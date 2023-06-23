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    ЦБ ужесточит выдачу кредитов для россиян с высокой долговой нагрузкой

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    Банк России повысит для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте 23 июня. Мера направлена на повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам, поскольку в стране отмечается слишком быстрый рост кредитования, отстающий от роста зарплат.

    Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года и коснутся всех кредитов с полной стоимостью выше 25% годовых вне зависимости от предельной долговой нагрузки заемщика, всех кредитов для заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50%, то есть таких, кто тратит на обслуживание долгов свыше 50% своих доходов, а также всех кредитов для заемщиков без предельной долговой нагрузки.

    ЦБ отмечает, что под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдаваемых кредитов наличными.

    Увеличение надбавок с 0,21 до 0,89 повышает стоимость соответствующего кредита для банка и делает его менее рентабельным, поскольку кредит приходится дополнительно резервировать из капитала.

    Регулятор также сообщает, что задолженность по необеспеченным потребительским кредитам растет. По итогам мая 2023 года объем портфеля потребительских кредитов достиг 12,6 трлн рублей.

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    Комментарии 10

    Гость23 Июн 2023 в 19:46
    давно пора - есть у человека кредит, он его не выплатил, ну и всё, надо сразу запрет на все кредиты выдавать, причём всем и сразу, чтобы ещё больше в кабалу человека не вгонять... ещё бы коллекторов запретить бы - у нас есть Суд для любых разборок, есть ФССП для исполнения законного решения Суда, ну и всё - остальные как говорится "нафиг с пляжа"... и кредитную историю надо хранить не 15 лет, не 10 и не 8, а года 3, т.к. за 3 года человек всяко найдёт себе и работу, и исправит своё удручающее положение - ну дали в одном месте пинком под зад, соответственно остался человек без денег, а оттуда и просрочка по кредиту растёт и задолжности... но проходит время - человек находит работу, появляются деньги, закрывает старый кредит через суд, встаёт на ноги - почему его нельзя заново кредитовать? если он снова способен отдавать - то испорченная кредитная история становится пятном на его жизни...
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