Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина: «Главная задача государства сейчас — повысить узнаваемость товаров из России»

Фото: фотобанк «Росконгресс» Поделиться Поделиться





О российской продукции практически не знают за рубежом, поэтому главная задача государства сейчас — повысить узнаваемость товаров из России через отдельные бренды, тогда и остальные продукты этих отраслей будут пользоваться спросом. Об этом сообщила на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

«Помогая нашим компаниям выходить на экспорт — новым компаниям или на новые рынки, мы увидели две проблемы: первая — отсутствие знаний, что Россия кроме зерна и металла производит что-то еще, поэтому остальной российской продукции сложно найти за рубежом покупателя, — отметила Вероника Никишина. — Вторая — очень архаичные представления о России в целом. Это также мешает занять продукции наших компаний свое место на полке». Программа «Сделано в России», которую запустил Российский экспортный центр, должна дать дополнительный маркетинговый эффект для российской продукции, объединив разные товары под одним брендом.

Кроме того, по словам Никишиной, каждая сильная российская компания, продвигая свой бренд за рубежом, помогает и другим товарам из этой же отрасли — в результате продукцию начинают воспринимать как качественную, полезную, надежную и так далее. «Появляется ассоциация, что российская косметика, шоколад, мороженое, ювелирные изделия — в целом хороши, а не только какой-то отдельный бренд, — подчеркнула она. — Например, мы знаем про качество корейской косметики, но вряд ли назовем конкретные бренды. Так же и мы можем сформировать понятие, что российское продовольствие — это экологично, произведено без пестицидов, и дадим шанс всем производителям найти покупателей за рубежом».

Она отметила, что бренд «Сделано в России» должен формироваться по принципу клуба с понятными правилами вхождения в него, а также с ответственностью, чтобы конкурентные преимущества помогали другим брендам с продвижением на внешних рынках, а сбои в работе одного из участников не влияли на деятельность остальных.

В первую очередь, продвижение планируется на дружественных рынках, где эффект от брендирования «Сделано в России» будет прямым, а не обратным. В первую очередь, это рынки Китая, Юго-Восточной Азии, стран СНГ. Что касается стран Запада, то там потребуются меры на государственном уровне для формирования имиджа России, а затем уже можно будет заниматься имиджем российской продукции.