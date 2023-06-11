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    В России подвели итоги трехдневного саммита ЕАЭС в Сочи

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    Организаторы подвели итоги трехдневного саммита Евразийского экономического союза. Он проходил в Сочи с 7 по 9 июня.

    Об итогах мероприятия рассказывал «Росконгресс» у себя на сайте. В частности, выделили заседание Евразийского межправительственного совета, которое прошло в узком и расширенном составе. На нем главы правительств стран СНГ и ЕАЭС обсудили развитие сотрудничества, вопросы цифровизации и функционирования внутреннего рынка союза. По итогам подписали 14 документов, включая соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах «пятерки».

    ЕАЭС возник в 2015 году, заменив Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), которое существовало в 2001–2014 годах. Сейчас в союзе пять членов — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Еще три страны присоединились к ЕАЭС в качестве наблюдателей: это Молдавия, Узбекистан и Куба.

    Кроме того, прошел III Евразийский конгресс с пленарной сессией «Евразия будущего: от вызовов к решениям»: обсудили развитие как ЕАЭС, так и всего Евразийского региона. В рамках деловой программы затрагивали вопросы развития инфраструктуры и создания новых транспортных коридоров, а также обмена опытом в разных сферах.


    В эти же дни прошел II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС опять же с пленарной сессией, мастер-классами, тренингами и презентациями. Главным его событием стал деловой завтрак с участием заместителей председателей правительств. Был представлен ряд инициатив, направленных на развитие молодежного предпринимательства и внешнеэкономической деятельности. Всего в форуме участвовали порядка 150 молодых людей, в том числе начинающие предприниматели, госслужащие, студенты, представители правительств стран, руководители образовательных учреждений. Организатором выступала «Росомолодежь».

    На международной выставке «Евразия — наш дом» представили интеграционные проекты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Кубы. Она была организована как комплекс отраслевых кластеров по нескольким направлениям — от промышленности и финансов до туризма и науки. Больше 200 компаний приняли участие в выставке, она прошла при поддержке Минпромторга России.

    На заседании совета глав правительств государств — участников СНГВ участники обменялись мнениями об актуальных вопросах экономического сотрудничества и подписали соглашения, касающиеся свободной торговли и развития промышленной кооперации государств до 2030 года.

    Всего площадки мероприятия посетили около 1500 участников и представителей СМИ из России и 12 стран. Как подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин, «взаимная торговля [стран «пятерки»] растет, с 2015 года увеличилась практически на 90%».«Мы создаем новые кооперационные цепочки. Налаживаем связи в области промышленности, в области цифровой трансформации, формируем общие рынки газа, нефти, электроэнергии, принимаем решения по созданию новых логистических возможностей и, конечно, расширяем наше сотрудничество с внешними партнерами. В нынешних условиях, когда обострились все накопленные в мировой экономике системные проблемы, углубление взаимодействия особенно востребовано», — подчеркнул он.

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