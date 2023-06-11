В России подвели итоги трехдневного саммита ЕАЭС в Сочи

Организаторы подвели итоги трехдневного саммита Евразийского экономического союза. Он проходил в Сочи с 7 по 9 июня.
Об итогах мероприятия рассказывал «Росконгресс» у себя на сайте. В частности, выделили заседание Евразийского межправительственного совета, которое прошло в узком и расширенном составе. На нем главы правительств стран СНГ и ЕАЭС обсудили развитие сотрудничества, вопросы цифровизации и функционирования внутреннего рынка союза. По итогам подписали 14 документов, включая соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах «пятерки».
ЕАЭС возник в 2015 году, заменив Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), которое существовало в 2001–2014 годах. Сейчас в союзе пять членов — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Еще три страны присоединились к ЕАЭС в качестве наблюдателей: это Молдавия, Узбекистан и Куба.
Кроме того, прошел
В эти же дни прошел
На международной выставке «Евразия — наш дом» представили интеграционные проекты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Кубы. Она была организована как комплекс отраслевых кластеров по нескольким направлениям — от промышленности и финансов до туризма и науки. Больше 200 компаний приняли участие в выставке, она прошла при поддержке Минпромторга России.
На заседании совета глав правительств государств — участников СНГВ участники обменялись мнениями об актуальных вопросах экономического сотрудничества и подписали соглашения, касающиеся свободной торговли и развития промышленной кооперации государств до 2030 года.
Всего площадки мероприятия посетили около 1500 участников и представителей СМИ из России и 12 стран. Как подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин, «взаимная торговля [стран «пятерки»] растет, с 2015 года увеличилась практически на 90%».«Мы создаем новые кооперационные цепочки. Налаживаем связи в области промышленности, в области цифровой трансформации, формируем общие рынки газа, нефти, электроэнергии, принимаем решения по созданию новых логистических возможностей и, конечно, расширяем наше сотрудничество с внешними партнерами. В нынешних условиях, когда обострились все накопленные в мировой экономике системные проблемы, углубление взаимодействия особенно востребовано», — подчеркнул он.