Памятник конке на «Василеостровской» уедет на реставрацию до февраля. После в нем будут продавать книги и кофе

Реставрировать конку будут в родных для нее мастерских Владимира Тарана, где ранее были изготовлены скульптуры лошадей и кучера. Внешний облик будет сохранен. Специалисты заменят несущие конструкции каркаса, обшивку, кровельный настил, электропроводку и отремонтируют металлоконструкции.



Объект принадлежит ООО «Глиссада». Компании удалось привлечь к его реставрации инвестиции предпринимателя Бориса Чернышева. Стоимость работ составит более 2,5 млн рублей.



Также за счет привлеченных средств компания погасила долг за аренду участка у города. Это позволило приступить к оформлению конки как нестационарного торгового объекта с основным видом деятельности «реализация периодической печатной продукции». Собственник планирует с февраля — марта 2022 года начать продавать внутри вагончика журналы, книги, кофе и сувениры. В будущем на верхнем этаже (империале) можно будет размещать ретролавочки для гостей или организовывать концерты уличных и джазовых музыкантов.

