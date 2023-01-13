Спикер Госдумы Володин предлагает конфисковывать имущество у уехавших россиян

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём телеграм-канале 13 января продолжает рассуждать о том, как можно наказать россиян, уехавших за границу и оскорбляющих страну, «её жителей, солдат и офицеров». На этот раз речь идёт о конфискации имущества.
В частности, он считает правильным дополнить статьи УК пунктом о конфискации у уехавших граждан «имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб». В своём сообщении он называет их негодяями, оскорбляющими Россию, и пишет, что их «заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил».
В конце декабря Володин заявил, что в Госдуме разрабатывают документ, который повысит налоговые ставки для россиян, уехавших жить за границу.
В январе среди политиков также развернулась дискуссия о санкциях в отношении россиян, уехавших из страны и критикующих власти. Сначала депутат Госдумы Олег Морозов предложил запретить таким гражданам въезд в Россию, также и зампред Совбеза Дмитрий Медведев поднял тему «предателей» и предложил действовать по «правилам военного времени», если «законы не работают». Сенатор Андрей Клишас отметил, что в РФ законы военного времени пока не приняты, и рекомендовал политикам, призывающим игнорировать Основной закон, покинуть конституционные органы власти.