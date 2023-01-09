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    Клишас спорит с Медведевым: Законы военного времени в России пока не приняты

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    Российские политики в соцсетях устроили дебаты по вопросам санкций в отношении россиян, уехавших из страны и критикующих власти.

    Сначала депутат Госдумы Олег Морозов предложил запретить таким гражданам въезд в Россию. Он посетовал, что некие юристы не позволяют лишать их гражданства, ссылаясь на Конституцию. В ответ сенатор Андрей Клишас рекомендовал политикам, призывающим игнорировать Основной закон, покинуть конституционные органы власти.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также поднял тему «предателей» и предложил действовать по «правилам военного времени», если «законы не работают». Клишас парировал, что в РФ законы военного времени пока не приняты.

    «Конечно, по Закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны Президентом — только по Конституции и по Закону»,— написал Клишас в своём телеграм-канале поздно вечером 8 января.

    «Гражданин России с аннулированным паспортом остаётся гражданином Страны и обладает всеми правами», — подчеркнул сенатор.

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