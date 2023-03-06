Экономика и экология: как поменяли санкции отношение бизнеса к повестке ESG

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из-за политических событий и международных санкций экологическая повестка вроде бы отошла на второй план — есть и более актуальные вопросы. Но, как оказалось, компании, продолжающие работать в России, не отказываются от политики устойчивого развития. Тем более, что в сложных условиях сохранить свои позиции еще более важно. Как меняется ESG-повестка в новых условиях, обсудили участники круглого стола «Фонтанки».



Традиционно считалось, что флагманами ESG в России были глобальные компании, поскольку внедрение принципов устойчивого развития за рубежом началось раньше. Поэтому уход из страны игроков, традиционно действующих в этом направлении, определенно стал минусом. Как говорится в отчете Национального ESG-Альянса за прошлый год, после ввода санкций российский бизнес оказался отрезан от прежней ESG-инфраструктуры. Часть компаний столкнулась с дефицитом ресурсов, разрывом цепочек поставок и R&D-партнерств в рамках ESG-проектов, со скепсисом собственников и менеджмента. Тем не менее, процесс не остановился, хотя и изменился.



— В нашей стране развитие многих процессов за последний год приобрело автономный характер, и ESG-повестка — не исключение, — говорит Илья Еременко, совладелец Setl Group, генеральный директор Setl City. — Тренд на устойчивое развитие только усиливается: все больше людей, частных и государственных организаций задумываются и говорят о важности экологических и социальных инициатив.

— ESG-повестка — всего лишь способ смотреть на деятельность организации, приблизив и увеличив отдельные конкретные аспекты, — объясняет Павел Филиппов, вице-президент по корпоративному развитию Группы RBI. — Это инструмент, который позволяет разложить по полочкам качество внутреннего и внешнего взаимодействия, обозначить зоны дальнейшего развития, структурировать и запланировать перемены к лучшему. Поэтому, говоря об ESG-повестке, я бы с осторожностью относился к таким понятиям, как «актуальность», «востребованность» или даже «мода».



По его словам, инструмент может становиться со временем более или менее «на слуху», большее или меньшее число компаний могут что-то про него говорить. Но, по факту, в основе того, что бизнес реально делает, лежат более фундаментальные вещи. Это ценности компании, ее отношение к себе и к миру. «Для компаний с определенной культурой и определенным отношением к сотрудникам и клиенту такой подход всегда был во главе угла — еще до того, как в мировые тренды вошла сама аббревиатура ESG», — добавил он.



— Актуальность ESG-повестки сохраняется, никто не отменял важности экологии, социальных вопросов, эффективного управления, — подтверждает Ирина Киуру, директор по стратегическому маркетингу и развитию бизнеса «Линдстрем» в России. — Наоборот, эти факторы стали еще более востребованными в период кризиса. При этом мы видим переход от общих деклараций к конкретным шагам. Например, клиенты обращаются к нам, потому что хотят снижать отходы в бизнесе, и наш сервис служит для них таким E-инструментом. В 2022 году мы переработали 95% вышедших из употребления текстильных изделий.



— Стимул внедрять ESG остается прежним, но в сложившейся ситуации уместнее говорить про переориентацию приоритетов ESG-инициатив, — считает Алексей Крюков, Президент Группы компаний «ЯДРО». — В первую очередь, будут реализовываться те проекты, в которых соблюдение принципов ESG помогает получить реальный и конкретный результат. Например, для крупных компаний это проекты, связанные с повышением энергоэффективности, которые работают на снижение расходов электричества, топлива, сырья, сохранение ресурсов — и, в итоге, позволяют увеличить прибыль.



По его словам, сегодня российские компании должны выстраивать свой бизнес на принципах устойчивого развития хотя бы потому, что ESG-повестка напрямую влияет на их инвестиционную привлекательность. Алексей Крюков отмечает, что уже и российские банки при предоставлении кредитов бизнесу начинают учитывать ESG-рейтинг.

— «Зеленая» повестка в компании позволит вывести на новый уровень ее HR-бренд и в целом бренд. Те, кто сегодня обращает на эти вопросы особенное внимание, смогут быстрее масштабироваться, получить классных специалистов в штат и вообще будут больше признаваться обществом, — добавил он.

«Зеленое», но российское Одним из трендов 2022 года, безусловно, стало импортозамещение — во многом, конечно, вынужденное, но при этом все равно приводящее к положительным результатам.

— Мы видим реальные действия, направленные на импортозамещение: создание устойчивых цепочек поставок, локальных производств и рабочих мест для сотрудников, — рассказывает Ирина Киуру. — Это и есть новая реальность российской ESG-повестки. «Линдстрем» также идет по этому пути. Более половины от всего объема нашей спецодежды производится в России, на местных фабриках.



В целом компания придерживалась приоритетов, обозначенных в начале года: продолжила развивать партнерства с компаниями-переработчиками и увеличила переработку текстильных отходов до 95%.

— Глобально в российском бизнесе мы видим тренд на ответственное потребление, которое позволяет компаниям экономить ресурсы — прежде всего, финансовые. Это объясняет рост спроса на услуги аренды спецодежды и СИЗ на 43% в сравнении с 2021 годом, — добавила Ирина Киуру.

По ее словам, процесс локализации и адаптации на практике запущен еще несколько лет назад: импортозамещение, ответственность перед сотрудниками, забота об экологии — эти приоритеты уже были обозначены в национальных целях развития. А прошлый год стал проверкой бизнеса на реальность в отношении сделанных ESG-обязательств.

— Конечно, мы сохраняем все заявленные «зеленые» характеристики нашего продукта, даже привлекая «импортозамещающее» оборудование, — подтверждает Павел Филиппов. — Пример: в проекте ARTSTUDIO M103 возникла необходимость заменить производителя лифтов, и их удалось подобрать с теми же энергосберегающими характеристиками, которые были заложены в проекте изначально. Благодаря этому он получил статус самого «зеленого» проекта апарт-отеля в России.



Из новых практик 2022 года: по просьбам жителей дома «Четыре горизонта» Группа RBI оплатила на год вперед регулярный приезд станции по сбору отсортированного мусора.

Как заметил Алексей Крюков, в России продолжают действовать различные нацпроекты типа «Экология», «Чистый воздух», «Чистая вода» и подобные, для которых актуальны вопросы импортозамещения.

— В рамках федерального проекта «Чистый воздух» огромное количество российских компаний устанавливают цифровые системы измерения и улавливания парниковых газов, чтобы продемонстрировать эффекты от изменения производственных процессов, а также от инвестиций в экологию, — отмечает он. — Отмечу интересный опыт X5 Retail Group, которая работает с упаковкой и с продуктовыми отходами. Тут идет речь о борьбе с голодом. Статистика говорит, что сегодня мир выбрасывает половину пищи, которая производится. Разлагаясь, пища выделяет не только CO2, но и метан. При этом более 2 миллиардов человек в мире не доедают. Это касается и России. Тут важно говорить об ответственном потреблении.



Вклад самой ГК «Ядро» в зеленую повестку напрямую связан с ее деятельностью.

— Мы уже 18 лет культивируем сотни сортов хвойных и лиственных деревьев и кустарников, озеленяем, создаем растительные оазисы на городских и частных территориях разного масштаба, — объясняет Алексей Крюков. — Растения, выращенные в питомнике «Алексеевская Дубрава», высажены на многих улицах, во дворах и парках не только Петербурга, но и других регионах страны. Наши мероприятия по защите окружающей среды напрямую связаны с развитием российского питомниководства, сохранением и восстановлением существующей экосистемы территорий. Это способствует поглощению парниковых газов, поддержанию и восстановлению природного баланса, решению идеологических задач по воспитанию подрастающего поколения в духе бережного отношения к природе, уважения к родной земле и прививания навыков работы с зелеными насаждениями, способствующих физическому и моральному оздоровлению общества. За последний год наша группа компаний принимала активное участие в различных благотворительных программах по озеленению территорий. Среди них есть и такие крупные, как международная акция «Сад памяти» (она проходит уже много лет по всей стране), всероссийский экологический проект «Зеленая Весна», в котором за последний год приняли участие почти 5 млн россиян, а также другие социальные проекты, куда мы поставляем растения из нашего питомника. Мы активно работаем с большинством девелоперских компаний региона с целью создать комфортную зеленую среду в построенных ими жилых комплексах — так мы вместе улучшаем жизнь людей, в городе появляется больше зеленых территорий, дышать становится легче. Качественное озеленение для нас всегда было и остается самым важным направлением деятельности в бизнесе и основным в зеленой повестке.

— Чтобы подходы ESG были эффективны, нужна локализация, «приземление на местную почву». И в случае строительного бизнеса это происходит очень наглядно, — считает Илья Еременко.

Акцент на социальном По мнению Ильи Еременко, основным трендом 2022 года в России стало усиление социальной составляющей в общей формуле ESG.



— Люди очень важны в любой сфере, и многие инициативы направлены сейчас именно на это, — подчеркнул он. — В нашем бизнесе этот тренд реализуется в нескольких направлениях. Во-первых, безусловно, у нас работают различные программы кадрового роста и мотивации сотрудников, действует довольно внушительный социальный пакет. Это стало одним из ключевых критериев оценки, позволивших нам занять первое место в рейтинге лучших работодателей России в сфере строительства в 2022 году.

— В ближайшее время мы можем наблюдать процесс временного смещения акцентов в сторону социально-ориентированных инициатив, — подтверждает Алексей Крюков. — Но и полного отказа от экологической повестки не будет, так как от состояния окружающей среды зависит не только жизнь будущих поколений, но и наше с вами здоровье — здесь и сейчас. В общем, «зеленые» проекты не только не потеряют свою актуальность в бизнесе, но и будут активно развиваться в дальнейшем. Особое внимание мы уделяем воспитанию подрастающего поколения в духе любви к спорту и поддержания здорового образа жизни. Мы развиваем и активно поддерживаем первый в России профессиональный футбольный клуб с зеленой философией «Ядро». Одна из наших целей — стать первым экологичным клубом России, быть эталоном в борьбе за сохранение окружающей среды, взращивать настоящих спортсменов и приверженцев экологичного подхода во всем.

— Конечно, мы усилили поддержку наших сотрудников по многим направлениям: увеличили зарплату, предоставили возможность бесплатной психологической помощи и юридических консультаций, — отметила Ирина Киуру.

— Мы гордимся своей приверженностью передовым практикам управления, фокусом на развитии персонала, социальной ответственностью, созданием передового продукта (в том числе и в плане экологии и энергоэффективности) — уже далеко не первый год, — добавил Павел Филиппов. — Для нас это не «вишенка на торте», а источник конкурентоспособности — и на рынке первичной недвижимости, и на рынке труда. Поэтому ни о какой утрате актуальности этого речь вообще не идет.



Пример: уже после начала «всех событий» внутри Группы RBI 2023 год был объявлен Годом добра, в контексте которого продолжилось поощрение социальных и благотворительных активностей сотрудников. Уже действующие социальные проекты компании продолжаются и масштабируются — так, «Школа лидеров будущего» в 2022 году вышла за границы Петербурга и открылась в Сочи.



Глобально и локально Главные опасения были насчет того, что определенный раскол во внешнеполитическом поле приведет к сворачиванию ESG-повестки.

Павел Филиппов отметил, что в момент кризиса для многих бизнесов на повестку дня выходит выживания и, казалось бы, им не до устойчивого развития.

— Но, по факту, кризис едва ли может изменить ценности компании, — уверен он. — А вот если бизнес пытался прививать их искусственно, так чтобы под призмой ESG все выглядело «красиво» или чтобы кредит правильный получить — текущая ситуация может дать повод задуматься: действительно ли это сейчас надо и стоит ли игра свеч? Возможно, кто-то примет решение изменить в сложный период взгляд на качество продукта и объем заботы о сотрудниках. Так бывает, у каждого свой контекст и стратегии выживания. И я точно не возьмусь оценивать это с позиции «хорошо-плохо». Сначала маску на себя, если это условие выживания.



— Но, к счастью, это в настоящее время точно не про RBI, — добавил он.

— Да, несомненно, важно понимать, что ESG-повестка эффективнее работает на глобальном уровне — на основе общих договоренностей всех стран и участников. Именно это позволит получить наибольший положительный эффект от ее внедрения, — говорит Алексей Крюков. — Санкции, естественно, могут затормозить ESG-трансформацию бизнеса, так как сейчас для российских компаний на первый план выходят другие задачи: адаптация и сохранение бизнеса, дальнейшее его развитие в новых условиях. Но, при всем этом, конечно, мы со своей стороны должны и можем продолжать развивать ESG-направление. Продолжаем озеленять, выращивать и производить зеленый продукт.

— Мы внедряем принципы устойчивого развития непосредственно в продукт, который создаем, — это экологичность, благоустроенность и социальная обеспеченность микрорайонов, кварталов, городов, — объясняет Илья Еременко. — Зависимость этой работы от международных связей в нашем случае весьма условна, в то время как актуальность темы только возрастает. А изучать международный и российский опыт мы можем независимо от международных связей и продолжаем это делать сейчас.



— Будущее российской ESG-повестки будет определяться нашими действиями и не зависит напрямую от внешней политики, — считает Ирина Киуру. — Главное здесь — чтобы бизнес и государство придерживались принципов: «Это наша страна, нам нужно развивать национальную экономику и создавать комфортные условия для всех людей».

По словам Алексея Крюкова, логичнее всего, чтобы российские компании сместили фокус на более актуальные для страны проблемы. Например, будут развиваться национальные проекты по углеводородной нейтральности и улучшению инфраструктуры в регионах. Наверняка будут создаваться внутренние ESG-рейтинги. Один из фокусов внимания в рамках ESG-стратегий должен быть связан с социальной составляющей: с учетом роста безработицы, ухудшения качества жизни и эмоционального состояния сотрудников работодатели начинают уделять этому вопросу особое внимание.



— На фоне санкций, в совокупности с мерами воздействия на экономику России западных стран, «зеленое» финансирование из-за рубежа будет сокращаться, — добавил Крюков. — С другой стороны, когда перед тобой закрывается одна дверь, ты находишь возможность зайти в другую. Мы сейчас стали активно сотрудничать со странами Ближнего Востока, которые располагают значительными инвестиционными ресурсами. Также наблюдается активный выход России на азиатское пространство, где уделяется большое внимание теме устойчивого развития. Важно отметить, что страны Азии стараются не отставать от Европы и весьма активно развивают ESG. Поэтому если мы планируем продолжать привлекать зарубежные инвестиции и поставлять российскую продукцию на экспорт, не стоит забывать о вопросах ESG. Введение санкций не значит, что важность этого направления утрачивает актуальность.



Рейтинги и рэнкинги Внедрение единой системы рейтингования в сфере ESG — актуальный вопрос для российских компаний в настоящее время. Нужна ли она? И какой должна быть?

— Точно нужна. Вопрос только в том, чтобы ее качественно выстроить — глубоко, содержательно, практично, непредвзято, — утверждает Павел Филиппов. — Смысл такой системы должен быть не в том, чтобы померяться ESG-успехами, а увидеть потенциал, бенчмарки, спланировать развитие.



Он рассказал, что в нефтепереработке есть такой «Индекс Соломона»: десятки нефтеперерабатывающих заводов по всему миру регулярно проходят добровольный и довольно недешевый аудит, чтобы увидеть свое место на шкале энергоемкости, эксплуатационной готовности и количества занятого персонала. Движение в сторону лучших по этим шкалам — это крупная победа, сама по себе имеющая вес большой бизнес-цели, поскольку так или иначе конвертируется в эффективность работы предприятия.



— Что-то подобное в сфере ESG могло бы стать дополнительным драйвером развития предметной области, — считает он. — Хотя влияние на эффективность предприятия в этом случае может быть, а может и не быть. Это влияние другого свойства на системы более высокого порядка — территория, общество. Вот если однажды научатся измерять карму организации, то эффект от ESG-повестки сразу станет очевиден.

— В моем понимании национальные рейтинги будут востребованы только тогда, когда их пользователями будут российские инвесторы, — комментирует положение дел Алексей Крюков. — Сегодня рейтинги выступают, скорее, неким ориентиром для бизнеса, с помощью которого компании понимают, как они выглядят на фоне конкурентов. По сравнению с международным уровнем мы еще входим в развитие этого направления, так что для нас открыто большое поле для совершенствования. И важно этим заниматься.



— В России существуют хорошие центры экспертизы в области ESG — например, ESG-Альянс и РСПП, — которые могли бы взять на себя создание унифицированных стандартов, — считает Ирина Киуру. — Однако сейчас главным вопросом является не присвоение рейтингов, а необходимость создания платформы для обмена лучшими устойчивыми практиками: такими, например, как шеринг спецодежды для повышения заботы о сотрудниках на предприятиях.

Роль государства Важную роль в продолжении развитии повестки ESG бизнес отводит государству, для которого это возможность повысить уровень жизни граждан.

— В Петербурге за последние годы требования к озеленению, к обеспеченности жилья социальными объектами только увеличивались. Это ли не ESG-повестка в действии? — говорит Илья Еременко. — Мы как крупнейший застройщик в сотрудничестве с Администрацией города делаем максимально возможный вклад в развитие социальной сферы.



В среднем Setl Group ежегодно вводит в эксплуатацию 10 современных детских садов и школ. Всего на текущий момент холдингом сдано 58 социальных объектов почти для 18 тысяч детей. Кроме того, построено более 24 км дорог в разных районах Петербурга и пригородах, благоустроено несколько набережных, создаются парки и скверы, ежегодно высаживаются во дворах больше 10 тысяч деревьев и кустарников.

Отдельное направление работы — охрана окружающей среды, безопасность производства, повышение энергоэффективности жилых комплексов, использование природоохранных технологий во время строительства. Так, в Setl Group внедрена технология вторичного использования материалов и грунта.

— Государство должно оставаться драйвером устойчивого развития и создавать стимулы для позитивных изменений через регуляторные инструменты: «зеленые закупки», возмещение расходов бизнеса на спецодежду из ФСС при аренде, развитие механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и другие, — добавила Ирина Киуру.



— Поддерживать. Поощрять. Регулировать, чтобы бизнес не злоупотреблял маркетинговыми ходами, называя все подряд «зеленым», «экологичным», «социально ответственным», — резюмировал Павел Филлипов. Он также отметил: хорошо бы еще практиковать то, что государство проповедует, и на предприятиях с государственным участием.

— Главная задача государства — взять на себя регулирующую роль, установить единые ESG-критерии, — говорит Алексей Крюков. По его словам, сегодня реализуются сотни проектов различных государственных программ, обеспечивающих экологичное устойчивое развитие российских городов. Например, озеленение территорий Москвы обеспечило существенный объем поглощения парниковых газов. Проект внедряется при поддержке государства, которое активно включилось в регулирование этого процесса. Большой вклад в устойчивое развитие вносят программы по озеленению, энергосбережению и программы в транспортной сфере.



— За счет внедрения парогазовых технологий в той же Москве уже достигнуто снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов теплоэнергетики почти на 40% от уровня 2012 года, — уточнил он.



Расширить круг Устойчивое развитие — это, прежде всего, про то, как сделать бизнес максимально эффективным и адаптируемым к различным изменениям, сохраняя ответственное отношение к людям и экологии, считает Ирина Киуру.

— Сегодня в экономике уже произведено достаточно много вещей, и бизнесу предстоит научиться максимально эффективно их использовать и вовлекать ресурсы во вторичный оборот, — отмечает она. — Многие малые и средние компании могут воспринимать ESG и устойчивое развитие как чужие и непонятные концепты. Поэтому необходимо активно информировать и разъяснять, что именно означает следование данным принципам, с чего начать компании, какие преимущества она может получить.



Так, «Линдстрем» старается вносить просветительский вклад, рассказывая о возможностях приобщиться к устойчивым практикам через использование циркулярных моделей — например шеринг спецодежды.

По мнению Ильи Еременко, внедрить отдельные принципы ESG в работу сегодня может большинство компаний: «Им нужно двигаться в направлении green-офиса: собирать макулатуру, переходить на электронный документооборот, организовать установку экобоксов, как сделал Setl Group».

Алексей Крюков согласился, что не может быть ESG-политики в стране, где люди не понимают, что это такое. И всем заинтересованным в развитии зеленой повестки важно заниматься просветительской работой, популяризировать это направление и стимулировать людей к правильному поведению.

Что касается стимулов к внедрению ESG, то компаниям с действительно хорошим национальным ESG-рейтингом в рамках программ поддержки бизнеса могли бы предоставляться средства на более привлекательных условиях. Или, к примеру, государственные закупки могут предусматривать преференции для компаний с хорошим ESG-рейтингом.



— Те, кому действительно нужно ESG и кому небезразлична ESG-повестка, продолжат и сегодня в это инвестировать, — уверен Алексей Крюков. — Скорее всего, с нами останутся реальные инициативы, направленные, например, на снижение углеродного следа и энергоемкости процессов, формирование новых ESG-продуктов и внедрение ресурсосберегающих технологий, сохранение и восстановление существующей экосистемы территорий, создание безотходных производств и ответственное потребление.



Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»