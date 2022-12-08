Путин — об ударах по Украине: Стоит нам только пошевелиться — шум, гам, треск на всю Вселенную

Президент РФ Владимир Путин заявил, что реакция со стороны не помешает военным выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции. Об этом он сказал 8 декабря на торжественном приеме в Кремле накануне Дня Героев Отечества.

Он отметил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но напомнил, что до этого был удар по Крымскому мосту, подрыв линий электропередач с АЭС в Курске и лишение Донецка воды.



«Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», — подчеркнул Путин.

