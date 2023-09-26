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    16 октября - круглый стол «Рак груди: диагностировать, чтобы предотвратить»

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    Рак молочной железы – один из самых распространенных видов злокачественных опухолей у женщин. По статистике, на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди них. Проблема в том, что на ранней стадии рак практически не дает о себе знать – но обнаружить его можно и до проявления непосредственных симптомов опухоли – если регулярно проводить обследование. О том, как должна проходить диагностика этого онкологического заболевания, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    - Какие рекомендации существуют по поводу профилактических обследований, которые необходимо проходить для диагностики рака груди? Как часто необходимо выполнять обследования, чтобы минимизировать риск рака?

    - Насколько велика осведомленность женщин о необходимости маммологических обследований? Что мешает женщинам их проходить и можно ли эти причины убрать или минимизировать?

    - Какие маммологические обследования существуют? Чем они отличаются между собой? Какие исследования дают более точную картину ситуации, а какие призваны уточнить отдельные параметры?

    - Какие за последние годы появились новые методы в диагностике молочных желез, какие преимущества они несут для диагноста и для пациентов?

    - Достаточно ли одного анализа/исследования для того, чтобы удостовериться, что рака груди нет? В каких случаях нужны дополнительные обследования и комплексный подход с применением различных методов?

    - Насколько ранняя диагностика помогает дальнейшему лечению, если все-таки выявлена патология? На какой стадии рак максимально поддается лечению – как ее не пропустить?

    К участию приглашаются специалисты-онкологи, маммологи, представители диагностических центров, лабораторий.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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