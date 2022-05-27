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    «Смешались в кучу кони, люди...» В конке у «Василеостровской» открылось кафе, посмотрите, как теперь выглядит отремонтированный памятник

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    2 комментария

    У станции метро «Василеостровская» 27 мая официально открылись обновленный памятник конке и кафе внутри него. В честь этого события и Дня города на крыше вагончика выступили джазовые музыканты.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    В открытии принял участие Анатолий Шабалин, генеральный директор ООО «Глиссада» — компании-собственника арт-объекта. «Здесь можно выпить кофе, почитать книги, здесь будут проходить концерты и экскурсии. Конка снова с нами сквозь века», — объявил он.

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    Замглавы Василеостровского района Людмила Сытнова отметила, что районный отдел по благоустройству привлекал на субботники волонтеров и службы ЖКХ, чтобы они подкрашивали и чистили от мусора конку, фактически ставшую заброшенной с 2019-го по начало 2021 года.

    Вагончик с конями и кучером появился на Андреевском бульваре (неофициальное название 6–7-й линий Васильевского острова) в 2004 году. Это модель-копия вагона трамвая на конной тяге образца 1872–1878 годов. Петербург был первым городом империи, где в 1863 году начала действовать конно-железная дорога.

    Конку установило ООО «Глиссада», внутри обустроили авиа- и железнодорожные кассы, но они закрылись из-за убытков в 2019 году. Владелица компании Зинаида Синдаловская стала банкротом, а принадлежавшая ей организация была продана на торгах в марте 2021 года.

    Покупателем стала предпринимательница Екатерина Шабалина. Она запланировала превратить конку в современный туристический объект по типу кофейни-трамвая в Выборге. В ноябре объект увезли на реставрацию в родные для него мастерские Владимира Тарана, где ранее были изготовлены скульптуры лошадей и кучера. Стоимость работ составила более 2,5 млн рублей.

    Конка вернулась с реставрации 30 апреля и сразу стала любимицей прохожих, особенно детей и любителей селфи. Полежать на лавочке неподалеку были не прочь и бездомные. Привлекавшую их скамейку позже убрали от вагончика подальше.

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    Комментарии (2)

    Бонвиван
    Главная проблема пешеходной зоны у м. Василеостровская - обилие бомжей и люмпенов. И в основе (кроме бомжей, оседающих на этой "основе") - это явно местные жители из окрестных коммуналок, не работающие, непрерывно бухающие, смердящие, шумные и валяющиеся прямо там же на скамейках. Полиция, как правило, их просто игнорирует.
    LindaMc
    надо уже завязывать с этими уличными концертами. Немудрящие музыканты, спекулирующие Цоем на потребу невзыскательной публике, житья от них нет окружающим домам. Те же попрошайки, только с гитарами. И в метро снова активизировались
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