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    13 февраля — круглый стол «Новые районы: город или область?»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • В каких локациях сегодня идет наиболее активная застройка? Где чаще стартуют новые проекты: в городе или в области и почему?
    • Как в 2022 году менялись цены на жилье в пригородных локациях в области и в городе?
    • Какова разница в цене квадратного метра сегодня в разных локациях?
    • Какие городские локации могут соперничать в Ленобластью по цене жилья?
    • Как перераспределился спрос на городские и областные локации в течение года и с чем это связано?
    • Чем сегодня отличаются областные пригородные проекты от городских? Какое жилье представлено на этих территориях?
    • Какие локации можно назвать перспективными для дальнейшего развития?

    Рост цен на жилье за последние годы заставил покупателей квартир в новостройках сменить ориентиры — сократить средний бюджет покупки, выбрать квартиру поменьше, а также присмотреться к более бюджетным локациям. Это означает новую волну оттока покупателей в Ленинградскую область, где цены растут медленнее. Конкуренцию им составляют пригороды, находящиеся в административных границах города, и тоже активно застраивающиеся, особенно на юге. Как меняется спрос покупателей и что им предлагают застройщики — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем к участию строительные компании, агентства недвижимости и экспертов рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 13 февраля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

    План мероприятий

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