Чуть меньше, чем в Австралии. Почему сотни тысяч иностранных студентов выбирают Россию

Фото: Игорь Иванко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





По данным исследования Project Atlas, Россия в 2022 году заняла 6-е место в мире по количеству иностранных студентов — 351 127 человек за один год, а это 6% от всех «мобильных студентов». Причем серьезной тенденции к снижению не наблюдается: в страну продолжают ехать учиться если не со всех уголков мира, то с ближнего зарубежья уж точно.

По итогам 2022 года, по количеству иностранных студентов Россия уступила только США (948 519 человек), Великобритании (693 815), Канаде (552 580), Франции (364 756) и Австралии (363 859). Пик числа иностранных студентов за последние семь лет пришелся на 2021 год: тогда в страну приехали 395 263 иностранца, что на 11,1% больше, чем в 2022 году. До этого интерес студентов из-за рубежа стабильно рос на 5–6% начиная с 2012 года.



Большинство студентов прибыло из Казахстана — 62 358 человек, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Российские вузы пользуются спросом и в Китае (39 939 человек), Узбекистане (39 825 человек), Туркменистане (36 773 человека) и Таджикистане (20 251 человек). В 2022 году вырос интерес у студентов из Индии (18 536 человек) и Египта (10 535 человек) — на 5,4% и 12,34% соответственно. Зато первокурсников с Украины и из Белоруссии стало существенно меньше — на 30% и 20,4%.



Самым популярным среди иностранных студентов оказалось медицинское образование — 76 029 человек, что составляет 21,65% от общего числа приехавших. На втором месте инженерные специальности (75 542 человека), на третьем — программы по бизнесу и менеджменту (60 695 человек). Другие факультеты пользовались куда меньшим спросом: образование и педагогика — 30 849 человек, гуманитарные науки — 19 021 человек, социальные науки — 16 995 человек.



Такой ажиотаж объясним и предложением: в 2022 году квота правительства по приему иностранных студентов на бюджетные места была установлена на уровне 23 тысяч человек, что почти на треть больше, чем в 2021-м. Каждый год иностранцы поступают не только по общему конкурсу на бюджетные и контрактные места, но и по направлению Минобрнауки: вот конкретный студент такой-то страны, на которого выделяется дополнительное финансирование и которого нужно взять на бюджет, объяснил ректор Технологического института Андрей Шевчик. Чаще всего по квоте проходят те, кто прошел подготовительное отделение в том или ином российском вузе — там иностранцев готовят к обучению на первом курсе.



Порядок приема иностранцев не сильно отличается от правил для русских студентов. Вместо ЕГЭ они сдают вступительные испытания по каждой из дисциплин, некоторые пишут мотивационное письмо.

«Если рассматривать магистратуру, то абитуриенты могут участвовать в конкурсе молодых ученых (КМУ), конкурсе портфолио, конкурсах на базе отдельных образовательных программ, сдавать вступительные испытания. Аналогичная ситуация и с бакалавриатом — отдельные конкурсы на образовательных программах и вступительные испытания», — объяснили в пресс-службе ИТМО.



Сколько иностранных студентов в Петербурге

Не остаются без внимания иностранных абитуриентов и петербургские вузы. Как рассказал ректор Технологического института Андрей Шевчик, с 2021 года Минобрнауки проводит ежегодный мониторинг эффективности образовательной организации и учитывает в том числе и количество иностранных студентов. В Петербурге среднее пороговое значение — 8% иностранцев от общего числа обучающихся в вузе.

При этом в прошлом году интерес абитуриентов все-таки поубавился. Как писала в июле «Парламентская газета», в ходе приемной кампании поступило 9,5 тысяч заявлений из-за рубежа, в то время как в 2021 году их число доходило до 12 тысяч.

Редакция «Фонтанки» подсчитала иностранцев из приказов о зачислении на первый курс большинства крупных университетов Петербурга — на программы бакалавриата и специалитета в 2022 году прибыли 3 280 студентов из-за рубежа.



Лидирует по числу иностранцев ИТМО с 1 305 новоприбывшими студентами. Сейчас в университете более 22% от общего числа обучающихся — это иностранцы, в лидерах по странам — Китай, Вьетнам, Казахстан и Сирия, рассказали в пресс-службе. Наибольшим спросом у студентов ближнего и дальнего зарубежья пользуются программы «Робототехника и искусственный интеллект», «Информационная безопасность», «Программная инженерия» и «Биотехнологии».

Тенденции на сокращение числа абитуриентов из-за рубежа пока нет, их число, наоборот, растет с каждым годом, хоть и не так стремительно, как до пандемии. «Некоторое замедление» связано с ковидными ограничениями и международной обстановкой, подчеркнули в вузе.



Следом за ИТМО идут два других технических университета — Политех и ПГУПС с 439 и 328 поступившими, соответственно. Далее Университет технологий и дизайна — 182 человека. Ряды СПбГУ в 2022 году пополнили 126 иностранцев, причем 104 из них поступили на бюджет. Пользуются спросом за рубежом и бакалаврские программы петербургского филиала ВШЭ: 116 студентов, из них 30 — на направлении «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике».



В ВОЕНМЕХе также отмечают рост, хотя университет обеспечивает, в том числе, нужды оборонно-промышленного комплекса, что накладывает ограничения на прием иностранцев. Сейчас в вузе обучаются 322 иностранных студента, а еще несколько лет назад их число составляло чуть более 200.

Лидирует по числу первокурсников Китай, во многом благодаря совместным программам университета с китайскими вузами, объяснила Екатерина Кабалина, директор центра международного сотрудничества ВОЕНМЕХа. Далее следуют Киргизия и Казахстан, а также страны СНГ и Африки, Болгария, Аргентина, Латвия и Сербия.



«Полагаю в первую очередь это связано с заинтересованностью в увеличении количества иностранных обучающихся со стороны вуза, соответственно, мы прикладываем усилия для привлечения абитуриентов из других стран. Ведется работа по увеличению доступных направлений обучения, в том числе планируется открытие программ, реализуемых на английском языке», — подчеркнула Екатерина Кабалина. Также в вузе действует студенческое объединение иностранных обучающихся.

В Технологическом институте тоже все стабильно: в вузе 1 624 иностранных обучающихся, последние 3–4 года колебания не наблюдаются, отметил ректор. География абитуриентов тоже не меняется: Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Сирия и Ирак.

«В нашем вузе расклад такой: мы — технический университет, специализация «химия», поэтому есть сложности с иностранцами, особенно с теми, кто плохо говорит. По химическому профилю у нас обучаются всего 127 человек с учетом аспирантов и СПО, остальные выбирают экономические направления подготовки», — подчеркнул Андрей Шевчик.



В этом году резкого падения числа иностранных обучающихся в вузе тоже не ожидают: интерес за рубежом сохраняется, уже поступают звонки и обращения по поводу поступления из Сирии, Ирака и Алжира.

Выбирают иностранцы не только технические, но и творческие специальности: только за прошлый год на программы по изобразительному и прикладному искусству в российские вузы поступили 12 064 студента. К примеру, в петербургской Академии Штиглица иностранных студентов 140 — это 7% от общего контингента.



«Некоторое сокращение произошло в связи с пандемией: закрытые границы, невозможность приехать на очное обучение и уехать домой на каникулы, все это повлияло на студентов не лучшим образом. Но сейчас ситуация меняется, и мы надеемся, что число наших иностранных студентов вернется к показателям 2018–2019 годов», — подчеркнули в университете.



Чаще всего в Академию Штиглица приезжали абитуриенты из Китая и Казахстана, в этом году география расширилась, и появились студенты из Ирана, Ирака и Мексики. Наибольшим спросом пользуется направление «Дизайн», в 2022 году по числу заявок лидировали «Дизайн среды» и «Графический дизайн».

Почему иностранные студенты выбирают российское образование

В вузах стараются адаптировать программу для иностранцев как могут: в ИТМО есть менторство и студенты-адаптеры, которые помогают сориентироваться в университете, и клуб иностранных студентов, в Технологическом институте — курсы по изучению русского языка для новоприбывших из дальнего зарубежья, в Академии Штиглица — и то и другое. В ВОЕНМЕХе рассматривают возможность обучения в дистанционном формате и помогают с изучением языка в русском разговорном клубе.



«Практика показывает, что «догнать» в академическом плане может любой студент, у которого есть желание. Если же мотивации к обучению недостаточно, то никакие дополнительные инструменты не смогут помочь», — подчеркнули в пресс-службе ИТМО. В Академии Штиглица на иностранцев тоже не жалуются: они российских студентов не только догоняют, но и обгоняют — выигрывают конкурсы и получают дипломы с отличием.

Иностранцы выбирают российские вузы по разным причинам. Михаил, студент СПбГУ из Молдовы, рассматривал как вариант и другие страны, но не захотел «поступать как все». Аракели из Эквадора решила подать документы в ИТМО, чтобы получить больше возможностей, чем смогла бы в своей стране. Гульсину из Узбекистана тоже не очень устраивало качество образования на родине, поэтому ее выбор пал на СПбГУ.

Цзяцзюнь из Китая поставила перед собой цель хорошо выучить русский язык в петербургском вузе: ее семья работает с людьми из Узбекистана и других стран с русскоговорящим населением.



Другие китайские студенты отмечают, что в их стране часто поступить в университет очень сложно из-за сумасшедшего конкурса даже на контрактные места. «Те, кто не набирает достаточного количества баллов, вынужден поступать в другую страну. Обычно абитуриенты останавливаются на России, потому что Россия и Китай во многом сотрудничают, да и учиться здесь дешевле», — поделился с «Фонтанкой» один из студентов.



Какие сложности у иностранца в российском вузе

Марко, студент ВШЭ из Италии, отмечает, что всегда мечтал пожить в России, изучить ее культуру и историю. Однако высшее образование в стране не совсем оправдало его ожидания — конкретный учебный план с не очень большим количеством дисциплин по выбору оказался для многих иностранцев неприятным сюрпризом.

«Как студент, который платит за обучение, я бы хотел, чтобы у меня была возможность выбирать дисциплины для своего учебного плана. Вместо этого я вынужден проходить курсы, выбранные каким-то бюрократом, который едва знает меня. Если бы я учился на бюджете и моя учеба финансировалась правительством, я бы это еще понял, но раз я плачу за свое образование, я сам должен решать, чего хочу», — считает он.

Марко жалуется и на проблемы с выбором второго иностранного языка на факультете: он рассчитывал подтянуть русский язык, но на его потоке иностранцев оказалось недостаточно для набора отдельной группы. Единственный вариант — посещать занятия как факультатив вне учебного плана.



«Россия — отличное место для жизни, но сложная бюрократия очень расстраивает. Однокурсники советуют смириться и постоянно говорят: «Это Россия», — отмечает Марко.

Нисо, студентка из Узбекистана, тоже столкнулась с определенными сложностями. Когда иностранец приезжает в Россию, ему нужно срочно ехать в общежитие, в паспортно-визовый отдел. «В моем вузе общежитие за городом, с документами все довольно хаотично и страшно: огромные очереди, ничего непонятно. Дальше отправляют за страховкой — это еще хуже», — подчеркнула Нисо.

В самом университете с адаптацией дела обстояли лучше: для иностранцев выделили отдельную группу, где давали задания попроще. На первом же занятии проверили уровень знания первокурсников, а уже потом работали над учебным планом. Всего через пару недель с начала обучения Нисо перевелась в группу русскоязычных студентов, а в группе иностранцев ко второму курсу остались только студенты из Китая, которые действительно совсем плохо говорят по-русски.



«В Узбекистане поступить в университет очень тяжело, но учиться легко — толком никаких знаний тебе не дают. В России же иностранцу поступить легко, а вот учиться уже сложно. Этот вариант мне по душе гораздо больше. Конечно, я рассматривала и другие варианты: направления режиссуры, мультипликации, анимации, графического дизайна в Японии, некоторые грантовые места в европейских странах. Но время поджимало, туда нужно было больше документов, а еще виза, медицинская страховка, серьезное портфолио, поэтому я все же выбрала Россию и не жалею», — отметила она.

В ее вузе также есть куратор-старшекурсник, который тоже поступил из другой страны: он собирает всех иностранцев в одну общую беседу по университету и объясняет, какие нужно оформить документы, куда лучше сходить в городе, какие для студентов есть активности, рассказала Нисо.



Однако иностранные группы и клубы — не всегда плюс для обучающихся из-за рубежа, отмечает Ашер из Лондона. Он год занимался на подготовительном отделении, поступил в университет, но русский язык так хорошо и не выучил. «Когда тебя окружают одни иностранцы, а единственные русские в вузе — это преподаватели, нормально подтянуть язык, чтобы свободно общаться с другими студентами, практически невозможно», — пожаловался он.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

