В Петербурге прозвучат неизвестные шедевры Чайковского и Курта Вайля

7 декабря на концерте-закрытии фестиваля имени Горковенко прозвучат сразу четыре премьеры — неизвестные шедевры Сергея Прокофьева, Курта Вайля, Бориса Тищенко и Антона Лубченко.



Фото: philharmonia.spb.ru/ Поделиться Поделиться





7 декабря в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя фестиваля Антона Лубченко прозвучат две мировые премьеры — ранее не звучавшая музыка Сергея Прокофьева к фильму Игоря Савченко «Партизаны в степях Украины», партитура которой погибла во время пожара, и написанный в этом году Концерт №3 («Неотправленные письма») для скрипки с оркестром Антона Лубченко.



Также состоятся две российские премьеры — написанная по скульптуре Огюста Родена оркестровая пьеса «Данаида» Бориса Тищенко, и Симфония № 2 Курта Вайля, которой откроется программа.

Несмотря на большое число записей Второй симфонии №2 немецкого классика XX века, это произведение редко исполняется, а в России не звучало никогда. В нашей стране композитор известен как автор «Трёхгрошовой оперы». Его зонги превращались в джазовые стандарты, а сам он стал первым полистилистом в оперной и симфонической музыке. Вынужденно покинувший в 1933-м Германию Вайль совершил революцию в оперном жанре, оказал огромное влияние на академических композиторов, западную песенную культуру и на развитие современного музыкального театра.



Спустя 80 лет со дня написания впервые прозвучит музыка Прокофьева к ленте Игоря Савченко «Партизаны в степях Украины» (1942) о борьбе с немецкими фашистами. Партитура была утрачена во время пожара. По авторской рукописи дирекциона сочинение вернул к жизни композитор и дирижер Антон Лубченко.

Также в этот вечер состоится премьера собственного сочинения маэстро Лубченко — Скрипичный концерт №3 («Неотправленные письма») исполнит дважды лауреат конкурса имени Чайковского, солист Московской филармонии Гайк Казазян.



Петербургский фестиваль имени С. К, Горковенко познакомит публику с еще одним произведением, звучавшим на западе, но неизвестным на родине автора — оркестровой пьесой Бориса Тищенко, любимого ученика Шостаковича, композитора-шестидесятника, лидера ленинградского авангарда. Симфоническая поэма «Данаида» создана по единственной приближенной к реализму скульптуре Родена и посвящена памяти выдающегося балетмейстера Леонида Якобсона. Он написал ее для Якобсона в 1963-м, но время «Данаиды» пришло только в 1994-м, когда по просьбе известного музыканта и дирижера Рудольфа Баршая автор доработал пьесу и она была исполнена в Европе.



6+

Начало в 20.00.

