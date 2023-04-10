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    3 мая — круглый стол «Береги глаза смолоду: как меняется зрение с возрастом»

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    Классический образ бабушки или дедушки в очках — не случайность, с возрастом мышцы, удерживающие хрусталик, ослабляются, отчего и возникает «возрастная дальнозоркость» или пресбиопия. О том, какие еще изменения происходят со зрением с возрастом, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Возрастная дальнозоркость: причины возникновения, можно ли удержать зрение на прежнем уровне? Насколько серьезным может быть падение зрения?

    — Компенсируется ли имеющаяся близорукость с возрастом или придется носить две пары очков?

    — Катаракта — когда хрусталику пора на замену? Когда стоит задуматься об операции?

    — Какие еще изменения происходят с глазами с возрастом? В чем их причина?

    — Можно ли сохранить зрение в пожилом возрасте на хорошем уровне?

    — Влияют ли проведенные на глазах операции на зрение в пожилом возрасте?

    — Какие ограничения по возрасту есть у популярных методов лечения — например, лазерной коррекции зрения?

    К участию приглашаются врачи-офтальмологи, представители офтальмологических клиник.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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