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    21 марта — круглый стол: «От макушки до пяток: как косметология помогает сохранить эстетику тела»

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    От возраста и внешнего воздействия страдает кожа не только на лице, но и на всем теле. При этом о лице, как правило, заботятся больше и чаще, т.к. оно более заметно в повседневной жизни. Однако и остальные участки тела требуют внимания и качественного ухода — а иногда и коррекции. О том, как сохранять эстетику тела — поговорим на круглом столе

    Вопросы для обсуждения:

    — С какими вопросами и проблемами приходят чаще всего к косметологу по поводу тела?

    — Как повысить качество кожи на теле? Какие участки требуют наибольшего внимания? Какие хуже всего поддаются воздействию?

    — Какие процедуры, препараты, методики для этого используются?

    — Если для лица есть определенная конкуренция аппаратных и инъекционных методик — есть ли такое же относительно тела? Или там превалируют аппаратные методы?

    — Косметологические процедуры для похудения — какие методики сейчас считаются наиболее эффективными? В чем заключается их действие? На сколько можно похудеть благодаря им?

    — Депиляция и эпиляция: какие процедуры избавления от волос на теле сейчас наиболее популярны? Насколько долгосрочного эффекта они позволяют достигать?

    — Сейчас различные препараты для липолифтинга продаются на маркетплейсах, для «домашнего использования». Есть ли опасность в их применении? Стоит ли вообще их пробовать?

    — Рекомендации по домашнему уходу для тела от профессионалов.

    К участию приглашаются: врачи-косметологи, производители косметики для тела

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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