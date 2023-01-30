21 марта — круглый стол: «От макушки до пяток: как косметология помогает сохранить эстетику тела»

От возраста и внешнего воздействия страдает кожа не только на лице, но и на всем теле. При этом о лице, как правило, заботятся больше и чаще, т.к. оно более заметно в повседневной жизни. Однако и остальные участки тела требуют внимания и качественного ухода — а иногда и коррекции. О том, как сохранять эстетику тела — поговорим на круглом столе
Вопросы для обсуждения:
— С какими вопросами и проблемами приходят чаще всего к косметологу по поводу тела?
— Как повысить качество кожи на теле? Какие участки требуют наибольшего внимания? Какие хуже всего поддаются воздействию?
— Какие процедуры, препараты, методики для этого используются?
— Если для лица есть определенная конкуренция аппаратных и инъекционных методик — есть ли такое же относительно тела? Или там превалируют аппаратные методы?
— Косметологические процедуры для похудения — какие методики сейчас считаются наиболее эффективными? В чем заключается их действие? На сколько можно похудеть благодаря им?
— Депиляция и эпиляция: какие процедуры избавления от волос на теле сейчас наиболее популярны? Насколько долгосрочного эффекта они позволяют достигать?
— Сейчас различные препараты для липолифтинга продаются на маркетплейсах, для «домашнего использования». Есть ли опасность в их применении? Стоит ли вообще их пробовать?
— Рекомендации по домашнему уходу для тела от профессионалов.
К участию приглашаются: врачи-косметологи, производители косметики для тела
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru