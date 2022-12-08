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    Боевые действия на Украине

    Путин — об ударах по Украине: Стоит нам только пошевелиться — шум, гам, треск на всю Вселенную

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    12 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что реакция со стороны не помешает военным выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции. Об этом он сказал 8 декабря на торжественном приеме в Кремле накануне Дня Героев Отечества.

    Вы слушали Маяк/Telegram

    Он отметил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но напомнил, что до этого был удар по Крымскому мосту, подрыв линий электропередач с АЭС в Курске и лишение Донецка воды.

    «Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», — подчеркнул Путин.

    Как пишет РИА Новости, также президент заявил, что информационные вбросы, фейки и «все бредни информационного противостояния» не должны мешать военным «выполнять свой долг перед нашими людьми».

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    Комментарии 12

    27476018108 Дек 2022 в 17:23
    и так с улыбочкой,походя...
    +0−0
    damn08 Дек 2022 в 17:10
    Мдаа
    +0−0
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