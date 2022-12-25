В Госдуме хотят повысить налоги для россиян, уехавших из страны

В Госдуме разрабатывают документ, который повысит налоговые ставки для россиян, уехавших жить за границу. Об этом 25 декабря сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.



«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения», — написал он.



Высказанная им идея касается тех граждан России, которые живут в других государствах и «работают в российских компаниях на удалёнке».



«Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — отчитался спикер.

