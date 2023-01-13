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    В Кремле оценили идею конфисковывать имущество у уехавших россиян

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    Тема ограничений для уехавших из страны граждан сложная, но актуальная. Нужно бороться за тех, кто покинул Россию, но «не скатился на стезю вражеского отношения». Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал он (цитата по ТАСС).

    По мнению Пескова, российские власти должны создавать условия, чтобы уехавшие граждане сами захотели вернуться. Говоря об ответственности для тех, кто выступает против России, представитель Кремля отметил актуальность темы, но подчеркнул, что «нельзя открывать какие-то ящики Пандоры».

    «Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», — уверен Песков.

    Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей, как наказать россиян, уехавших за границу и оскорбляющих страну, «её жителей, солдат и офицеров». Он считает правильным дополнить статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации у таких граждан «имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб».

    В январе среди политиков также развернулась дискуссия о санкциях в отношении россиян, уехавших из страны и критикующих власти. Сначала депутат Госдумы Олег Морозов предложил запретить таким гражданам въезд в Россию, также и зампред Совбеза Дмитрий Медведев поднял тему «предателей» и предложил действовать по «правилам военного времени», если «законы не работают». Сенатор Андрей Клишас отметил, что в РФ законы военного времени пока не приняты, и рекомендовал политикам, призывающим игнорировать Основной закон, покинуть конституционные органы власти.

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