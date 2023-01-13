В Кремле оценили идею конфисковывать имущество у уехавших россиян

Тема ограничений для уехавших из страны граждан сложная, но актуальная. Нужно бороться за тех, кто покинул Россию, но «не скатился на стезю вражеского отношения». Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал он (цитата по ТАСС).



По мнению Пескова, российские власти должны создавать условия, чтобы уехавшие граждане сами захотели вернуться. Говоря об ответственности для тех, кто выступает против России, представитель Кремля отметил актуальность темы, но подчеркнул, что «нельзя открывать какие-то ящики Пандоры».

