Пацифизм не совместим с учением. Опальный священник рассказал о материалах церковного суда над ним

В материалах церковного суда по делу священника Иоанна Бурдина говорится, что пацифизм несовместим с православным учением. Об этом сам запрещенный в служении иерей сообщил в своем телеграм-канале, обратили внимание СМИ 11 июня.
В прошлом году Иоанн Бурдин был оштрафован по делу о дискредитации армии, в марте
Самого его называют псевдопатриотом с антироссийской позицией. «Но и самый пацифизм, которым священник Бурдин пытается прикрыться от обвинений в его адрес, не совместим с действительным учением православной церкви, в частности, изложенным в "Основах социальной концепции". Пацифизм в разные эпохи церковной истории присутствовал в еретических доктринах. <…> На всем протяжении своей истории православная церковь благословляла воинов на защиту Отечества», — говорится в тексте.
В целом о соотношении Евангелия и войны в том же тексте написано: «Церковную точку зрения по данному вопросу о. Иоанн прекрасно знает. Это
Есть ссылка и на более современные документы, в частности, на «Основы социальной концепции Русской православной церкви»: «Признавая войну злом, Церковь всё же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних».