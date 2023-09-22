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    11 октября — онлайн круглый стол «Один, два, три сколько комнат надо для счастья?»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие квартиры наиболее популярны у ваших покупателей?
    • Какова площадь сегодня комфортной «однушки», «двушки» и «трешки»?
    • Как формируется квартирография жилого комплекса? Может ли она измениться в процессе строительства?
    • Сильно ли отличается по цене квадратного метра студии, одно, двух и трехкомнатные квартиры?
    • При каких условиях в жилых комплексах станет больше «двушек» и «трешек»?
    • Перепланировка готовых квартир – какие варианты возможны?

    По итогам лета самыми популярными квартирами в сегменте масс-маркет стал однокомнатные – на них приходится 43% в общем объеме спроса. На втором месте – студии, чья доля хоть немного и сократилась, но все равно составляет 28%. Двухкомнатные квартиры приобрели 21% покупателей, трехкомнатные – 8%. О том, что влияет на спрос на большие квартиры, какие квартиры дорожают, и как формируется квартирография жилых комплексов – поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются представители строительных компаний, агентств недвижимости, архитектурных бюро

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет 11 октября 2023 года в 12:00

    По вопросам участия обращаться:

    Карпусь Ольга, +7 (921) 902-69-91, ok@fontanka.ru

    План мероприятий

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