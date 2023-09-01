    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd98.2eur105.28

    21 сентября — очный круглый стол «Ставка на осень: как меняется ипотека в новом сезоне»

    1259

    Изменение ключевой ставки привело к неизбежному росту ставок по ипотеке. Изменения пока не коснулись льготных программ — напомним, они действуют до 1 июля 2024 года. А вот выдачу сельской ипотеки банки приостановили — до изменения ситуации в экономике, сообщили в Минсельхозе. Сильнее всего изменение ключевой ставки повлияет на вторичный рынок жилья, где льготные программы не действуют. О том, как меняется ситуация и что делают участники рынка в данной ситуации — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Как повлияло повышение ключевой ставки на выдачу ипотеки в августе? Каковы в целом итоги лета по ипотечному кредитованию?

    — Самые высокие и самые низкие ставки на рынке.

    — Какие программы сейчас наиболее востребованы? Почему «пострадала» сельская ипотека? Могут ли быть скорректированы другие программы?

    — Ипотека на вторичном рынке — есть ли сейчас спрос?

    — Совместные программы банков и застройщиков — как меняется спрос и предложение?

    — Прогнозы развития рынка ипотеки до конца года.

    Круглый стол проводится очно.

    К участию приглашаем представителей банков, застройщиков, агентств недвижимости, ипотечных консультантов и других экспертов ипотечного рынка.

    По вопросам участия:

    Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close