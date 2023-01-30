21 марта — круглый стол: «От макушки до пяток: как косметология помогает сохранить эстетику тела»

От возраста и внешнего воздействия страдает кожа не только на лице, но и на всем теле. При этом о лице, как правило, заботятся больше и чаще, т.к. оно более заметно в повседневной жизни. Однако и остальные участки тела требуют внимания и качественного ухода — а иногда и коррекции. О том, как сохранять эстетику тела — поговорим на круглом столе



Вопросы для обсуждения:

— С какими вопросами и проблемами приходят чаще всего к косметологу по поводу тела?

— Как повысить качество кожи на теле? Какие участки требуют наибольшего внимания? Какие хуже всего поддаются воздействию?