве зашкаливает за 90 % (2016, PCBS). То есть очень много тех, кто только числится безработным, хотя, безусловно, они есть — переизбыток молодежи плюс высокая безработица. Всегда, во всех обществах — это взрывная смесь.



77 % семей в Газе получает международную помощь (деньги + продовольствие), на Западном берегу — в ней нуждаются только 10 %. Эта помощь, в основном, идет через ООН (UNRWA, (United Nations Relief and Works Agency).

— Как вы расцениваете эту разницу между «двумя Палестинами»?

— Есть Западный берег реки Иордан и есть сектор Газа. Хорошо видна цена мира, пусть плохого мира. И цена войны, терроризма.

Жить всё лучше или уничтожать себя? Пытаться сосуществовать, работать вместе — или разрушать себя и других?

Этот выбор — от него никуда не деться, он делается на Ближнем Востоке на наших глазах.



В Израиле 1,4 — 1,5 млн человек — русскоязычные, там у многих из нас — у кого родственники, у кого — друзья и знакомые.

В Палестинской автономии, по имеющимся оценкам, более 2 тыс. россиян, больше 1 тысячи — в секторе Газа.



Будем это помнить, пытаясь понять, что будет дальше — на древней библейской земле, там, где была произнесена важнейшая заповедь в жизни человечества, ключевой принцип этики: «Не желай и не делай другому того, что не желаешь, чтобы сделали тебе».

Беседовала Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

Источники статистических данных, использованных в интервью:

* IMF West Bank and Gaza Selected Issues (МВФ)

**PСBS — Палестинское центральное бюро статистики

