Мобилизованного из-под Петербурга раздавил военный грузовик. Повод для выплат помогли увидеть журналисты

Фото: предоставлено Ириной Тихоновой Поделиться Поделиться





Ирина Тихонова похоронила сына в декабре 2022 года. Семье до сих пор не пришли выплаты за гибель мобилизованного. Но если с президентскими и страховыми скорее всего виноваты бюрократические проволочки, то власти Ленинградской области отказали в переводе 2 млн рублей. Сын Ирины погиб на территории России, а значит, по версии чиновников, не был участником СВО. После обращения «Фонтанки» в правительство Ленобласти там пообещали изменить свою точку зрения.



Николай Мурашев из Луги получил повестку практически сразу после свадьбы. К 30 годам он уже стал вдовцом. Первый брак продлился всего три месяца, жена погибла в ДТП. В 2022 году у него появилась надежда на долгожданное семейное счастье.

Как вспоминают родные, на фронт идти не хотел. Но не из-за идеологии. «Не представляю, как это убить человека», — говорил он. За плечами у Мурашева была срочная служба. Так что принципиального выбора перед ним не стояло: «Страна позвала, значит, надо».



Фото: предоставлено Ириной Тихоновой Поделиться Поделиться





После мобилизации огнеметчик стал артиллеристом. Семья помогла со сборами. Месяц Мурашев проходил боевое слаживание в лужской части, рядом с домом.

14 ноября Мурашева направили в Белгородскую область. Через шесть дней его матери Ирине Тихоновой позвонили журналисты и сообщили, что сын погиб. Смерть подтвердили в военкомате. Ещё месяц Ирина ждала тело. Позже она узнала, что сыну не пришлось стрелять. Он погиб на территории России.

«Пошла в часть, стала кулаком по столу стучать и сказала, не выйду с этого места, пока не доставите мне сына. Сына привезли через три дня», — вспоминает Ирина.



В свидетельстве о смерти Мурашева указано, что он погиб в ДТП на автодороге «Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки». Отдельно отмечено, что он проходил военную службу.



«Ваш сын в сложной обстановке до конца был верен военной присяге, воинскому долгу, к выполнению служебных обязанностей относился добросовестно, проявлял разумную инициативу, настойчивость для достижения поставленных целей. Обладал высокой работоспособностью, аналитическим складом ума, глубоко анализировал проводимую работу», — зачитала Ирина характеристику сына из части.



После похорон родственники оформили документы на страховые выплаты, президентские и региональные. Последние 2 млн рублей выплачиваются из бюджета Ленинградской области. На них могут претендовать родственники военнослужащих, сотрудников Росгвардии, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

В конце января семье пришел отказ в региональной выплате из лужского филиала Центра социальной защиты населения. В бумаге уточняется, что заявитель должен подтвердить факт «нанесения смерти» в ходе проведения специальной военной операции. Извещение о смерти и справка из воинской части этого не подтверждают.



Мурашев погиб 20 ноября в 4 утра. В документах говорится, что он «в составе колонны пушечно-артиллерийского дивизиона совершал марш в район огневой позиции». По рассказам очевидцев, он вместе с сослуживцами ехал в открытом кузове грузовика. Машину мотнуло. Мурашев выпал. Водитель следующего грузовика не успел среагировать. Большегруз наехал на голову мобилизованного.

«Он не зашёл на территорию СВО. Ехал в кузове автомашины на огневые стрельбы, 30 километров до границы, — отметил адвокат Валерий Петров. — Они посчитали, что поскольку он не доехал до границы Украины, то и губернаторские выплаты не положены. Если бы он попал под колеса через три километра после границы, это решение могло быть другим».

Ирина с женой сына написала письмо губернатору Александру Дрозденко с жалобой на отказ в выплатах. «Мы не согласны с отказом в выплате нам пособия, поскольку наш сын и муж был мобилизован для участия в специальной военной операции, принимал в ней участие, следовал в район огневой позиции для выполнения своих воинских обязанностей при проведении специальной военной операции, и считаем, что его смерть наступила в результате его участия в специальной военной операции», — отмечается в нём.

Также адвокат направил жалобу прокурору Западного военного округа на действия сотрудников части, которые задержали направление заявления на страховые и президентские выплаты.

После обращения «Фонтанки» в пресс-службу правительства Ленобласти из соцкомитета пришёл обнадёживающий ответ: «По обращению родственников погибшего военнослужащего специалисты комитета по социальной защите населения на связи с семьей, готовы оказать всю необходимую помощь и сопровождать по всем вопросам. Проведена экспертиза первоначально принятого филиалом Лужского района решения в части правовых нюансов по территориальному отнесению. Решение будет принципиально пересмотрено в пользу семьи. Соответствующее правовое регулирование будет обеспечено».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

