Спикер Госдумы Володин предлагает конфисковывать имущество у уехавших россиян

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём телеграм-канале 13 января продолжает рассуждать о том, как можно наказать россиян, уехавших за границу и оскорбляющих страну, «её жителей, солдат и офицеров». На этот раз речь идёт о конфискации имущества.

В частности, он считает правильным дополнить статьи УК пунктом о конфискации у уехавших граждан «имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб». В своём сообщении он называет их негодяями, оскорбляющими Россию, и пишет, что их «заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил».

