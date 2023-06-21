Какое масло полезнее — подсолнечное или оливковое? Отвечают врачи

Оливковое масло долгие годы считают чуть ли не лучшим в мире. А что на самом деле? Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Как только появились у человечества оливковое и подсолнечное масло, так и пошли споры о том, какое же из них лучше. В последнее время пальму первенства среди сторонников ЗОЖ вырывало оливковое, а подсолнечное осталось на обочине здорового питания. Но защитники подсолнечного масла уверяют: это всё уловки маркетологов. Так кто же прав и какое масло на самом деле полезнее? Есть только один способ в этом разобраться — спросить у врачей.



Оливковое масло Во многом своей популярностью оливковое масло обязано средиземноморской диете, в которой оно — один из основных ингредиентов. В 2010 году эта диета вошла в список нематериальных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но кроме исторической ценности у нее есть еще несколько заслуг: помощь в борьбе с ожирением, заболеваниями сердца и сосудов и увеличение продолжительности жизни в результате. Различные исследования показывают, что люди, придерживающиеся канонов средиземноморской диеты, чаще становятся долгожителями. Понятно, что всё это благодаря не одному только оливковому маслу.



— У этого плана питания есть определенные принципы и правила. Это употребление большого количества сезонных овощей, фруктов, ягод, умеренное потребление крахмалистых овощей, которые являются сложными углеводами, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Молочные продукты тоже нужны со средним содержанием жира, в небольшом количестве, с упором на кисломолочные. Часто на стол подают рыбу, морепродукты. Употребление отварного белого и красного мяса — не более 100— 120 граммов за прием. Способы приготовления: на пару, тушить, варить, запекать. Не рекомендуется жарить. Такие общие принципы подходят для здорового и правильного питания.



Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Но говорить о том, что оливковое масло появилось в средиземноморской диете лишь потому, что под рукой у ее авторов подсолнечного не оказалось, было бы неправильно.



— Оливковое масло содержит главный антиок­сидант — витамин Е. Он защищает организм от воздействия свободных радикалов — веществ, образующихся под действием солнечного света, сигаретного дыма, загрязненного воздуха и радиации. Именно с этими вредными веществами и вынуждена бороться наша печень, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Также оливковое масло защищает нервную систему от болезни Альцгеймера и депрессии.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Помимо прочего в оливковом масле содержится омега-9 — олеиновая кислота, которая помогает снизить уровень сахара в крови и бороться с «плохим» холестерином. Омега-3 в ее составе помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а витамин К — бороться со свертываемостью крови и понижать содержание протромбина (высокий уровень протромбина может говорить о полицитемии, тромбоэмболии, злокачественных новообразованиях и угрозе инфаркта).

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Но, как и у любого продукта, у оливкового масла есть и свои «вредные» свойства. Правда, связаны они в основном со злоупотреблением. Если пить его ложками каждый день, вместо пользы вы рискуете получить лишний вес, пониженное артериальное давление и низкий уровень сахара в крови. Кроме того, с осторожностью относиться к нему стоит пациентам с холециститом и тем, кто склонен к аллергическим реакциям.



Подсолнечное масло Польза и вред подсолнечного масла во многом зависят от уровня его очистки. Нерафинированное масло подвергается минимальной обработке, его разве что фильтруют, чтобы удалить тяжелые примеси. И такое масло обычно едят в сыром виде — например, добавляют в салаты.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





А вот рафинированное масло, прежде чем попасть к нам на столы, проходит процедуры гидратации, дезодорирования, вымораживания и отбеливания. В результате всех этих манипуляций оно очищается от вредных веществ и свободных жирных кислот — и на таком масле можно жарить.



— В подсолнечном масле содержатся жирные кислоты омега-6 и омега-9, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови, — говорит Ирина Торопыгина. — В нем также есть витамины А, D, Е, F. Оно нормализует работу ЖКТ и эндокринной системы, способствует очищению печени, предупреждает развитие атеросклероза и тромбоза.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





О вреде подсолнечного масла — также как и в случае с оливковым — можно говорить, только когда его в рационе появляется слишком много. Рекомендованная суточная порция — 2–3 столовые ложки. Большее количество приведет к проблемам с лишним весом. В остальном прямых противопоказаний к его употреблению нет, но следует быть осторожнее, если у вас пищевая непереносимость, диабет, патологии печени, желчного пузыря и ЖКТ.



Опасным может быть прогорклое масло, которое испортилось из-за неправильного хранения (например, из-за того, что слишком долго находилось под солнечными лучами). И уж точно не стоит жарить на одном и том же масле несколько раз: при многократном разогреве одной и той же порции вырабатываются канцерогенные вещества, а это увеличивает вероятность заболевания раком.

Так какое масло полезнее: подсолнечное или оливковое В истории с подсолнечным и оливковым маслом мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что «одна лишь доза делает яд незаметным». Вообще любое растительное масло — в первую очередь калорийный продукт. Соответственно, если им злоупотреблять, возможны набор веса, увеличение жировой ткани — и как следствие может повыситься холестерин и появиться инсулинорезистентность. Но есть еще один момент, на который стоит обратить внимание.

— Оливковое масло — чемпион среди продуктов по содержанию вредных конечных продуктов гликирования, которые ускоряют старение и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Человеческий организм в сутки может переработать в среднем 15 тысяч единиц. И львиная доля КПГ продуцируется самим организмом, в процессе жизнедеятельности. Так вот, в 100 граммах оливкового масла КПГ — 11 900 единиц, в то время как в подсолнечном нерафинированном — в три раза меньше, 3 940 единиц.

Зухра Павлова — врач эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

Доктор отмечает, что оливковое масло хорошо усваивается, но полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нем меньше, чем в других маслах. В то же время в нерафинированном подсолнечном масле, например, самое высокое по сравнению с другими маслами содержание витамина Е, который отвечает за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин, — от 46 до 60 миллиграммов на 100 граммов .



В любом случае это не повод отказываться от какого-то конкретного масла. Подсолнечное, оливковое и любые другие растительные масла — это крайне питательные продукты. И если мы потратили много энергии, то они идеально подходят для того, чтобы быстро восстановить силы.

