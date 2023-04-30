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    Топ-5 луков от Славы Зайцева. Что его наряды говорят о нем и о женщине, как идее

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    2005 год
    2005 годФото: Наталья Логинова/Коммерсантъ
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    Пожалуй, самый известный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет 30 апреля 2023 года. Пока все наперебой вспоминают, кого из звезд одевал Зайцев и как заслужил статус «Красного Диора», «Фонтанка» вспомнила некоторые знаковые образы мастера и попыталась проследить, откуда и куда вела эволюция его фирменного стиля.

    Модельер Вячеслав Зайцев, 1983 год
    Модельер Вячеслав Зайцев, 1983 годФото: Виктор Великжанин /Фотохроника ТАСС
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    1983 год

    Вячеслав Зайцев, которого к этому времени в зарубежной прессе уже окрестили «Красным Диором», был лишен возможности выезжать в капиталистические страны. Его коллекции за рубежом показывали без него, а модели одежды, которым рукоплескали за рубежом, не допускали в массовое производство. Поэтому то, что мы видим на этом архивном фото — лишь мечта о том, как могла бы выглядеть прогрессивная советская женщина в начале восьмидесятых.

    Контрастные цвета, крупные детали, графичные силуэты, широкие плечи и головные уборы, отсылающие к традициям авангарда. При этом модельер отказался от использования ярких принтов, павловопосадских платков и ивановских ситцев, его образы становятся лаконичнее. Представленные на фото пальто и шляпы выглядят вполне носибельно не только на подиуме и в целом отражают модные тенденции тех лет: современная женщина должна быть сильной, активной и яркой. В этот период Зайцев занимается подготовкой коллекции моделей для промышленной выставки СССР в Загребе. Побывать на этом показе ему не удалось: не выпустили из страны.

    XIV Московский международный кинофестиваль, 1985 год
    XIV Московский международный кинофестиваль, 1985 годФото: Валерий Христофоров, Александр Шогин /Фотохроника ТАСС
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    1985 год

    В этой коллекции кутюрных нарядов модельер полностью отказывается от цвета, делая ставку на фактурную вышивку и сочетания «царских» мотивов с головными уборами в народном стиле. Примерно так могли бы повязывать платки крестьянки 19 века, пока их современницы дворянского происхождения в платьях «ампир». Многоярусные колье, которыми дополнены образы, выглядит как отсылка к эпохе модерн. Надо отметить, что женщина, для которой созданы эти платья — идеальная до бестелесности: крой лифа, переходящего в пышный подол, скрадывает любые признаки груди даже там, где она, возможно, имеется.

    2004 год
    2004 годФото: Юрий Штукин/Коммерсантъ
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    2004 год

    Зайцев в зените признания и успеха. Наряд соответствующий — вычурный и даже несколько театральный, сочетающий в себе все лучшие приемы модельера сразу. Здесь и вышивка, и ткани разных фактур, мотивы русского народного костюма в головном уборе, золото, парча и внезапно чуть ли не портьерные кисти в отделке. И совершенно умопомрачительная многослойность — с ходу и не скажешь, из скольки элементов состоит этот костюм.

    Сегодня, рассуждая о моде, принято говорить о «ДНК бренда». Видимо, на этом снимке зафиксирован момент, когда эта ДНК стала очень затейливой. Широкоплечая и решительная женщина 80-х превратилась в жар-птицу.

    2010 год
    2010 годФото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
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    2010 год

    Сегодня, глядя на этот снимок, очевидно, что Модный дом Славы Зайцева понял, что все деньги мира вот-вот окажутся в Китае раньше, чем многие биржевые аналитики. Здесь деконструкция традиционного костюма становится творческим методом. А значит, в ход могут идти не только павловопосадкие платки, но и манчжурские орнаменты и платья-ципао. Сам Зайцев тогда говорил, что для создания коллекции использовались «обычные бюджетные ткани, привезенные из Китая». Так что, если вам показалось, что в чем-то такой же расцветки могла быть одета официантка из китайского ресторана, вам не показалось.

    При этом в образах чувствуется присутствие девяностых — именно тогда в жизни российских женщин появились «дольчики», как в те времена называли цветные колготки для взрослых.

    2010 год
    2010 годФото: Светлана Привалова/Коммерсантъ
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    2010 год

    Двадцатый модный сезон Russian Fashion Week открылся в Конгресс-центре ЦМТ в 2010 году 1 апреля. Но Вячеслав Зайцев не шутил, когда в первый же день выпустил на подиум мужчин в трусах с подтяжками. В целом выглядело это, как внебрачный союз амуниции для БДСМ с мужским купальным костюмом начала 20 века.

    В социальных сетях побухтели на темы «пропаганды сами-понимаете-чего», на том дело и кончилось. Надо отметить, что таких экспериментов над женским полом модельер себе не позволял. Кстати, в киноленте Андрея Кончаловского «Глянец» очень похожую по духу коллекцию со светящимися в свете прожекторов мужскими ягодицами в приступе творческого отчаяния представляет «известный модельер старой школы» Марк Шифер. Фильм вышел в 2007 году, а мужская коллекция Зайцева — в 2010-м, как бы закрывая эпоху нулевых с их шальными деньгами и полной, по сегодняшним понятиям, вседозволенностью.

    2011 год
    2011 годФото: Александр Вайнштейн/Коммерсантъ
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    2011 год

    Вячеслав Зайцев получил, кажется, все, о чем мечтал — имя, место в истории российской моды, возможность вести бизнес. Зайцев выпускает экспортные коллекции с платками, песцовыми папахами и фирменными остроконечными шапками, напоминающими богатырские шлемы. В арсенале модного дома появляются детские коллекции для школы, девичьи — для выпускного, оммажи на образы 60-х, мужские сюртуки в галунах и виноградных лозах, годные хоть для светского раута, хоть для исполнения оперной партии. При этом все, что выходит за рамки павловопосадских узоров и нарочито русских мотивов, вызывает эффект узнавания: где-то мы такое уже видели. Возможно, в прошлой жизни, когда о нарядах, как у западных кинодив «золотого века» простая советская женщина могла только мечтать.

    Кроме программных и знаковых работ Вячеслав Зайцев отметился и более прикладными, более близкими к народу нарядами. В его школьной форме было не стыдно отправить ребенка учиться даже в самую «непростую» школу, вполне уместно смотрелись его свадебные платья, а мужкие линейки были близки или как минимум, понятны тем, кто в принципе следил за модой.

    Коллекция школьной формы, 2013 год
    Коллекция школьной формы, 2013 годФото: Сергей Киселев/Коммерсантъ
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    2014 год
    2014 годФото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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    2015 год
    2015 годФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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    2017 год
    2017 годФото: Ирина Бужор/Коммерсантъ
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    2018 год
    2018 годФото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ
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    2019 год
    2019 годФото: Кристина Кормилицына/Ккоммерсантъ
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    2020 год
    2020 годФото: Ирина Бужор/Коммерсантъ
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    Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

    2005 год
    2005 годФото: Наталья Логинова/Коммерсантъ
    Модельер Вячеслав Зайцев, 1983 год
    Модельер Вячеслав Зайцев, 1983 годФото: Виктор Великжанин /Фотохроника ТАСС
    XIV Московский международный кинофестиваль, 1985 год
    XIV Московский международный кинофестиваль, 1985 годФото: Валерий Христофоров, Александр Шогин /Фотохроника ТАСС
    2004 год
    2004 годФото: Юрий Штукин/Коммерсантъ
    2010 год
    2010 годФото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
    2010 год
    2010 годФото: Светлана Привалова/Коммерсантъ
    2011 год
    2011 годФото: Александр Вайнштейн/Коммерсантъ
    Коллекция школьной формы, 2013 год
    Коллекция школьной формы, 2013 годФото: Сергей Киселев/Коммерсантъ
    2014 год
    2014 годФото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
    2015 год
    2015 годФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    2017 год
    2017 годФото: Ирина Бужор/Коммерсантъ
    2018 год
    2018 годФото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ
    2019 год
    2019 годФото: Кристина Кормилицына/Ккоммерсантъ
    2020 год
    2020 годФото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

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