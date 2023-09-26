16 октября - круглый стол «Рак груди: диагностировать, чтобы предотвратить»

Рак молочной железы – один из самых распространенных видов злокачественных опухолей у женщин. По статистике, на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди них. Проблема в том, что на ранней стадии рак практически не дает о себе знать – но обнаружить его можно и до проявления непосредственных симптомов опухоли – если регулярно проводить обследование. О том, как должна проходить диагностика этого онкологического заболевания, поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



- Какие рекомендации существуют по поводу профилактических обследований, которые необходимо проходить для диагностики рака груди? Как часто необходимо выполнять обследования, чтобы минимизировать риск рака?

