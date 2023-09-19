Что такое «обнимусь» и куда едет «американка»? Маршрут по истории транспорта

Холодная карета, неустойчивый омнибус, медленная конка — и стремительные трамвай, троллейбус, автобус, вагон метро. На чем только не передвигались жители нашего города за 320 лет его истории! «(От)Личный Петербург» предлагает читателям отправиться в путешествие по историческим следам общественного транспорта. На пути вам предстоит ходить, ездить, трогать, слушать и смотреть.
Некоторые точки, которые нам предстоит увидеть, расположены довольно далеко друг от друга. Но мы ведь не зря говорим об общественном транспорте? Давайте перемещаться между ними на автобусах, трамвае и метро! Самые удобные маршруты мы уже нашли за вас — так что вам остается только вооружиться «Подорожником», смартфоном с приложением-навигатором, интересом и вниманием. Но можете проложить и собственный путь между точками, построив маршрут на портале общественного транспорта Санкт-Петербурга.
Первый массовый
Наш маршрут начинается у памятника главному средству передвижения петербуржцев до середины XIX века — у кареты, что стоит теперь на 1-й Советской улице, возле дома № 12.
Только представьте: в XVIII и начале XIX века в Петербурге не было как такового общественного транспорта. Да и во всех европейских столицах в это время царила эпоха карет. И их в Северной Пальмире становилось все больше и больше — если при Анне Иоанновне в городе насчитывалось около ста экипажей, то при Екатерине II — уже 4 тысячи.
Памятник, который вы видите, посвящен не просто карете, а пролетке. Причем в этом случае весьма удобной — такую могли себе позволить только состоятельные петербуржцы. У обычной же пролетки сиденье было настолько узким, что людям, которые ехали вдвоем, приходилось прижиматься друг к другу. Сложности передвижению добавляла и низкая спинка, на которую было неудобно откидываться.
Первый общественный
До следующей точки доберемся на метро. Давайте спустимся под землю на станции «Площадь Восстания» и заодно как следует изучим убранство этой исторической платформы. Она открылась в числе первых в Петербурге еще в 1955 году. Для отделки не пожалели материалов: красный мрамор везли из Грузии и с Урала, стены украсили барельефами, посвященным ключевым событиям 1917 года. Во время строительства перехода на станцию «Маяковская» четыре из них сняли, но один остался. На нем изображен Ленин, выступающий на площади перед Финляндским вокзалом.
Но мы отвлеклись — пора возвращаться в дореволюционную Россию. Полноценный общественный транспорт появился в Петербурге в 1830 году. Тогда в городе запустили вместительные кареты на 10–16 человек — омнибусы. Они были рассчитаны на пассажиров, у которых не было возможности оплатить услуги частного извозчика. Хоть проезд и стал доступнее, омнибусы не отличались удобством — мало того, что в повозках образовывались толкучки, так еще и пассажиров то и дело подбрасывало на неровностях мостовых. Горожане даже стали называть транспорт словом «обнимусь» — из-за того, что людей в них то и дело швыряло в объятия друг к другу.
С «Площади Восстания» перейдем на «Маяковскую» и доедем до «Василеостровской». Там у метро нас ждет памятник первому удобному виду общественного транспорта Петербурга — конке. Она пришла на смену омнибусу в 1863 году и представляла собой трамвай на конной тяге. Железные рельсы проложили по всем районам города, а вагоны с ростом популярности этого вида транспорта начали оснащать вторым этажом — «империалом». Ездить в нем было дешевле — поскольку не было там крыши и защиты от дождя и снега.
Для пользователей конно-железной дороги существовал ряд правил, которые помогали обезопасить горожан от «попадания под лошадей встречного направления». Но даже несмотря на это без инцидентов не обходилось — особенно в темноте по утрам и вечерам. За 1900 год, например, травмы получили 95 пассажиров конки.
Знакомимся с историческими моделями трамвая
От «Василеостровской» пройдите 15 минут пешком до Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта. Если хотите узнать, как город от конки перешел к современным трамваям, музей ГЭТ — лучшее место.
Полюбуйтесь вагонами, которые ходили по городу, когда лошадей начало заменять электричество. Трамваи серии МС ходили по Ленинграду с 1927 года, «американки» появились в 1933-м, троллейбус МТБ-82 находился в эксплуатации с 1946 года. Всего в музее 30 моделей раритетных трамваев и 6 — троллейбусов. К 2026 году здесь планируют реконструировать исторические здания депо, построенные в начале XX века, и открыть научно-образовательный центр с детской трамвайной дорогой, учебной базой, концертным залом-трансформером и мультимедиа-тренажерами.
А теперь катаемся на «американке»!
Завершить знакомство с историческими вагонами советуем в ретротрамвае «Первый Туристический». Обычно ЛМ-33 отходит прямо от музея, но сейчас маршрут временно изменен из-за ремонта трамвайных путей. Поэтому сядьте в трамвай №6 и доедьте на нем до остановки «Улица Чапаева». Оттуда пройдите полкилометра по Большой Посадской. Ретротранспорт отходит ежедневно от дома № 24/2 в 10:00, 13:00 и 16:00.
Эту модель проектировали по образцу американских четырехосных вагонов фирмы Peter Witt — неудивительно, что ленинградцы звали их «американками». Они выгодно отличались от других трамваев той эпохи не только большим размером, но и наличием еще одной — центральной — двери, рядом с которой располагалось место кондуктора. Именно через нее пассажиры попадали в вагон, сразу оплачивали проезд и занимали места, а выходили через переднюю или заднюю. ЛМ-33 эксплуатировались 46 лет — с 1933 по 1979 годы.
В течение полутора часов раритетный вагончик прокатит вас по историческому центру Петербурга. Проезжая на нем по улицам, можете представить, как на точно такой же «американке» когда-то передвигались по городу ваши бабушки и дедушки.
Главный придворно-транспортный музей
От станции «Горьковская» доедьте до «Невского проспекта». Оттуда прогуляйтесь 6 минут по набережной канала Грибоедова до Конюшенного ведомства.
Посмотрите на прекрасное здание в стиле необарокко на Конюшенной площади, 2Г. Попробуйте догадаться: для кого или для чего его строили? Сложно поверить, но когда-то это был самый настоящий транспортный музей! В здании экспонировали предметы русского экипажного искусства. Музей открылся в 1860 году и просуществовал до 1926-го.
Здесь выставляли возок собственноручной работы Петра I и кареты Екатерины II. Тут можно было увидеть поврежденное от бомбы средство передвижения Александра II, во время поездки на котором его настиг взрыв. Николай II подарил музею свою тележку, от которой отказался в пользу автомобиля.
Но, к сожалению, в 1920-е музей был закрыт. Теперь в здании — магазины и заведения.
Ищем следы первой электрической железной дороги в России
Ну а мы снова переносимся из века конной тяги в век электричества. Давайте вернемся в метро и сперва доедем от «Невского проспекта» до «Автово». По пути насладитесь красотой станций, оформленных в стиле сталинского ампира. Все они были запущены в 1955 году в рамках первой очереди петербургского метрополитена — она включала платформы от «Площади Восстания» до «Автово».
Выходите на станции и пройдите 5 минут до трамвайной остановки «Метро Автово». Сядьте на маршрут № 36 в сторону Стрельны и мысленно перенеситесь в начало XX века…
Мы с вами едем по улицам, по которым проходила первая электрическая железная дорога в России — «Ораниенбаумская электрическая линия» или неофициально: Оранэла. Торжественная закладка линии, которая должна была связать Нарвскую заставу с Ораниенбаумом и Красной Горкой, состоялась в 1913 году. Тогда об этом написали все газеты, и в одной из статей впервые появилось слово «электричка».
Движение по линии запустили в 1916 году. Долгое время составы ходили только до Лигово, но в 1920-м наконец-то пошли в Стрельну. Правда, уже по другим рельсам — первые были частично вывезены в Азербайджан. На трамвае успел поездить на дачу Александр Блок. К концу 1920-х Оранэла стала полноценной частью ленинградского трамвая.
Если вам понравится так кататься, можете доехать до самой Стрельны. Либо выйдите на остановке «Трамвайный проспект» и загляните в музей Оранэлы, созданный по частной инициативе любителей истории нашего города.
Как трамваи защищали блокадный город
Выйдя из музея Оранэлы, не спешите доставать «Подорожник». Сначала перейдите проспект Стачек и зайдите в Ленинградский сквер. Видите рельсы, уходящие к его центру? Они ведут к нынешнему трамвайному парку № 8. В сентябре 1941 года года из его ворот вывели 10 трамвайных вагонов. Ими перегородили Петергофское шоссе — они стали последним рубежом обороны.
На тех же рельсах сегодня стоит памятник блокадному трамваю — вагон модели МС. Такие в самые тяжелые годы работали на улицах Ленинграда.
В его окнах застыли кадры с военной фотохроникой тех лет. Каждый год в даты, связанные с блокадой, здесь проходят памятные акции.
И почему трамвай был так важен для осажденного Ленинграда
Давайте посетим еще одно место, связанное с блокадной историей Ленинграда. Из сквера доберитесь пешком до станции «Автово», а оттуда — на метро до «Гостиного двора». Поднимитесь на Невский проспект и пройдите пешком до Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на набережной Фонтанки. Прямо за ним увидите неприметное здание необычной формы.
С 8 декабря 1941 года в блокадном Ленинграде начало замирать трамвайное движение. В январе 1942-го после прекращения подачи электроэнергии перестал ходить весь электротранспорт. Теперь голодающим и замерзающим людям пришлось передвигаться по городу пешком. По воспоминаниям Дмитрия Сергеевича Лихачева, необходимость длительных пеших маршрутов «обусловливало дополнительное расходование калорий. Очень часто люди умирали от внезапной остановки сердца, потери сознания и замерзания в пути».
Город изо всех сил старался восстановить трамвайное движение. 8 марта на три подстанции — в том числе на эту, №11, — поступило напряжение. В Ленинграде запустили движение грузового трамвая, а 15 апреля — пассажирского. На здании вы увидите мемориальную доску, куда горожане приносят цветы в памятные даты.
Отсюда отходили первые междугородние автобусы
Дойдите до Садовой и сядьте на трамвай № 3 на остановке «Инженерная улица». Поезжайте на нем до Сенной площади.
Право, что мы все о трамваях да о трамваях? Вот это место связано уже с автобусной историей. Посмотрите на желтое двухэтажное здание с колоннами, где сейчас расположено городское туристско-информационное бюро.
Чего только не было здесь! При Павле I появился деревянный дом, в котором долгие годы работала караульная служба. В конце XIX века в здании открылась Городская санитарная аналитическая станция для контроля качества продуктов и разрешения споров между покупателями и продавцами, после революции — лабаз (место торговли и хранения хлеба и зерна), в 1930-х — продуктовый магазин…
В 1956 году с площади Мира отправился в первую поездку первый междугородний автобус по маршруту Ленинград — Таллин. Год спустя в здании организовали автобусный вокзал. Вплоть до конца 1980-х он обслуживал междугородние перевозки. Внутри были оборудованы билетные кассы, зал ожидания для пассажиров, комната матери и ребенка, камера хранения багажа, почтовое отделение, книжный киоск, буфет и служебные помещения.
Если вам нравится кататься по Петербургу на общественном транспорте, вот вам идея, как устроить познавательную прогулку. Садитесь в автобус № 181 (он останавливается у Сенной площади), наденьте наушники и включите «Культурный маршрут» — аудиогид по достопримечательностям, мимо которых вы будете следовать.
Здесь интереснее всего расскажут про историю метро
Завершить маршрут по истории городского общественного транспорта советуем в музеях петербургского метрополитена. Выбирайте тот, который больше нравится. Можете сходите на экскурсию в депо: «Южное», «Выборгское» или «Автово». Там вы узнаете, как работает метрополитен, изучите подвижной состав и познакомитесь со структурой одного из крупнейших транспортных предприятий города. Другой вариант: отправиться в музей петербургского метрополитена на улице Одоевского, 29. Помните, что попасть туда можно только по записи.
А если вы с детьми, рекомендуем отправиться в «Метролэнд» в Рощино. Здесь самые маленькие могут узнать о профессиях работников метрополитена в увлекательных играх. Записаться можно на сайте интерактивного центра истории петербургского метрополитена.