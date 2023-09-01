21 сентября — очный круглый стол «Ставка на осень: как меняется ипотека в новом сезоне»

Изменение ключевой ставки привело к неизбежному росту ставок по ипотеке. Изменения пока не коснулись льготных программ — напомним, они действуют до 1 июля 2024 года. А вот выдачу сельской ипотеки банки приостановили — до изменения ситуации в экономике, сообщили в Минсельхозе. Сильнее всего изменение ключевой ставки повлияет на вторичный рынок жилья, где льготные программы не действуют. О том, как меняется ситуация и что делают участники рынка в данной ситуации — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Как повлияло повышение ключевой ставки на выдачу ипотеки в августе? Каковы в целом итоги лета по ипотечному кредитованию?
— Самые высокие и самые низкие ставки на рынке.
— Какие программы сейчас наиболее востребованы? Почему «пострадала» сельская ипотека? Могут ли быть скорректированы другие программы?
— Ипотека на вторичном рынке — есть ли сейчас спрос?
— Совместные программы банков и застройщиков — как меняется спрос и предложение?
— Прогнозы развития рынка ипотеки до конца года.
Круглый стол проводится очно.
К участию приглашаем представителей банков, застройщиков, агентств недвижимости, ипотечных консультантов и других экспертов ипотечного рынка.
По вопросам участия:
Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91