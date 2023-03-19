Небоевая потеря. Петербуржец объездил пол-России дальнобоем, а погиб под колесами, когда ушел служить

Фото: предоставлено Светланой Агафиной Поделиться Поделиться





Дальнобойщик Владимир Агафин погиб через месяц после того, как подписал контракт. До фронта он так и не доехал. Опытного шофера зажало насмерть двумя большегрузами недалеко от границы с Украиной. «Вы чуть-чуть не дотянули», — ответили матери на вопрос о президентских и губернаторских выплатах.

68-летняя Светлана Борисовна похоронила единственного сына. Женщина живет в Ярославле и вот уже несколько месяцев пытается прояснить ситуацию с выплатами. Разбираться с бюрократией ей приходится дистанционно. Ее сын, 47-летний Владимир Агафин жил в Петербурге, был прописан в Красносельском районе. Осенью пошел добровольцем — «защищать Родину», и был зачислен в воинскую часть в Луге. Контракт подписал 2 сентября, через месяц погиб, так и не доехав до фронта.



Владимир всю жизнь работал шофером, объездил полстраны, но в итоге сам оказался под колесами.



«Пять лет работал просто шофером и 20 лет дальнобойщиком. 25 лет у него стаж вождения, ни одной аварии, и вот так нелепо. Просто ужасно», — недоумевает Светлана Борисовна. Мы разговариваем по телефону, и я слышу, как дрожит голос в трубке. Владимир был в разводе, в Петербурге жил с гражданской женой, обоим его детям уже за 20 лет .

4 октября колонна из военных машин следовала в сторону Украины на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог. Около 18:30 встали на привал. Четыре большегруза припарковались на обочине. За ними шел крупнотоннажный грузовой вездеход КрАЗ-255Б . Он на жесткой сцепке буксировал такой же автомобиль весом в 11 тонн.



Буксируемую машину занесло, она перемахнула за разделительную линию и врезалась в «Урал», который стоял последним в военной колонне. Дальше сработал эффект домино. От удара «Урал» поехал вперед и врезался в ЗИЛ. Между автомобилями в этот момент находился ефрейтор Владимир Агафин. Он погиб на месте происшествия.

За рулем автомобилей на сцепке сидели военные из части в Нижегородской области. Ведущим вездеходом управлял рядовой Борисов. В воинской части у него была должность водителя понтонной переправы. А буксируемым транспортом рулил младший сержант Соболев, его должность — старший мастер регулировщика плавательных средств понтонной роты.



«Военнослужащие водительскими удостоверениями не документированы», — говорится о Соболеве и Борисове в постановлении о признании потерпевшим по уголовному делу. Производство возбудили по части 2 статьи 350 УК РФ («Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Потерпевшей признана мать погибшего ефрейтора Светлана Агафина.



В этом же документе указывается, что буксировать другое транспортное средство может только водитель, у которого более двух лет стажа.



Через несколько месяцев дело дошло до суда. В нем остался только один фигурант — младший сержант Соболев, который сидел за рулем буксируемого автомобиля.

В решении Ростовского-на-Дону гарнизонного суда указано, что Соболев допустил отклонение транспортного средства от траектории буксирующей его специальной машины. Таким образом «по неосторожности» потерпевшему были нанесены смертельные травмы.

«При этом Соболев не предвидел, но при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть наступление указанных последствий», — говорится в документе.



В пресс-службе Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда «Фонтанке» уточнили, что младшего сержанта приговорили к двум годам лишения свободы условно с лишением права садиться за руль в течение двух лет. Приговор вынесен 3 марта.

Похожая история случилась с мобилизованным Николаем Мурашевым из Луги. Он погиб в Белгородской области. Мужчина выпал из открытого кузова грузовика. Большегруз, ехавший следом, раздавил упавшего. Тогда чиновники из Луги сначала отказались выплачивать региональные 2 миллиона рублей за смерть мобилизованного, сославшись на то, что он погиб на территории России. Но после запроса «Фонтанки» ситуация разрешилась в пользу родственников.

Что же касается семьи Владимира Агафина, то его матери выплатили страховые. Какие же нужны документы и куда их отправлять на президентские и губернаторские, пенсионерка по телефонам воинской части и горячей линии Смольного узнать не смогла. «Вы чуть-чуть не дотянули», — объяснили ей устно отказ в выплатах по одному из номеров.



«На данный момент от родственников погибшего заявлений не поступало. В случае поступления документы будут рассмотрены в индивидуальном порядке с учетом данных, подтверждающих участие погибшего в СВО», — уточнили «Фонтанке» в комитете по соцполитике Петербурга.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

