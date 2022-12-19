Мирные идеи Киссинджера. Чем экс-политик времен холодной войны заинтересовал Кремль

Фото: Василий Шапошников/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Пора двигаться к миру через дипломатию, несмотря на то что это сложный, а может быть, и разочаровывающий путь. Так считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Достичь согласия, по его мнению, можно, признав нынешние изменения «новой структурой», а если не получится, предоставив присоединенным российским территориям возможность самоопределения — через референдумы. При этом Украина не станет нейтральной, а Россию не выключат из нового миропорядка.



В Кремле изучат предложения экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованные в издании Spectator 17 декабря. Крупнейший политик времен холодной войны выступил с идеями об урегулировании конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что с ними ознакомятся в Кремле, потому что «талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда, особенно они востребованы в таких острых ситуациях».

«Фонтанка» вкратце рассказывает, в чем заключаются мирные идеи одной из самых влиятельных политических фигур Запада в прошлом. Возможно, конечно, что ключевое слово в оценке значимости выступления Киссинджера — «прошлом». Сегодня его мнение вряд ли можно назвать влиятельным, но экспертным — вполне.



В начале своей статьи Генри Киссинджер проводит параллель между Первой мировой войной (1914–1918) и нынешней ситуацией в мире, к которой привели военные действия на Украине. Он говорит, что Первая мировая «была своего рода культурным самоубийством, разрушившим величие Европы», потому что европейские страны «приступили к беспрецедентному опустошению друг друга». Через два года после начала войны, в августе 1916-го, когда потери исчислялись миллионами, противоборствующие стороны начали изучать возможности ее окончания, но «никакой мыслимый компромисс не мог оправдать уже понесенные жертвы, и, поскольку никто не хотел произвести впечатление слабости, различные лидеры не решались начать официальный мирный процесс» и ждали американского посредничества.

Однако президент Вудро Вильсон отложил участие США в мирном урегулировании до президентских выборов в ноябре, а через полгода после них страна и сама вступила в войну. Она длилась еще 2 года — плюс еще миллионы жертв, революции в Германии и России, развал Австро-Венгерского государства, развал экономики во Франции и Великобритании. И наконец мир с карательным Версальским договором. Киссинджер называет этот мир «гораздо более хрупким, чем структура, которую он заменил», и задается вопросом: «Находится ли сегодня мир в аналогичном переломном моменте на Украине, поскольку зима налагает паузу на широкомасштабные военные действия там?»



В мае прошлого года экс госсекретарь США рекомендовал установить линию прекращения огня вдоль границ до 24 февраля, вывести российские войска, а территории, включая Крым, сделать предметом переговоров после прекращения огня. Теперь он говорит, что пришла пора опираться на уже существующие стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру — с этих позиций двигаться от военных действий к достижению мира путем переговоров. И раз уж вернуться к дофевральским границам невозможно ни в ходе боев, ни путем переговоров, можно прибегнуть к принципу самоопределения — провести на этих территориях референдумы под международным наблюдением, особенно это важно для регионов, которые переходили из рук в руки на протяжении веков.



У такого мирного процесса есть две цели: во-первых, узаконить свободу и независимость Украины, во-вторых, определить новую международную структуру. Киссинджер считает, что Украина впервые в современной истории стала крупным государством в Центральной Европе с помощью союзников, создавших ей одну из самых больших сухопутных армий в Европе. И теперь даже мирный процесс должен связать Украину с НАТО: «Альтернатива нейтралитета больше не имеет смысла, особенно после вступления Финляндии и Швеции в НАТО».



В этом новом порядке Россия должна найти свое место. При этом Киссинджер не согласен с теми, кто считает, что страна должна выйти из конфликта обессиленной: «Россия уже более полутысячелетия вносит решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил. Ее историческая роль не должна принижаться». И напоминает, что Россия сохраняет свой глобальный ядерный потенциал. Очень опасно усугублять конфликт с одной из двух крупнейших ядерных держав, в арсенале которой — тысячи единиц ядерного оружия. Но если он уменьшится, «распад России или уничтожение ее способности к стратегической политике может превратить ее территорию, охватывающую 11 часовых поясов, в оспариваемый вакуум». И тогда снова возникнет риск попытки разрешения споров с позиции силы со стороны других стран.



Киссинджер выступает за дипломатическое решение конфликта, но предупреждает, что такое решение требует дальновидности и мужества, путь дипломатии может показаться сложным и разочаровывающим. Это стремление к миру и порядку, по его словам, движется в двух направлениях. Первое — поиск элементов безопасности, второе — акт примирения. Он считает, что если не отправиться в путь в этих направлениях, то ни мира, ни порядка в нем не достичь.



Статью Генри Киссинджера в издании Spectator читала Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

Несмотря на то что Генри Киссинджер давно и прочно не активный политик, его имя известно в России даже молодежи: той, что не интересуется политикой, — из «Симпсонов» и «Супермена», а политизированной ее части — из сообщений СМИ о встречах в Москве политика времен холодной войны с лидерами РФ и Владимиром Путиным — в том числе на этапе подготовки переговоров между российским президентом и Дональдом Трампом. За последнее десятилетие политик столь преклонного возраста приезжал в Москву трижды (2012, 2013 и 2016 годы). Генри Альфред Киссинджер — американский дипломат и эксперт в области международных отношений, советник по национальной безопасности США и государственный секретарь США при президентах Никсоне (1969–1974) и Форде (1974–1977), лауреат Нобелевской премии мира. Киссинджер сыграл важнейшую роль во внешней политике США, в том числе в политике разрядки в отношениях США и Советского Союза. В дальнейшем оставался яркой медийной фигурой в политике.

В 2023 году Генри Киссинджеру исполнится 100 лет. У себя на родине и в мире он более чем известный политик — в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по количеству упоминаний в СМИ в 2001 году он занял 1-е место. Его афоризмы и сегодня в ходу: «Власть — самое сильное возбуждающее средство»; «Это хорошо. Все приличные люди начинали в разведке. Я тоже»; «Контролируя нефть, вы контролируете целые государства; контролируя продовольствие, вы контролируете народ»; «Умеренность можно считать добродетелью лишь в том случае, если у вас есть альтернатива»; «Великие державы не жертвуют собой ради союзников»; «Чтобы быть абсолютно уверенным в чем-либо, нужно знать об этом либо все, либо ничего»; «На следующей неделе не может быть никакого кризиса. Календарь моих встреч уже целиком заполнен».