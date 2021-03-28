автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербурженка Екатерина Шабалина в середине марта приобрела на торгах 100% долей ООО «Глиссада», которому принадлежит «памятник конке» вместе с бетонно-пластиковыми конями у станции метро «Василеостровская». Вопреки распространенному мнению, по документам это не арт-объект, а самый обычный нестационарный объект торговли.

Предпринимательница собирается благоустроить конку и сделать туристической точкой притяжения. Прообразом послужил памятник трамваю в Выборге, внутри которого располагается кафе. Пока эта перспектива выглядит далекой, ведь к симпатичному павильончику прилагаются миллионные обременения.



Неравнодушные читатели «Фонтанки» печалились из-за нынешнего облика конки — скульптура исписана граффити, решетка возле нее сломана, а сам вагончик уже давно используют под мусорку. Горожане предложили привести памятник в порядок, но, оказалось, сделать этого нельзя даже при поддержке районной администрации. Граффити с пластиковых коней уже не раз оттирали волонтеры, но более основательные работы невозможно было выполнить без согласия собственника.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вагончик вместе со скульптурной группой находился в собственности ООО «Глиссада». Компания принадлежит предпринимательнице Зинаиде Синдаловской. В конце 2019 года суд признал ее банкротом и ввел конкурсное производство. Инвентаризация имущества должника показала, что компания «Глиссада» — ее единственный актив, который оценили в 10 тыс. рублей — по размеру уставного капитала.

По такой начальной цене организация была выставлена на торги. Екатерине Шабалиной посчастливилось приобрести ее, повысив цену всего на тысячу рублей, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Женщина рассказала «Фонтанке», что была знакома с бывшей владелицей конки еще до банкротного процесса, и дала понять, что покупка была осознанной, а не импульсивной. Под что именно теперь приспособят объект, еще не решено, но направление мысли понятно.



«Насчет билетной кассы не уверена. Шла речь о продаже печатных изданий. Может быть, с сочетанием каких-то напитков. Мы брали за пример вагончик в Выборге, переделанный под кофейню», — говорит Шабалина. К слову, выборгский трамвай в 2019 году победил в номинации «лучший нестационарный торговый объект» конкурса Минпромторга «Торговля России». По признанию владельца кофейни Александра Нисторовича местному изданию, денег это не приносит, но позволяет держаться на уровне самоокупаемости.

«Скорее всего, конку придется капитально облагораживать, — предполагает предпринимательница. — Она внутри сделана из достаточно примитивных материалов — буквально фанера на металлическом каркасе. Поэтому придется ее реставрировать, чтобы была возможность пускать внутрь людей и это было бы максимально безопасно».

По оценке Екатерины, на оформление прав собственности может уйти 2–3 недели и сразу после этого конку начнут приводить в порядок. Новые хозяева признаются, что пока не подсчитывали, сколько денег может потребоваться на ремонт вагончика. «Зависит от того, насколько капитально мы подойдем к этому вопросу, найдем ли людей, которые готовы вложить в это средства, чтобы сделать это именно памятником. Или же своими силами максимально постараемся — из разряда «как получится». Хочется красиво, чтобы место добавило шарма городу», — рассуждает Шабалина.



дизайн-проект конки 2004 года Фото: предоставила Екатерина Шабалина дизайн-проект конки 2004 года Фото: предоставила Екатерина Шабалина дизайн-проект конки 2004 года Фото: предоставила Екатерина Шабалина Поделиться Поделиться







Конка появилась на Андреевском бульваре (неофициальное название 6–7 линий Васильевского острова) в 2004 году. Это модель-копия вагона трамвая на конной тяге образца 1872–1878 годов. Петербург был первым городом империи, где в 1863 году начала действовать конно-железная дорога. Первые вагоны с пассажирами как раз бежали по Невскому на Стрелку Васильевского острова, позже сеть проходящих по острову маршрутов разрослась.

По заказу «Глиссады» модель конки была создана по сохранившимся чертежам Путиловского завода. В 2005 году памятник дополнили скульптурами двух лошадей, изготовленных из пластика и бетона, работы скульптора Ахнафа Зиякаева. В 2009 году к ним добавился извозчик, над которым трудилась команда авторов вместе со скульптором Иваном Пентешиным. Детали одежды кучера воссоздавались по историческим фотографиям, записям «Ленфильма», «Мосфильма» и архивным материалам.

«Глиссада» использовала конку как точку продажи авиационных и железнодорожных билетов. Нетрудно догадаться, что со временем оформление и покупка перешли в онлайн, и необходимость в физических кассах практически сошла на нет. Про то, какие планы были у Зинаиды Синдаловской нам узнать не удалось — она не захотела давать комментарии.



Как бы то ни было, вместе с потенциально привлекательным туристическим объектом покупателю досталась финансовая дыра, которую теперь предстоит заполнить. Хоть с 2015 по 2018 год выручка «Глиссады» держалась на уровне 10–13 млн рублей в год, по данным системы СПАРК, в 2019 году она резко упала до 800 тысяч. Все эти годы компания с переменным успехом показывала прибыль, закончив последний год работы убытком в 665 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность фирмы в 2019 году составила немногим более 3 млн рублей, следует из открытой базы данных. Вероятнее всего, в этой цифре отразилась задолженность компании перед банком «АК БАРС». Арбитраж постановил взыскать с «Глиссады» в пользу кредитора 3,35 млн рублей. Также, как сообщили «Фонтанке» в городском комитете по инвестициям, у компании накопился долг за аренду участка земли под памятником — около 250 тыс. рублей.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

