Пацифизм не совместим с учением. Опальный священник рассказал о материалах церковного суда над ним

В материалах церковного суда по делу священника Иоанна Бурдина говорится, что пацифизм несовместим с православным учением. Об этом сам запрещенный в служении иерей сообщил в своем телеграм-канале, обратили внимание СМИ 11 июня.

В прошлом году Иоанн Бурдин был оштрафован по делу о дискредитации армии, в марте 2023-го он был запрещен в служении. Позже священника, по его словам, пригласили на церковный суд и прислали материалы дела. В том тексте, который приводит Бурдин, утверждается, что его высказывания «явно порочат деятельность высшего церковного начальства», «подрывают доверие верующих» и наносят «вред церковному единству».