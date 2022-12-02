Новости для мира «потустороннего». В Госдуме подготовят законопроект об уголовной ответственности для колдунов и псевдоцелителей

После принятия законопроекта об ужесточении запрета ЛГБТ-пропаганды в Госдуме задумались о борьбе с темными силами. Глава думского комитета Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что подготовит законопроект об уголовной ответственности для мошенников, выдающих себя за колдунов и целителей.
«У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания — то это моя инициатива. Слишком много развелось всякого рода мошенников, которые, начиная с того, что людей оставляют без квартир, денег, но и наносят непоправимый ущерб здоровью», — сказала она.
При этом, как отметила депутат, в России прежде всего необходимо принять закон о психологической деятельности и обеспечить людям возможность обратиться за помощью к специалисту, а не к магу.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» она отметила, что «маги и целители» часто появляются тогда, когда наступают «тяжелые времена». Депутат уверена, что их необходимо наказывать, когда у людей не только выманивают деньги, но и наносят ущерб их здоровью.