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    Пацифизм не совместим с учением. Опальный священник рассказал о материалах церковного суда над ним

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    В материалах церковного суда по делу священника Иоанна Бурдина говорится, что пацифизм несовместим с православным учением. Об этом сам запрещенный в служении иерей сообщил в своем телеграм-канале, обратили внимание СМИ 11 июня.

    В прошлом году Иоанн Бурдин был оштрафован по делу о дискредитации армии, в марте 2023-го он был запрещен в служении. Позже священника, по его словам, пригласили на церковный суд и прислали материалы дела. В том тексте, который приводит Бурдин, утверждается, что его высказывания «явно порочат деятельность высшего церковного начальства», «подрывают доверие верующих» и наносят «вред церковному единству».

    Самого его называют псевдопатриотом с антироссийской позицией. «Но и самый пацифизм, которым священник Бурдин пытается прикрыться от обвинений в его адрес, не совместим с действительным учением православной церкви, в частности, изложенным в "Основах социальной концепции". Пацифизм в разные эпохи церковной истории присутствовал в еретических доктринах. <…> На всем протяжении своей истории православная церковь благословляла воинов на защиту Отечества», — говорится в тексте.

    В целом о соотношении Евангелия и войны в том же тексте написано: «Церковную точку зрения по данному вопросу о. Иоанн прекрасно знает. Это 1-е правило свт. Афанасия Великого: «Непозволительно убивать: но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно». И 13-е правило свт. Василия Великого: «Убиение на поле брани отцы наши не считали убийством, извиняя, как думается мне, поборников целомудрия и благочестия. Но может быть, стоило бы посоветовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удерживались от приобщения только Святых Таин».

    Есть ссылка и на более современные документы, в частности, на «Основы социальной концепции Русской православной церкви»: «Признавая войну злом, Церковь всё же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних».

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