Помочь, но не мешать: с какими новыми возможностями и рисками встретился малый бизнес

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться





С начала года в Петербурге растут объемы кредитования малого и среднего бизнеса. Это можно считать положительным трендом: бизнес не замер, а продолжает развиваться, — и ему нужны на это средства. Но и поддержка ему по-прежнему необходима, чтобы были ресурсы воспользоваться новыми возможностями.



Как и чем живет малый и средний бизнес сегодня, рассказали участники совместного круглого стола «Фонтанки» и «ТТ Финанс».







Общая картина

Можно сказать, такого беспрецедентного количества мер поддержки, как за последние годы, начиная с пандемии, бизнес не видел никогда, — отметил Дмитрий Панов, председатель профильной комиссии по инвестициям ЗакСа, председатель регионального отделения «Деловой России».



При этом набор и целевой характер этих мер были серьезно скорректированы. Если прежде это предназначалось буквально всем видам предприятий, чтобы сохранить занятость и поддержать операционную деятельность, то сейчас вектор поменялся: в первую очередь поддерживаются компании и проекты, направленные на импортозамещение и развитие технологического суверенитета.



Дмитрий Панов выделил несколько тенденций в сфере поддержки предпринимательской деятельности:

Тренд 1. Минфин в этом году ведет подготовку методики оценки эффективности льгот для бизнеса в регионах, по результатам которых скорректируют параметры предоставления субсидий и преференций. Можно будет оценить не только количество предоставленных мер, но и эффект от каждой из них, в дальнейшем перераспределяя ресурсы адресно — на наиболее востребованные направления.

Тренд 2. На федеральном уровне широко обсуждают необходимость включения неиспользуемых имущественных объектов в хозяйственный оборот. Недавно стало известно: Минэкономразвития совместно с институтами развития Северо-Кавказского ФО создает рабочие группы по оценке региональных предприятий с потенциалом инвестиционного роста, в том числе простаивающих или используемых не по целевому назначению. То есть должен появиться реестр объектов, которые по тем или иным причинам не вовлечены в экономический оборот, но имеют инвестиционный потенциал. Это могут быть недостроенные объекты, брошенные предприятия и производственные площадки с низким уровнем загрузки. Такие объекты есть практически в каждом регионе, в том числе и в Петербурге.



Тренд 3. Появление в стране целых групп инвесторов из «дружественных» стран — Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам, — которые готовы создавать совместные предприятия с российскими компаниями не только в Петербурге, но и в Псковской, Новгородской областях, в республике Карелия. В числе приоритетных направлений — туристический сектор.

Тренд 4. Растут запросы регионального бизнеса на установление кооперационных связей между субъектами. В частности, фермерские хозяйства Вологодской области заинтересованы в том, чтобы наладить поставки качественной продукции на предприятия общепита Петербурга. Сегодня такие кооперационные связи становятся все более актуальными в связи с уходом ряда иностранных брендов с российского рынка.



Тренд 5. Становится очевидным бум инвестиций в объекты общепита. Например, сегодня обсуждается создание в Красносельском районе города 20 гектаров продовольственного кластера. В нем готовы участвовать производители пива, сидра, пищевых добавок. Продуктовые компании, которые ранее занимались общепитом, могут превратиться в вертикально интегрированные холдинги со своими базами, цехами и хозяйствами — например, по разведению красной рыбы в Мурманске или Карелии.

— Малый и средний бизнес сегодня как никогда заинтересован входить в кооперацию с крупными компаниями, — считает Дмитрий Панов. — Сегодня в нашей стране для этого появляются новые возможности — в частности, механизмы «выращивания» поставщиков среди субъектов МСП в рамках офсетных контрактов. А деловые объединения, в свою очередь, готовы предоставить всю необходимую информационно-консультационную поддержку, чтобы помочь «малышам» стать больше.

Фото: Валентин Егоршин, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





— Господдержка сферы потребительского рынка минимальная. И я считаю, что это хорошо, не надо этому сектору мешать, — говорит Владимир Меньшиков, председатель совета Союза малых предприятий Санкт- Петербурге. — Если розничную продуктовую торговлю мы потеряли — ФАС говорит, что до 90% оборота розницы в руках крупных сетей, — то другие сферы развиваются неплохо: например в общепите и сфере услуг феноменальная конкуренция. Касаемо поддержки — никто не говорит про выдачу денег из бюджета, мы просим создать условия и устранить нелепые ситуации.



Эксперт привел примеры: при долгосрочной аренде помещения бизнесу крайне сложно переделать окно в дверь (сделать приямок) и согласовать этот новый вход. Доходит до абсурда: коммерчески привлекательное помещение не используется, тормозится развитие и бизнеса, и территории. Или же постановление о продлении договора аренды на 7 лет: в Петербурге оно появилось последним среди российских регионов — и вместо предложенных федералами 7 лет получили только 2 года. Также есть проблема повреждения имущества — страховка малому и среднему бизнесу не по карману, а нести ответственность приходится. Так, за граффити на фасаде бизнесмена оштрафуют, хоть рисовал его явно не он. А при аренде у государства это будет основанием не продлить аренду на новый срок.

— Доля 90% сетей в ритейле — для розницы, может, не очень хорошо, но малый и средний бизнес работает с ними в том числе, — отметил Игорь Балтрук, генеральный директор ООО Реал Сервис». — У крупных сетей в гипермаркетах средний чек упал на 35–40%, но вырос на 20–25% чек в дискаунтерах. Люди начали серьезно экономить, так что эти форматы сейчас сети активно развивают — покупают региональные мелкие сети и переформатируют. Также сети пытаться увеличить проходную способность: например, в Metro отменил карточки, а Ашан планирует открыть отделы мебели на фоне ухода IKEA.

Владимир Меньшиков Фото: Валентин Егоршин, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Новые риски Сами малые и средние предприятия редко могут защитить себя от рисков. В большинстве таких компаний в штате просто нет сотрудника по страхованию, а сейчас это актуально как никогда, так как бизнес находится в зоне турбулентности и риск-модели поменялись, отметила Анна Васильева, директор Северо-Западного филиала страхового консультанта АСТ. - Меняется и сам страховой рынок — здесь идет абсолютное импортозамещение, российские страховые компании и медицинские провайдеры набирают обороты после ухода международных игроков.

— В топ основных рисков сейчас входят производственные, коммерческие и кредитные, — пояснила она. — Первая среди самых частых причин обращения бизнеса к нам — нарушение платежных обязательств, когда компании-контрагенты из-за финансовых проблем не могут выполнять обязательства перед нашими клиентами. Вторая проблема — убытки из-за повреждений имущества при пожарах, происшествий на складах и при транспортировке грузов, где новые логистические маршруты тоже играют свою роль. Из недавних громких примеров в Петербурге к таким случаям относятся пожар на деревообрабатывающем предприятии, крупный пожар на складе в поселке Металлострой, затонувший плавучий ресторан. Кроме того, наш город подвержен подтоплениям, что иногда выводит из строя оборудование и товары, а это влечет за собой перерывы в коммерческой деятельности — риск, от которого может защитить страхование.



— Страхование бизнеса в нашей стране не работает на должном уровне, — рассказала Лялья Садыкова, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей Ассоциации бизнеса в индустрии красоты. — Мы арендовали много точек в ТРК, где одним из условий было страхование. Но столкнулись с тем, что потратили два года, пытаясь возместить ущерб нашей точки в сгоревшей «Ленте» на Обводном канале, а страховая выплата составила меньше годового взноса. Количество бумажек, которые нужно было собрать, — это просто издевательство над бизнесом. Кстати, большинство арендаторов выплаты еще так и не получили.



— Проблемы существуют. Часто с похожими проблемами к нам приходят клиенты, которые после негативно опыта выбирают путь страхования через профессионального брокера — они рассчитывают получить и экспертный аудит, и индивидуальный подход, и лучшие условия договора, а при наступлении страхового случая — активную помощь в урегулировании, — ответила Анна Васильева. — И когда вы говорите про большое количество документов, вы совершенно правы. Что касается длительности рассмотрения и размера выплаты, значит, ваш договор страхования был составлен таким образом, что у страховой компании был на это карт-бланш. При аудите договоров клиентов приходится слышать: «У нас застрахованы все риски!» Обычно мы отвечаем: «Возможно, но давайте внимательно смотреть, какие там исключения, какие дополнительные требования, особые условия». В договоре страхования есть также отсылка к правилам. Вот их надо читать особенно внимательно. Иногда именно здесь кроются нюансы, позволяющие страховщику при наступлении страхового случая оспорить выплату или даже признать договор недействительным. Мы всегда рекомендуем клиентам помнить, что страхованием покрывается только то, что не исключено!

Анна Васильева Фото: Валентин Егоршин, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





— Сроки кредитования растут: например, мы сейчас планируем брать кредит на полтора-два года, — говорит директор по развитию Центра компьютерных технологий «Векус» Дмитрий Великанов. — Во многом благодаря этому бизнес смог, где надо, переориентироваться на паралельный импорт и импортозамещение. Так, мы провели миграцию с MS Sharepoint на Битрикс24 для трех подразделений Газпрома. И мы единственные в РФ, кто умеет это делать. Финансовые, имущественные и логистические риски малому и среднему бизнесу можно застраховать. По словам Анны Васильевой, финансовые риски можно минимизировать путем страхования дебиторской задолженности и авансовых платежей. Хоть этот тип рисков чаще защищен у крупного бизнеса, эксперты отмечают: потребность в таком страховании у небольшого бизнеса тоже растет. Изменения архитектуры маршрутов, логистических хабов привели к тому, что сегмент страхования грузов опередил по темпам роста другие виды имущественного страхования на 22%. В страховании имущества тоже произошли изменения: в среднем тарифные ставки поднялись на 30%. Крупные убытки страховщиков — в том числе — усугубили ситуацию. Эксперт вспомнил громкие пожары складских помещений в 2022 г. — Ozon, OBI, Просвещение.



Еще один тренд: на фоне релокации специалистов и ухода крупных международных компаний директора по персоналу озабочены поиском и привлечением кадров, борьбой за таланты. По словам Анны Васильевой, эффективным и востребованным инструментом мотивации становится в том числе медицинское страхование: ДМС, страхование жизни, онкопрограммы, программы поддержки сотрудников (EAP) и так далее. Ускоренная помощь Для предпринимателей банки сегодня — один из главных источников средств. Как отметили участники круглого стола, в работе с банками прежде всего им важна доступность финансирования, ставка, под которую его можно получить, и сроки — как можно меньше времени должно уходить на волокиту и ожидание ответа. При этом есть и ряд нерешенных вопросов: например, предприниматели отмечают проблему эквайринга. Несмотря на уход западных платежных систем Visa и Mastercard, на комиссии которых ссылались банки, ставка эквайринга только выросла. То же касается СБП, где ставка 0,7% для бизнеса компенсировалась государством. Но ожидается, что с 1 июля ставка по СБП будет приравнена к ставке по эквайрингу.

Лялья Садыкова Фото: Валентин Егоршин, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





В целом же участники предпринимательского сообщества отметили успешный опыт работы с банками по программам поддержки, скорость реагирования на заявку и простоту подачи. Благодаря развитию цифровых банковских каналов возросла скорость и эффективность реагирования на запросы бизнеса, который кстати, сам находится на этапе цифровой трансформации. Управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин отметил тренд на цифровизацию бизнеса — все больше людей пользуются услугами интернет-банкинга. Например, доля онлайн-заявок от малого и микробизнеса на финансирование находится на уровне 95%. При этом 90% заявок рассматриваются при помощи искусственного интеллекта без запроса дополнительных документов.



— С помощью наших инструментов у представителей малого и микросегмента есть возможность за несколько минут без дополнительных документов узнать сумму кредита, которую одобрит им банк, — продолжил Ушенин. — Ежемесячно порядка 9 тысяч клиентов на территории Северо-Запада делают расчёт кредитного потенциала и переходят к подаче заявки на кредит. Потенциал рассчитывается на разные цели: покупка недвижимости, оборудования, оплаты счетов, выплаты зарплаты и прочее. Эти и другие услуги Сбер разрабатывает специально для удобства клиентов.

Цифровизация пришла на помощь не только активно работающим предпринимателям, но и тем, кто еще только начинает.

— Наша главная цель — существенно упростить путь начинающих предпринимателей, — продолжил эксперт. — Мы наблюдаем тренд на цифровизацию общества, поэтому Сбер активно развивает сервисы по дистанционной регистрации бизнеса и открытию счёта (РБиДОС). Благодаря отстройке процессов внутри банка и плотному взаимодействию с с ФНС России Сберу удалось свести к минимуму все бюрократические и финансовые формальности — предприниматели должны думать только о своем бизнесе. Процедура бесплатна и занимает всего несколько минут в онлайн-режиме.



Что касается непосредственно финансовой помощи, то повышенным спросом у предпринимателей Петербурга пользуются льготные кредиты с мерами государственной поддержки. Например, по программе Минэкономразвития за 2022 год Северо-Западный банк заключил более 3 тысяч кредитных договоров с клиентами малого и микробизнеса на сумму более 14 млрд рублей. Сбер активно кредитует и по другим госпрограммам: Минсельхоза, промышленной ипотеки и прочим. Есть решения и для тех, кто не подпадает ни под одну из льготных госпрограмм. К концу первого квартала 2023 года объем портфеля клиентов малого и микробизнеса по Петербургу вырос примерно до 47 млрд рублей. По итогам апреля банк также отметил прирост и ожидает сохранения положительной динамики в течение года. Такой рост выдач по Программе МЭРТ обусловлен развитием кредитного процесса, который позволил быстро и онлайн в рамках программы выдавать некрупные кредиты в большем количестве. Кроме того, существенно повлияло увеличение в 2022 году объемов субсидий на программу от Минэка, что дало возможность банку привлечь больше.

Игорь Балтрук Фото: Валентин Егоршин, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Как рассказал директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон, индекс RSBI (ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России») в апреле составил 54,1 пункта и достиг максимума с лета 2021 года. Это говорит о том, что деловые настроения предпринимателей весьма оптимистичны и являются драйвером для инвестиционной активности предпринимателей. Компонента «Инвестиции» в отчетном периоде растет шестой месяц подряд и превышает показатели апреля прошлого года на 4 п.п.



— Значения индекса деловой активности в Петербурге несколько выше, чем по стране, — по итогам первого квартала 51,9 базисных пункта и чуть больше 51 соответственно, — отметил эксперт. — В целом можно говорить о том, что настроения бизнеса в Северной столице лучше общестранового показателя, как и оценка доступности кредитования — 57 базисных пунктов против 56.

ПСБ активно участвует в программах господдержки малого и среднего бизнеса — это абсолютно рабочие инструменты, которые помогают развиваться. Например, такие программы как «1764», «1764 совместно с ЦБ», в рамках которых можно получить фондирование для малого бизнеса от 4%, а среднего — под 2,5%.

Безусловно, и банки предлагают современные инструменты поддержки: например, финансовый продукт ПСБ «Лимит открыт», который позволяет в течение одного дня получить до 100 млн руб. по заранее предодобреному решению без залога, без сбора документов, только под поручительство акционера.



Предыдущего спикера поддерживает Игорь Петров, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ.

— Большая часть финансирования выделяется на пополнение оборотных средств предприятий, — отметил он, — но есть и стратегические цели по развитию бизнеса — приобретение недвижимости, покупка оборудования. В частности, программа в рамках распоряжения № 895 позволяет по льготным ставкам от 5,25% приобрести в том числе и импортное оборудование. Это оказывает существенную поддержку в части импортозамещения. Рост индекса RSBI с начала года частично отражает спокойное восприятие предпринимателями ситуации в экономике, даже несмотря на то, что сегмент малого и среднего бизнеса продолжает испытывать трудности со сбытом, которые начались еще во время пандемии. Апрельский индекс также указывает на то, что решение вопросов с продажами могло бы способствовать более интенсивному росту вложений в развитие бизнеса и инвестиционной активности.



Как отметил Петров, банковский сектор слышит запрос предпринимательского сообщества и понимает, что бизнес заинтересован в быстрых расчетах, в получении услуг онлайн, без посещения отделения банков. В этом направлении ведущие банки, в частности ПСБ, вкладываются в цифровизацию — развивают сервисы, которые позволяют получать финансовые продукты, консультации и сервисы онлайн 24/7. В частности, ПСБ по итогам 2022 года получил награду как лучший интернет- банк в стране.

Дмитрий Великанов Фото: Валентин Егоршин, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Друг предпринимателей Представители бизнеса отметили также помощь Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса — разнообразие его программ и привлекательные условия.



— Российские компании в 2022 году оказались в сложной ситуации — понадобилось быстро перестраивать существующие рабочие процессы, — говорит директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен. — Государство всесторонне поддержало бизнес, достаточно востребованным показало себя льготное кредитование. Отметим, что многие годы Фонд является непосредственным участником национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Традиционно в Фонд, относящийся к инфраструктуре поддержки «Мой бизнес. Санкт-Петербург», обращаются производственные предприятия, а также предприятия сферы услуг. Основная цель дополнительного финансирования — пополнение оборотных средств, выплата заработной платы, закупка комплектующих, оборудования и материалов. Многие отрасли бизнеса переориентировались на новые направления в существующих условиях. Получатели поддержки Фонда представлены в разных сегментах бизнеса — к каждому клиенту мы находим индивидуальный подход.

Как и в предыдущие годы, Фонд продолжает финансово помогать субъектам МСП с помощью займов с льготными условиями. Предоставленные им средства — в размере до 5 млн. рублей — компании могут использовать для возобновления деятельности, а также направить на развитие бизнеса. Доступны займы как с залоговым обеспечением, так и под поручительство физических лиц.



Фото: Валентин Егоршин, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Как отметила Питкянен, выросло количество самозанятых граждан, и они уже играют важную роль в экономике города. В настоящий момент Фонд предоставляет самозанятым беззалоговые займы до 500 тыс. рублей на срок до 24 месяцев под процентную ставку 3% годовых.



Фонд также поддерживает начинающих предпринимателей: субъекты МСП, ведущие деятельность менее двух лет, могут получить поручительство до 100 млн рублей, но не более 50% от суммы кредитных обязательств, за вознаграждение, равное всего 0,5% годовых — это значительно меньше средней процентной ставки по банковской гарантии коммерческих банков. Про программе микрофинансирования начинающие предприниматели могут получить заем под 3% или 5% годовых в зависимости от вида деятельности на срок до двух лет. До 1 млн рублей можно привлечь под поручительство физических лиц, от 1 до 5 млн рублей — под залог.

Фонд предоставляет поручительства субъектам МСП и самозанятым гражданам по кредитным договорам и договорам о предоставлении банковской гарантии в размере до 100 млн. рублей, но не более 50% от суммы обязательств заемщика. Необходимо наличие собственного обеспечения кредита и банковской гарантии в размере не менее 30% от суммы своих обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита и (или) банковской гарантии.



— Получить заем Фонда можно достаточно быстро, — продолжила Питкянен. — Оптимизирован пакет документов, направляемых в составе заявки, процедура рассмотрения гораздо проще, чем при кредитовании в банке, срок принятия решения — от 3 до 5 дней. Мы стремимся к повышению финансовой грамотности наших предпринимателей, к их осознанным решениям в сфере развития бизнеса и предоставления гарантий выполнения своих обязательств.



Если говорить о цифрах, то по программе предоставления поручительств поступило 370 заявок, что в два раза больше, чем в прошлом году. В текущем году порядка 210 предпринимателей получили поддержку в виде поручительства Фонда на общую сумму 3,2 млрд. рублей. Объем привлеченного под гарантийную поддержку Фонда финансирования составил свыше 8,2 млрд. рублей.



Тенденция роста обращений сохраняется и для программы микрофинансирования: за истекший период 2023 года количество заявок на заём Фонда выросло на 32%. Всего за первые месяцы 2023 года выдано порядка 160 займов на общую сумму более 542 млн. рублей.



В целом участники круглого стола отметили позитивные тенденции для малого и среднего бизнеса Петербурга и при стабильном взаимодействии с банками, государством и фондами поддержки. Отмечают признаки улучшения предпринимательского климата, главный из которых — увеличение портфеля кредитования. Сейчас основная задача сектора — сохранять компетенции и рабочие места, развиваться, занимая места ушедших игроков. На это и должны пойти разнообразные ресурсы поддержки.

