Мобилизованный из-под Петербурга погиб, не доехав до зоны боевых действий

30-летний военнослужащий из Луги погиб на Белгородчине. По словам родных, Николай Мурашев попал под призыв на излёте частичной мобилизации, после его отправки из Ленинградской области прошли считаные дни. Информация о погибшем 20 ноября солдате, прибывшем из воинской части под Петербургом, появилась в телеграм-канале. «Фонтанка» обратилась за подтверждением обстоятельств в ЗВО, на момент публикации ответа получить не удалось.

В военкомате Луги о смерти Николая Мурашева уже знают. Уточнить, погиб ли он во время обстрела или в результате дорожной аварии, там не смогли. Когда ждать возвращения его тела, тоже пока неясно.