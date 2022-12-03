Что пить будете? Грозит ли россиянам дефицит алкоголя перед Новым годом

Фото: Александр Миридонов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Разрешенный Минпромторгом параллельный импорт алкоголя пока в полной мере не заработал, утверждают ретейлеры и рестораторы. Но без игристого и горячительного потребитель не останется. Отечественные ЛВЗ наращивают выпуск виски, а с винами готовы помочь менее щепетильные поставщики из недружественных стран.



Об угрозе дефицита импортного алкоголя к Новому году предупредила еще в конце лета ассоциация АКОРТ, объединяющая крупнейшие розничные сети. Из-за того, что многие производители и импортеры крепких напитков приостановили работу в России, новые партии в страну не поступают, а старые стремительно заканчиваются, предупредили они. Выходом могло бы стать разрешение параллельного импорта такой продукции.



Напомним, в рамках антироссийских санкций США полностью запретили отгрузки спиртного, а Евросоюз — поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. Помимо этого о приостановке работы в России объявили такие компании, как Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Brown Forman (виски Jack Daniel's и водка Finlandia). От поставок в Россию воздержался Союз виноделов Шампани и ряд пивных брендов (Heineken, Guinness и другие). Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов в начале ноября сообщил об возможном исчезновении ликера Jagermeister, но официальный дистрибутор напитка сообщил, что контракт официально не разрывался и он ждет новую поставку.



По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), компании, приостановившие поставки в РФ, обеспечивали 66 % импорта виски, 63 % рома, 82 % коньяка и 100 % игристых вин из региона Шампань. Из-за ухода ряда производителей с российского рынка импорт алкоголя в торговых сетях снизился на 35–95 %, сообщало объединение.

Но по факту за месяц до Нового года значительных пустот на полках не наблюдается. К примеру, в сетях «Лента» и «Перекресток» без проблем удалось обнаружить «ушедшие» массовые марки виски Johnnie Walker и Jameson, а также рома Bacardi и Captain Morgan. Есть и премиальная продукция. Например, в онлайн-каталоге «Перекрестка» обнаружились Hennessy и Veuve Clicquot. Хотя в физических магазинах визуально доля импортной продукции довольно заметно сократилась, при этом увеличилась доля продукции отечественных ЛВЗ и спиртного из дружественных стран. В категории пива тренд к импортозамещению еще более заметен: былого многообразия чешских, бельгийских и немецких сортов уже нет, зато в избытке местных крафтовых брендов.



Параллельный импорт Шредингера

В октябре 2022 года Минпромторг, который ранее выступал против ввоза спиртного без согласия правообладателей, сдался на уговоры бизнеса и разрешил параллельный импорт 40 брендов. Среди разрешенных для окольных путей оказались виски Macallan, Auchentoshan, Singleton, Johnnie Walker, White Horse, Bell's, Bushmills, Mortlach, Jack Daniels, бурбоны Jim Beam и Bulleit, джин Tanqueray, текила Sauza, ликеры Malibu, Sheridan's, Jägermeister, Kahlua и другие.

При этом ряд позиций, о перебоях с поставками которых ранее сообщали сети и рестораны, в итоговый перечень не попали. Например, шампанское Veuve Clicquot, вермуты Martini и Cinzano, ром Captain Morgan, Havana Club, текила Olmeca.



Такой избирательный подход участники рынка объясняют тем, что некоторые бренды ушли не окончательно. К примеру, производители Pernod Ricard (виски Chivas Regal, Jameson и Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club), Bacardi (ром Bacardi, вермуты Martini, шампанское Laurent-Perrier, водка Grey Goose), Campari (ликеры Campari, Aperol, вермут Cinzano) продолжают работать, хотя с поставками случаются перебои, рассказывал Сергей Миронов «РИА Новости».

В вопросе о том, насколько параллельный импорт помог решить проблему с дефицитом, мнения участников рынка расходятся.



«Из-за того, что некоторые зарубежные бренды ранее приняли решение покинуть российский рынок, в соответствующих категориях их продукция будет отсутствовать — это касается, например, брендов французских вин или виски», — прокомментировали в X5 Retail Group, но c какими именно брендами наблюдаются проблемы, не уточнили.



Чтобы заместить потери, компания наращивает собственный импорт. Так, за девять месяцев компания увеличила поставки из-за рубежа вина более чем на 30 % год к году, до 21,6 млн л, что позволило обойти крупных профильных игроков, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Сам ретейлер объяснил динамику расширением ассортимента и географии импорта, в том числе из Армении, Грузии, Азербайджана и Турции.



В «Ленте» отмечают, что в страну ввозятся все иностранные напитки, разрешенные к параллельному импорту. Но доступность известных А-брендов все равно снизилась. Самыми проблемными категориями являются виски и французские коньяки, сообщили в пресс-службе ретейлера. Чтобы избежать дефицита, компания ищет альтернативы, что приводит к заметному обновлению линейки. Изменился также ассортимент настоек.

В сети «Реалъ» сообщили, что не получали от поставщиков предложений продукции, ввезенной по параллельному импорту. Но региональным сетям пока хватает остатков продукции «ушедших» производителей — например, тех же Johnnie Walker и Jameson. «У нас объемы не такие большие, как у федералов. Можем купить, и хватит на несколько месяцев», — прокомментировал совладелец сети Александр Мышинский. По вину, по его словам, тоже проблем нет. «Поставки наладили. Америка, Австралия, Новая Зеландия как шла, так и идет, а вот с Европой стало сложнее», — говорит он.



Рестораны пока тоже не видят параллельного импорта. «Один раз обновили меню полностью из-за тех позиций, которые больше не привезти в Россию», — говорит Андрей Перцев, основатель проектов Ognivo, Balagan и др. Так, по его словам, почти полностью пропал из продажи виски Macallan и джин Tanqueray, хотя оба бренда есть в перечне разрешенных для параллельного импорта. По вину ресторатор успел осенью сделать запасы. Также, по его словам, поступили и другие крупные участники рынка. «На Новый год точно хватит, смену меню будем планировать на февраль 2023-го, когда точно будет понятно с привозами и потреблением», — сказал он. Бары не видят большой проблемы с ромом — его в избытке производит Индия, говорит Владимир Николаев (бары «Цветочки», «Полторы комнаты»). Замену ушедшим брендам виски тоже можно найти. А вот скотч и бурбон, попавшие под эмбарго, более сложно заместить. «Допиваем то, что должны допить, вряд ли будет что-то еще приходить», — говорит он.



Крупные дистрибьюторы обходятся без параллельного импорта, предпочитая искать альтернативы. Причем от возникшего на рынке дефицита их бизнес только выиграл. К примеру, у группы Ladoga ощутимо вырос спрос на продукцию в тех категориях, где львиную долю имели ушедшие с рынка бренды. «В большей степени речь об игристом из Шампани, французском коньяке и шотландском виски. Дефицитные виды импортной продукции уходят, что называется, «с колес» — мы едва успеваем привезти», — комментирует Дмитрий Исаченков, директор по развитию компании.

Предвидя ажиотаж, Ladoga заключила контракты с тремя новыми поставщиками из Шампани и ввезет до конца года 80 000 бутылок, что в четыре раза больше, чем по итогам прошлого года. «По итогам планируемый нами объем импорта коньяка из Франции будет больше в четыре раза, чем по итогам 2021 года, виски — больше на 70 %. Продажи импортного ассортимента выросли на 30 %», — подчеркивает топ-менеджер.



Но, по всей видимости, обходные пути действовали и до разрешения Минпромторга. Так, по данным статистики Казахстана, отгрузки алкогольной и безалкогольной продукции за девять месяцев 2022 года выросли на 40 % в тоннах и на 48 % в деньгах. Однако усложненная логистика и необходимость таможить товар два раза неизбежно сказывается на цене, которая вырастает в два раза, говорит Владимир Николаев. По его словам, в случае элитного алкоголя от 4–5 тысяч рублей за бутылку параллельный импорт имеет смысл, но за более массовые позиции потребитель не будет готов переплачивать.

Импортозамещение без удешевления

Поскольку Федеральная таможенная служба перестала публиковать статистику по экспорту и импорту, достоверно оценить, сколько импортных бутылок недосчитался российский потребитель проблематично. Однако эксперты рынка предлагают оценки, основанные на якобы утекших от чиновников данных. Максим Черниговский, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка», оценивает общее снижение импорта за 10 месяцев на 35 %, в сегменте крепкого алкоголя — на все 50 %. «Сильнее всего пострадал сегмент виски», — говорит он.



Однако, по мнению эксперта, проблема импортозамещения остро не стоит, поскольку в сегменте крепкого алкоголя доля импорта невелика, а в категории вин не такая уж проблема найти замену в других странах. По данным агентства ЦИФРРА, в 2021 году половина всего тихого вина и 38 % игристого, выпитого россиянами, приходились на импортную продукцию. В сегменте крепкого алкоголя на импорт приходилось 16 % объема потребления, в сегменте пива — 7 %.

Тренд к импортозамещению наметился еще до кризиса 2022 года, говорит Александр Мышинский. «В последние 2–3 года была тенденция на замещение джиннов, виски иностранных брендов на продукцию, произведенную в России, Армении, Белоруссии. Висковый напиток за 600–700 рублей, а не 1600 рублей, как иностранная бутылка, вполне подходит для того, чтобы разбавить его «Доброй колой» или "Черноголовкой"», — комментирует он. Продажи российских вин в низкой ценовой категории до 400 рублей в «Реалъ» тоже растут.



Тренд на импортозамещение наблюдает и Ladoga. Так, продажи собственной марки виски Fowler’s выросли в пять раз по итогам 9 месяцев 2022 года, джина Barrister — на 60 %, говорит Дмитрий Исаченков. «Уход с рынка одного из глобальных брендов и запрос на подобный продукт от ретейла и потребителя сподвиг нас на вывод на рынок бурбона Tavern Hound», — добавляет он.

Алкогольная сибирская группа (АСГ) также намерена вывести на рынок свои бренды виски, которые собирается производить из шотландских и армянских дистиллятов. Иностранное производство российскийх компаний тоже локализуется. Так, ГК «Руст» Рустама Тарико после остановки поставок шотландского виски перенесла разлив своего бренда Darrow из Шотландии в Подмосковье. В январе — октябре выпуск этого напитка в России увеличился на 24 %, до 2,85 млн дал год к году, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки участников рынка.



Нишу импортного пива на российском рынке тоже заняли локальные и лицензионные бренды. По данным исследовательской компании Nielsen IQ, среднее количество ассортиментных позиций на полках магазинов в сентябре 2022 года не изменилось по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом доля импортного пива в ассортименте сократилась с 15 % в январе до 9 % в сентябре текущего года. А доля в объемах продаж в натуральном выражении сократилась с 6 % до 2,5 %. Потребление в натуральных объемах по сравнению с прошлым годом выросло на 1 %, хотя цены выросли примерно на 13 %. Цены на вино, по оценкам ЦИФРРА, за год выросли на 12 %.



Бармены ищут альтернативы среди ликеров и настоек и готовы переделывать коктейльные карты под российский ассортимент. «Если бы не исчезновение Jagermeister, мы бы не узнали, что есть российские марки. Любой ЛВЗ, который делает что-то помимо водки, делает бальзам. У нас много ягод и много соков, так что эта категория будет развиваться», — комментирует Владимир Николаев. В отличие от иностранных настоек, у отечественной продукции вполне лояльная цена.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

