3 мая — круглый стол «Береги глаза смолоду: как меняется зрение с возрастом»

Классический образ бабушки или дедушки в очках — не случайность, с возрастом мышцы, удерживающие хрусталик, ослабляются, отчего и возникает «возрастная дальнозоркость» или пресбиопия. О том, какие еще изменения происходят со зрением с возрастом, поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Возрастная дальнозоркость: причины возникновения, можно ли удержать зрение на прежнем уровне? Насколько серьезным может быть падение зрения?

— Компенсируется ли имеющаяся близорукость с возрастом или придется носить две пары очков?

