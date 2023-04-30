Топ-5 луков от Славы Зайцева. Что его наряды говорят о нем и о женщине, как идее

2005 год Фото: Наталья Логинова/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Пожалуй, самый известный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет 30 апреля 2023 года. Пока все наперебой вспоминают, кого из звезд одевал Зайцев и как заслужил статус «Красного Диора», «Фонтанка» вспомнила некоторые знаковые образы мастера и попыталась проследить, откуда и куда вела эволюция его фирменного стиля.

Модельер Вячеслав Зайцев, 1983 год Фото: Виктор Великжанин /Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





1983 год Вячеслав Зайцев, которого к этому времени в зарубежной прессе уже окрестили «Красным Диором», был лишен возможности выезжать в капиталистические страны. Его коллекции за рубежом показывали без него, а модели одежды, которым рукоплескали за рубежом, не допускали в массовое производство. Поэтому то, что мы видим на этом архивном фото — лишь мечта о том, как могла бы выглядеть прогрессивная советская женщина в начале восьмидесятых.

Контрастные цвета, крупные детали, графичные силуэты, широкие плечи и головные уборы, отсылающие к традициям авангарда. При этом модельер отказался от использования ярких принтов, павловопосадских платков и ивановских ситцев, его образы становятся лаконичнее. Представленные на фото пальто и шляпы выглядят вполне носибельно не только на подиуме и в целом отражают модные тенденции тех лет: современная женщина должна быть сильной, активной и яркой. В этот период Зайцев занимается подготовкой коллекции моделей для промышленной выставки СССР в Загребе. Побывать на этом показе ему не удалось: не выпустили из страны.



XIV Московский международный кинофестиваль, 1985 год Фото: Валерий Христофоров, Александр Шогин /Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





1985 год В этой коллекции кутюрных нарядов модельер полностью отказывается от цвета, делая ставку на фактурную вышивку и сочетания «царских» мотивов с головными уборами в народном стиле. Примерно так могли бы повязывать платки крестьянки 19 века, пока их современницы дворянского происхождения в платьях «ампир». Многоярусные колье, которыми дополнены образы, выглядит как отсылка к эпохе модерн. Надо отметить, что женщина, для которой созданы эти платья — идеальная до бестелесности: крой лифа, переходящего в пышный подол, скрадывает любые признаки груди даже там, где она, возможно, имеется.



2004 год Фото: Юрий Штукин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





2004 год Зайцев в зените признания и успеха. Наряд соответствующий — вычурный и даже несколько театральный, сочетающий в себе все лучшие приемы модельера сразу. Здесь и вышивка, и ткани разных фактур, мотивы русского народного костюма в головном уборе, золото, парча и внезапно чуть ли не портьерные кисти в отделке. И совершенно умопомрачительная многослойность — с ходу и не скажешь, из скольки элементов состоит этот костюм.



Сегодня, рассуждая о моде, принято говорить о «ДНК бренда». Видимо, на этом снимке зафиксирован момент, когда эта ДНК стала очень затейливой. Широкоплечая и решительная женщина 80-х превратилась в жар-птицу.



2010 год Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов Поделиться Поделиться





2010 год Сегодня, глядя на этот снимок, очевидно, что Модный дом Славы Зайцева понял, что все деньги мира вот-вот окажутся в Китае раньше, чем многие биржевые аналитики. Здесь деконструкция традиционного костюма становится творческим методом. А значит, в ход могут идти не только павловопосадкие платки, но и манчжурские орнаменты и платья-ципао. Сам Зайцев тогда говорил, что для создания коллекции использовались «обычные бюджетные ткани, привезенные из Китая». Так что, если вам показалось, что в чем-то такой же расцветки могла быть одета официантка из китайского ресторана, вам не показалось.



При этом в образах чувствуется присутствие девяностых — именно тогда в жизни российских женщин появились «дольчики», как в те времена называли цветные колготки для взрослых.



2010 год Фото: Светлана Привалова/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





2010 год Двадцатый модный сезон Russian Fashion Week открылся в Конгресс-центре ЦМТ в 2010 году 1 апреля. Но Вячеслав Зайцев не шутил, когда в первый же день выпустил на подиум мужчин в трусах с подтяжками. В целом выглядело это, как внебрачный союз амуниции для БДСМ с мужским купальным костюмом начала 20 века. В социальных сетях побухтели на темы «пропаганды сами-понимаете-чего», на том дело и кончилось. Надо отметить, что таких экспериментов над женским полом модельер себе не позволял. Кстати, в киноленте Андрея Кончаловского «Глянец» очень похожую по духу коллекцию со светящимися в свете прожекторов мужскими ягодицами в приступе творческого отчаяния представляет «известный модельер старой школы» Марк Шифер. Фильм вышел в 2007 году, а мужская коллекция Зайцева — в 2010-м, как бы закрывая эпоху нулевых с их шальными деньгами и полной, по сегодняшним понятиям, вседозволенностью.



2011 год Фото: Александр Вайнштейн/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





2011 год Вячеслав Зайцев получил, кажется, все, о чем мечтал — имя, место в истории российской моды, возможность вести бизнес. Зайцев выпускает экспортные коллекции с платками, песцовыми папахами и фирменными остроконечными шапками, напоминающими богатырские шлемы. В арсенале модного дома появляются детские коллекции для школы, девичьи — для выпускного, оммажи на образы 60-х, мужские сюртуки в галунах и виноградных лозах, годные хоть для светского раута, хоть для исполнения оперной партии. При этом все, что выходит за рамки павловопосадских узоров и нарочито русских мотивов, вызывает эффект узнавания: где-то мы такое уже видели. Возможно, в прошлой жизни, когда о нарядах, как у западных кинодив «золотого века» простая советская женщина могла только мечтать.



Кроме программных и знаковых работ Вячеслав Зайцев отметился и более прикладными, более близкими к народу нарядами. В его школьной форме было не стыдно отправить ребенка учиться даже в самую «непростую» школу, вполне уместно смотрелись его свадебные платья, а мужкие линейки были близки или как минимум, понятны тем, кто в принципе следил за модой.

Коллекция школьной формы, 2013 год Фото: Сергей Киселев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





2014 год Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





2015 год Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Поделиться Поделиться





2017 год Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





2018 год Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





2019 год Фото: Кристина Кормилицына/Ккоммерсантъ Поделиться Поделиться





2020 год Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Венера Галеева, «Фонтанка.ру»