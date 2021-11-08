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Памятник конке на «Василеостровской» уедет на реставрацию до февраля. После в нем будут продавать книги и кофе

Памятник конке на Васильевском острове в Петербурге отправится на реставрацию

Конка у станции метро «Василеостровская» 9 ноября отправится на реставрацию до 28 февраля 2022 года. Об этом «Фонтанке» 8 ноября сообщил представитель компании — собственника объекта Анатолий Шабалин. Внутри планируют продавать прессу, кофе и сувениры.

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Реставрировать конку будут в родных для нее мастерских Владимира Тарана, где ранее были изготовлены скульптуры лошадей и кучера. Внешний облик будет сохранен. Специалисты заменят несущие конструкции каркаса, обшивку, кровельный настил, электропроводку и отремонтируют металлоконструкции.

Объект принадлежит ООО «Глиссада». Компании удалось привлечь к его реставрации инвестиции предпринимателя Бориса Чернышева. Стоимость работ составит более 2,5 млн рублей.

Также за счет привлеченных средств компания погасила долг за аренду участка у города. Это позволило приступить к оформлению конки как нестационарного торгового объекта с основным видом деятельности «реализация периодической печатной продукции». Собственник планирует с февраля — марта 2022 года начать продавать внутри вагончика журналы, книги, кофе и сувениры. В будущем на верхнем этаже (империале) можно будет размещать ретролавочки для гостей или организовывать концерты уличных и джазовых музыкантов.

Конка появилась на Андреевском бульваре (неофициальное название 6–7-й линий Васильевского острова) в 2004 году. Это модель-копия вагона трамвая на конной тяге образца 1872–1878 годов. Петербург был первым городом империи, где в 1863 году начала действовать конно-железная дорога.

Общая длина объекта — 8 метров. Внутри вагон разделен на два помещения: в первом стоят красные лавки, как в старинных конках, второе оборудовано под авиа- и железнодорожные кассы. Они располагались здесь с 2004 года, но закрылись из-за нерентабельности в 2019 году. Бывшая владелица ООО «Глиссада» Зинаида Синдаловская была признана банкротом, ее имущество, в том числе компания, подлежало продаже на торгах.

В марте 2021 года фирму «Глиссада» на аукционе приобрела Екатерина Шабалина. К тому времени долг фирмы составил 4,6 млн рублей. Как рассказывала предпринимательница «Фонтанке», она планирует превратить пришедшую в упадок конку в современный туристический объект по типу кофейни-трамвая в Выборге.

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Комментарии (1)

hedgehog_
требуется к продаванию шаурма и клубника, корюшка, арбузы, мимозы по сезону. людям жрать нечего
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