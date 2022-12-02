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    Новости для мира «потустороннего». В Госдуме подготовят законопроект об уголовной ответственности для колдунов и псевдоцелителей

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    После принятия законопроекта об ужесточении запрета ЛГБТ-пропаганды в Госдуме задумались о борьбе с темными силами. Глава думского комитета Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что подготовит законопроект об уголовной ответственности для мошенников, выдающих себя за колдунов и целителей.

    «У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания — то это моя инициатива. Слишком много развелось всякого рода мошенников, которые, начиная с того, что людей оставляют без квартир, денег, но и наносят непоправимый ущерб здоровью», — сказала она.

    При этом, как отметила депутат, в России прежде всего необходимо принять закон о психологической деятельности и обеспечить людям возможность обратиться за помощью к специалисту, а не к магу.

    В интервью радиостанции «Говорит Москва» она отметила, что «маги и целители» часто появляются тогда, когда наступают «тяжелые времена». Депутат уверена, что их необходимо наказывать, когда у людей не только выманивают деньги, но и наносят ущерб их здоровью.

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