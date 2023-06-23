ЦБ ужесточит выдачу кредитов для россиян с высокой долговой нагрузкой

Банк России повысит для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте 23 июня. Мера направлена на повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам, поскольку в стране отмечается слишком быстрый рост кредитования, отстающий от роста зарплат.



Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года и коснутся всех кредитов с полной стоимостью выше 25% годовых вне зависимости от предельной долговой нагрузки заемщика, всех кредитов для заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50%, то есть таких, кто тратит на обслуживание долгов свыше 50% своих доходов, а также всех кредитов для заемщиков без предельной долговой нагрузки.

