16 октября - круглый стол «Рак груди: диагностировать, чтобы предотвратить»

Рак молочной железы – один из самых распространенных видов злокачественных опухолей у женщин. По статистике, на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди них. Проблема в том, что на ранней стадии рак практически не дает о себе знать – но обнаружить его можно и до проявления непосредственных симптомов опухоли – если регулярно проводить обследование. О том, как должна проходить диагностика этого онкологического заболевания, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Какие рекомендации существуют по поводу профилактических обследований, которые необходимо проходить для диагностики рака груди? Как часто необходимо выполнять обследования, чтобы минимизировать риск рака?
- Насколько велика осведомленность женщин о необходимости маммологических обследований? Что мешает женщинам их проходить и можно ли эти причины убрать или минимизировать?
- Какие маммологические обследования существуют? Чем они отличаются между собой? Какие исследования дают более точную картину ситуации, а какие призваны уточнить отдельные параметры?
- Какие за последние годы появились новые методы в диагностике молочных желез, какие преимущества они несут для диагноста и для пациентов?
- Достаточно ли одного анализа/исследования для того, чтобы удостовериться, что рака груди нет? В каких случаях нужны дополнительные обследования и комплексный подход с применением различных методов?
- Насколько ранняя диагностика помогает дальнейшему лечению, если все-таки выявлена патология? На какой стадии рак максимально поддается лечению – как ее не пропустить?
К участию приглашаются специалисты-онкологи, маммологи, представители диагностических центров, лабораторий.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru