«Мы все-таки люди». Шестая рота просит отвести огонь от себя, здесь служат петербуржцы

Фото: ТАСС Поделиться Поделиться





Родственники мобилизованных петербуржцев вторую неделю бомбардируют обращениями администрацию президента, Минобороны, военную прокуратуру, уполномоченного по правам человека. Они требуют остановить отправку их мужей и сыновей под Бахмут (Артемовск), так как убеждены, что тех должным образом не готовили ходить в атаку.



Мобилизованные служат в шестой роте, и этот факт рождает сложные чувства. Ситуация развивается на фоне заявлений министра обороны Сергея Шойгу о том, что российские войска перешли в наступление.



Видео, где военнослужащие рассказывают о предстоящей отправке на передовую, распространилось в соцсетях в начале июля. В частности, оно было опубликовано в новостном тг-канале Ксении Собчак. «Мы не слабаки, от служебных обязанностей не отказываемся», — говорит солдат на видео. И рассказывает, что вместе с товарищами стойко перенес все тяготы начального этапа мобилизации, когда за свой счет приходилось покупать снаряжение, когда за свои деньги нанимали технику рыть окопы. Изначально их распределили в территориальную оборону (номер полка известен «Фонтанке»). Усиленной огневой подготовки, говорит мобилизованный, с ними не проводилось, так как предполагалось, что их шестая рота предназначена для работы на третьей линии фронта. Решение о переводе из теробороны в штурмовое подразделение с отправкой под ставший благодаря Евгению Пригожину нарицательным Бахмут заставило записать видеообращение. В нем подчеркивается, что от службы мобилизованные не отказываются, но без должной подготовки и вооружения не смогут выполнить задачу. «Мы все-таки люди», — произносит военнослужащий.



Через несколько дней после этого видео в Интернете распространилось другое. В нем рассказывается о реакции на первое обращение — командование полка потребовало сдать оружие. Шестая рота оружие сдала, но вызвала на себя военную комендатуру и полицию. Военная полиция была откровенна — мол, ни арестовать вас, ни помочь вам не можем. «Подчеркиваю, от выполнения воинского долга мы не уклоняемся, но в рамках тех задач теробороны, к которым нас действительно готовили», — говорит мужчина.

«Фонтанке» известны имя и фамилия военнослужащего, который выступает в обоих видео. Его отец Сергей, пытаясь помочь сыну, за последние две недели отправил 10 личных и коллективных обращений в различные инстанции. Единственный на данный момент ответ 10 июля пришел от прокуратуры Южного военного округа, в нем говорится, что обращение перенаправлено в военную прокуратуру Объединенной группировки войск. Также в конце прошлой недели Сергей ездил в Москву в приемные администрации президента, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, рассказал он «Фонтанке».



По словам Сергея, после тех видео часть бойцов оставили на второй линии обороны, а остальных забрали в военную комендатуру. Сын Сергея сейчас находится в комендатуре, в последний раз связь с ним была в середине прошлой недели. На тот момент никаких официальных обвинений военнослужащим предъявлено не было, однако оказывалось «психологическое давление», утверждает Сергей. В распоряжении «Фонтанки» есть более десятка обращений от родственников других мобилизованных петербуржцев, служащих в шестой роте одного из батальонов того же полка. В них изложена идентичная цепочка событий и содержатся просьбы провести проверку.



По словам Ирины, чей муж тоже служит в шестой роте (имя и фамилия известны редакции), в конце июня она узнала от супруга, что его переводят в добровольческий отряд, хотя он утверждал, что не подписывал соответствующих документов. 1 июля поступила информация, что командование полка приказало бойцам сдать оружие «без отметок в военном билете», при этом они остались «на линии соприкосновения», рассказывает Ирина в обращении в военную прокуратуру. С этого момента супруг с ней на связь не выходил.

Ольга на прошлой неделе направила восемь обращений по поводу судьбы своего мужа (имя и фамилия есть в распоряжении редакции). Письма ушли президенту РФ и еще в семь других ведомств (копия есть у «Фонтанки»).

В них она сообщает, что командование сменило ее супругу военно-учетную специальность «с водителя автомобиля на наводчика» и «приписало к корпусу добровольцев, в штурмовую бригаду». При этом, пишет она, военнослужащий «не обладает необходимыми навыками и знаниями», «никакие документы не подписывал», а «в силу состояния здоровья не является годным для данной военно-учетной специальности». По словам Ольги, связи с супругом нет с 29 июня. Тогда он сообщил, что к нему и товарищам по взводу (всего 33 человека) применяют «морально-психологическое давление с угрозой физической расправы вплоть до расстрела», говорит она в письме. Женщина просит объявить мужа в розыск и провести проверку.

Елизавета, гражданская жена еще одного мобилизованного, принявшего участие в записи видеоролика, в последний раз общалась с мужем 10 июля. По ее словам, о переводе в «добровольцы» ее муж и его товарищи узнали от водителя, который занимается перевозкой гуманитарной помощи. «Тот якобы видел документы в штабе, что их перевели в добровольческий отряд, хотя они никакие документы не подписывали и на контракт не соглашались», — рассказала она «Фонтанке».



Сами военнослужащие не знают, каков их официальный статус. Однако после отказа следовать на передовую до проведения подготовки и беседы с начальством появились слухи, что они якобы находятся в списке «отказников». «Их разоружили, записав в некий листочек», — говорит Елизавета. При этом она подчеркивает, что бойцы «находятся на позициях, не отказываются от выполнения задач».



По словам Елизаветы, сейчас в военной комендатуре продолжают оставаться командиры взводов и сын Сергея, который на видео выступил от имени своих товарищей, остальные бойцы находятся на второй линии обороны в лесополосе. «Зона более-менее безопасная, но слышны прилеты самолетов и артиллерии», — говорит Елизавета. Она утверждает, что только в последние дни наладили снабжение с помощью полевой кухни, а бойцам все-таки выдали другое оружие и поставили необходимые отметки в военном билете. Муж также сообщил Елизавете, что в ближайшее время его и товарищей обещают направить на передовую, добавляет собеседница «Фонтанки».



Редакция направила запросы в штаб Западного военного округа, в Главное военное следственное управление СК РФ по ЗВО и военную прокуратуру ЗВО с просьбой сообщить, какие меры приняты по результатам обращений родственников мобилизованных петербуржцев, служащих в шестой роте известного им полка. На момент публикации ответ не поступил.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»