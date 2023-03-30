В Петербурге открыли вторую очередь завода «Фармсинтез-Норд». Присутствовал Путин

Президент РФ Владимир Путин 30 марта по видеосвязи поучаствовал в открытии фармацевтических заводов в трех регионах. В том числе, речь идет о второй очереди завода «Фармсинтез-Норд» в Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.



Отмечается, что вторая очередь завода позволит «нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний человека, а также генно-инженерных инсулинов и противоковидной вакцины «Спутник Лайт».



Всего в РФ прорабатываются 12 проектов общей стоимостью 80 миллиардов рублей по выпуску почти 150 видов фармсубстанций, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, «Фармсинтез-Норд» и фармзавод «Биохимик» в Саранске получили льготные займы Фонда развития промышленности суммарно на 3 миллиарда рублей. Все проекты, отметил он, планируют поддержать через механизм кластерной инвестиционной платформы.

