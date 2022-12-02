Новости для мира «потустороннего». В Госдуме подготовят законопроект об уголовной ответственности для колдунов и псевдоцелителей

После принятия законопроекта об ужесточении запрета ЛГБТ-пропаганды в Госдуме задумались о борьбе с темными силами. Глава думского комитета Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что подготовит законопроект об уголовной ответственности для мошенников, выдающих себя за колдунов и целителей.



«У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания — то это моя инициатива. Слишком много развелось всякого рода мошенников, которые, начиная с того, что людей оставляют без квартир, денег, но и наносят непоправимый ущерб здоровью», — сказала она.