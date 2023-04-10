3 мая — круглый стол «Береги глаза смолоду: как меняется зрение с возрастом»

Классический образ бабушки или дедушки в очках — не случайность, с возрастом мышцы, удерживающие хрусталик, ослабляются, отчего и возникает «возрастная дальнозоркость» или пресбиопия. О том, какие еще изменения происходят со зрением с возрастом, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Возрастная дальнозоркость: причины возникновения, можно ли удержать зрение на прежнем уровне? Насколько серьезным может быть падение зрения?
— Компенсируется ли имеющаяся близорукость с возрастом или придется носить две пары очков?
— Катаракта — когда хрусталику пора на замену? Когда стоит задуматься об операции?
— Какие еще изменения происходят с глазами с возрастом? В чем их причина?
— Можно ли сохранить зрение в пожилом возрасте на хорошем уровне?
— Влияют ли проведенные на глазах операции на зрение в пожилом возрасте?
— Какие ограничения по возрасту есть у популярных методов лечения — например, лазерной коррекции зрения?
К участию приглашаются врачи-офтальмологи, представители офтальмологических клиник.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru