    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-з

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd76.98eur83.49

    В Петербурге открыли вторую очередь завода «Фармсинтез-Норд». Присутствовал Путин

    1814
    17 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин 30 марта по видеосвязи поучаствовал в открытии фармацевтических заводов в трех регионах. В том числе, речь идет о второй очереди завода «Фармсинтез-Норд» в Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что вторая очередь завода позволит «нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний человека, а также генно-инженерных инсулинов и противоковидной вакцины «Спутник Лайт».

    Всего в РФ прорабатываются 12 проектов общей стоимостью 80 миллиардов рублей по выпуску почти 150 видов фармсубстанций, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, «Фармсинтез-Норд» и фармзавод «Биохимик» в Саранске получили льготные займы Фонда развития промышленности суммарно на 3 миллиарда рублей. Все проекты, отметил он, планируют поддержать через механизм кластерной инвестиционной платформы.

    «Это комплексные инициативы, включающие подбор и синтез молекул, разработку технологий производства и организацию серийного выпуска тысяч тонн фармсубстанций в год», — заявил Мантуров (цитата по ТАСС).

    Он добавил, что в прошлом году еще 7 предприятий наладили производство отечественных субстанций, и теперь в РФ этим занимается уже около 100 фармкомпаний. Мантуров уточнил, что они «обеспечивают полный цикл производства уже более половины номенклатуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», а в следующем году собственными субстанциями планируется охватить еще 10% препаратов из перечня.

    Сообщалось, что новый производственный комплекс «Фармсинтез-Норд» располагается на участке в Особой экономической зоне «Новоорловская» площадью около 4,6 га, а общая стоимость инвестиционного проекта превысила 4 миллиарда рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинПетербург
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    Соловей-Помётчик30 Мар 2023 в 18:31
    Любопытно, как была организована видеосвязь? По нескрепному Зуму?
    +0−0
    Михаил Микушин30 Мар 2023 в 18:30
    Это был не ОН.... это был очередной ЕГО двойник.....
    +1−0
    Mustamyaki30 Мар 2023 в 18:27
    «Спутник Лайт» - именно то, чего сегодня не хватает России.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close