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    Боевые действия на Украине

    Мобилизованный из-под Петербурга погиб, не доехав до зоны боевых действий

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    30-летний военнослужащий из Луги погиб на Белгородчине. По словам родных, Николай Мурашев попал под призыв на излёте частичной мобилизации, после его отправки из Ленинградской области прошли считаные дни.

    Информация о погибшем 20 ноября солдате, прибывшем из воинской части под Петербургом, появилась в телеграм-канале. «Фонтанка» обратилась за подтверждением обстоятельств в ЗВО, на момент публикации ответа получить не удалось.

    В военкомате Луги о смерти Николая Мурашева уже знают. Уточнить, погиб ли он во время обстрела или в результате дорожной аварии, там не смогли. Когда ждать возвращения его тела, тоже пока неясно.

    В Луге Николая ждала семья. Родные рассказали «Фонтанке», что он работал в совхозе, похоронил жену, не так давно снова женился. Обзавестись детьми пара не успела. Николай служил в армии, но в «горячих точках» не был. Огнемётчик после мобилизации стал артиллеристом.

    По словам родственников, Николая призвали около месяца назад. После отправки из Ленинградской области в Белгородскую, как говорят, не прошло и недели. Последний раз отцу звонил дня два назад, рассказывал, что дальше предстоит несколько сотен километров добираться до места назначения на машинах.

    © Фонтанка.Ру

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