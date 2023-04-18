Суд встал на сторону 35 участников боевых действий, которым Смольный отказался предоставлять землю под садоводство

Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконным отказ чиновников предоставить в аренду землю в поселке Александровский под ведение садового хозяйства 35 участникам боевых действий. Об этом 17 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Петербуржцы подали коллективный иск к комитету имущественных отношений и теруправлению Росимущества по Петербургу и Ленобласти, в исковых требованиях попросив признать незаконным отказ предоставить участки. «Я всегда верила в победу ветеранов. Однако сейчас нельзя расслабляться, поскольку я уверена, что ответчики будут обжаловать решение», — рассказала «Фонтанке» адвокат Татьяна Прохорова, которая консультировала истцов.

Она пояснила, что история началась осенью 2022 года. «Имея на руках согласование в предоставлении земельных участков, проведя межевание, получив кадастровый паспорт, вдруг ветераны стали получать отказы в получении земли. И это незаконно! Я посоветовала сразу обратиться в суд», — добавила собеседница.

По мнению Прохоровой, доводы ответчиков не были убедительными и доказательными, а во многом абсурдными. Адвокат привела пример: ответчики утверждали, что истцы не имеют права заявлять коллективный иск, хотя данное высказывание противоречит ст. 42 КАС РФ, при которой ветераны вправе коллективно обратиться.

«Комитет доказывал, что нет подъездных путей к участкам, данная территория необходима для иных нужд, а потом вообще обвинил ветеранов в злоупотреблении правом, корыстным умысле с целью дальнейшей продажи земельного участка и извлечении прибыли», — пояснила она. Истцы, в свою очередь, обратили внимание и доказали документально, что территория имеет подъездные пути. По федеральному законодательству участники боевых действий имеют право один раз получить участок для ведения садового хозяйства. Этим правом решили воспользоваться и истцы: они обратились в комитет, который выдал предварительное согласование.