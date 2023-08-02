«Извиняюсь, что не сохранили». В Петербурге похоронили Пограничника, погибшего под Бахмутом

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге похоронили 45-летнего ефрейтора из полка №1428. Он считал, что сила в доброте, а погиб под Бахмутом (он же Артемовск) в начале июля. Тогда же родственники мобилизованных из этого полка начали заваливать власти письмами и жалобами. «Фонтанка» побывала на похоронах Андрея Пограничника.



Маленькая церковь на Северном кладбище не вмещала столько людей, сколько пришли проститься с ефрейтором Андреем Покладок. После отпевания гроб подхватили курсанты и понесли в автобус — до места захоронения идти почти полчаса. Могилу подготовили на новом участке кладбища, на опушке леса. Церемонию прощания начал замглавы Выборгского района. На кладбище его уже видели на днях — тяжёлая роль, судя по всему, для него стала привычной. Он зачитал слова соболезнования от губернатора.



Фото: предоставлено супругой погибшего Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вслед за ним предложили выступить военкому Выборгского района Александру Бажимову. Он стоял возле гроба, позади почётного караула, и вглядывался в написанную для него бумагу. Бажимову, казалось, было не по себе — то ли от внезапной августовской жары, то ли от трагичности обстановки и собственной роли в происходящем. Он ещё раз взглянул на текст и начал читать, перепутав и фамилию, и имя погибшего ефрейтора: «Мужественно и отважно держали натиск врага, попали под артиллерийский обстрел, получил ранение, не совместимое с жизнью...»

Затем будто бы решил добавить немного от себя: «Мы не хотели этой войны. Мы до последнего ждали гарантии Запада на существование Российской Федерации, на то, чтобы нас не втягивали в эту войну. Но Запад не дал нам этих гарантий. История повторяется. Ровно 82 года назад мы также просили дать гарантии о ненападении фашистской Германии. Западная Европа во главе с США развязали против России, русского народа и православия эту войну. Гибнут солдаты, офицеры, генералы, дети и мирное население. Ваш муж погиб смертью храбрых, выполнив долг перед Родиной». Военком передал вдове орден Мужества и снова добавил: «Извиняюсь, что не сохранили друга, мужа, брата. Извиняюсь».

Проститься с ефрейтором пришёл и его бывший начальник — спецпредставитель губернатора Сергей Смирнов. Ещё до того, как Смирнов оказался в Смольном, Андрей Покладок 8 лет работал его личным помощником: «Андрей работал со мной, отвечал за мою семью так, как за свою. У него трое детей. Когда я узнал, что он идет на СВО, я не удивился. У него была ответственность за свою Родину». Следом вышел к гробу друг детства: «Он добрейший человек. Когда пришла повестка, сказал — что я, бегать, что ли, буду? Вот так простой, добрый парень взял автомат и пошел служить».



Фото: предоставлено супругой погибшего Поделиться Поделиться





К могиле вышел и брат: «Он говорил нам тогда: «Как не пойти, когда два племянника уже там?» Почти в один день получили повестки. Андрея с нами нет, а племянники продолжают воевать за него и за нас». От племянников к могиле положили венок с большой буквой Z и надписью: «Мы не уроним отчей чести».

Повестку 44-летнему Андрею из дверей вынула жена Людмила 1 октября. Она позвонила мужу и предложил никуда не ходить — ведь бумага не вручена лично. «Он сказал, что раз пришла повестка, значит, надо идти, и поехал после работы в военкомат. Я надеялась, что раз ему больше 40, его не призовут. Но он вышел и сказал, что ему завтра с утра надо быть на плацу». Ночью семья собирала Андрею рюкзак — бельё и тёплые вещи. Позже, уже в части, он позвонил и попросил привезти ему ложки, вспоминает Людмила, во время учений на полигоне оказалось всего 20 приборов на 100 человек. Жена довозила ему компас, сапоги, котелок, трусы, носки, сильные обезболивающие, бронежилет (купили за 200 тысяч) и тепловизор (его позже за 90 тысяч купил друг). «Перед отправкой пришла гуманитарная помощь от Беглова. Трусы там были на подростка, термос, правда, прислали хороший», — вспоминает Людмила.

Андрей отслужил срочную службу в 18 лет — был пограничником в Калининградской области. Поэтому, уже мобилизованному, ему дали позывной Пограничник. В военном билете значилось «ефрейтор», хотя с тех пор он и получил высшее образование в Университете МВД, менять на лейтенанта не стали. «Их повезли куда-то в сторону Кременной. Там они по колено в грязи копали окопы. Он говорил, что спали в ямах, спальники, мокрые от дождя, сушили на кострах днем. Машина с провизией приезжала раз в неделю», — говорит Людмила. Зиму Андрей провёл без утеплённого бушлата — когда раздавали, не оказалось его размера. По словам Людмилы, её супругу ещё на плацу у военкомата заявили, что он будет состоять в теробороне, но в итоге в билете записали, что он пулемётчик: «Я писала всем, жаловалась, ведь он из пулемёта никогда не стрелял, но мне приходили ответы, что это нормально и сейчас так можно». Весной Андрей приехал в отпуск. Жене он рассказывал, что пытался договариваться с начальством, чтобы ему давали дополнительные патроны — он пытался научиться стрелять из пулемета.

Сама Людмила в 90-е работала делопроизводителем в части в Ленобласти — жила в закрытом военном городке, другой работы не было. В это время как раз началась первая чеченская кампания. «Мне 18 лет было. Из части отправляли новобранцев в горячие точки. Летом мальчиков набрали, а осенью начали получать гробы. У меня сейчас не было иллюзий», — говорит она. По её словам, Андрею после отпуска предлагали командовать подразделением, но он отказался — не был готов отвечать за других людей, поведение которых у него иногда вызывало вопросы. В июне Андрей написал Людмиле и сказал, что их переводят: «Мы общались завуалированно, и я спросила: «Везут в сторону как нашего сына зовут?» А сын у нас Артём. Он сказал, что да». 4 июля жены и родственницы сослуживцев запереживали — прошёл слух, что был тяжёлый бой, в котором погибли солдаты. Тогда же в Сети стали появляться видео из полка Андрея, 1428-го, и письма родственников, которые просили не бросать неподготовленных бойцов на передовую.

«Я звонила на горячую линию, волонтёрам, в госпитали. Мне то опровергали, то говорили, что он пропал без вести. 28 июля в итоге позвонили и сообщили, что погиб в бою. В военкомате (оттуда уже после отправки нам пришло ещё две повестки, я туда ходила получать справки), оказывается, не могли найти мой телефон», — говорит Людмила. На похоронах сослуживец подошёл к ней и сказал, что видел, как муж под пулями пытался перевязать раненых.

После похорон Людмила нашла запись в телефоне сына. На ней он расспрашивал отца, пока тот был в отпуске, о жизни. На вопрос из «Брата»: «В чём сила?» — ефрейтор Покладок ответил: «В доброте людей. Добро всегда побеждает зло».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»