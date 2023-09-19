Что такое «обнимусь» и куда едет «американка»? Маршрут по истории транспорта

До следующей точки доберемся на метро. Давайте спустимся под землю на станции «Площадь Восстания» и заодно как следует изучим убранство этой исторической платформы. Она открылась в числе первых в Петербурге еще в 1955 году. Для отделки не пожалели материалов: красный мрамор везли из Грузии и с Урала, стены украсили барельефами, посвященным ключевым событиям 1917 года. Во время строительства перехода на станцию «Маяковская» четыре из них сняли, но один остался. На нем изображен Ленин, выступающий на площади перед Финляндским вокзалом.

Но мы отвлеклись — пора возвращаться в дореволюционную Россию. Полноценный общественный транспорт появился в Петербурге в 1830 году. Тогда в городе запустили вместительные кареты на 10–16 человек — омнибусы. Они были рассчитаны на пассажиров, у которых не было возможности оплатить услуги частного извозчика. Хоть проезд и стал доступнее, омнибусы не отличались удобством — мало того, что в повозках образовывались толкучки, так еще и пассажиров то и дело подбрасывало на неровностях мостовых. Горожане даже стали называть транспорт словом «обнимусь» — из-за того, что людей в них то и дело швыряло в объятия друг к другу.



С «Площади Восстания» перейдем на «Маяковскую» и доедем до «Василеостровской». Там у метро нас ждет памятник первому удобному виду общественного транспорта Петербурга — конке. Она пришла на смену омнибусу в 1863 году и представляла собой трамвай на конной тяге. Железные рельсы проложили по всем районам города, а вагоны с ростом популярности этого вида транспорта начали оснащать вторым этажом — «империалом». Ездить в нем было дешевле — поскольку не было там крыши и защиты от дождя и снега.