Бренд, открой личико! Откуда родом «импортная» обувь в бутиках

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У российского потребителя, не искушенного изысками, названия брендов, написанных красиво, да еще латинскими буквами, вызывают больше доверия, чем любые другие: импортное уж точно лучше своего! Производители обуви этот изгиб загадочной русской души взяли на вооружение.



«Фонтанка» перетрясла обувные бренды, которые остались в солидных петербургских торговых центрах, и страшно удивилась, когда выяснила, кому они принадлежат.

Mascotte, Thomas Munz, Salamander

Сайты, торгующие обувью этих брендов, и не скрывают, что принадлежат российскому холдингу Zenden Group. Он включает розничную обувную сеть и обувное производство, которое находится в России, Узбекистане, Китае и Индии. В 2019 году Zenden поглотил и обувную сеть Alba, которую основал Александр Байер, а вместе с ней и бренд мужской обуви Svetski.



Basconi

Легенда на сайте бренда рассказывает о том, что обувь Basconi родилась в Италии в 1942 году. Сегодня одним из собственников и правообладателей торговой марки Basconi является индивидуальный предприниматель Виталий Ифраимов, зарегистрированный в подмосковной Балашихе. Основное производство бренда находится в Китае. Обувь этой марки входит в портфель брендов компании Basconi/Vitacci.

Migliori

С итальянского Le Migliori переводится как «лучшие». Мелодичное название обуви ручной работы, вероятно, кого-то и введет в заблуждение по поводу ее происхождения, но иллюзия развеется сразу после посещения сайта: обувь Migliori создал Махач Хайбаев. Там же, на сайте, прямым текстом указано, что его владелец — индивидуальный предприниматель из Дагестана Рашид Расулович Хайбаев. Производство находится в России.



Tervolina

Игроки обувного рынка называют владельцем бренда Tervolina предпринимателя Вадима Степанова. В ООО «Терволина», на чье имя зарегистрирован товарный знак, он занимает позицию генерального директора, само же ООО на 99% принадлежит кипрскому TERVOLINA LIMITED и лишь на 1% московскому ООО «Теория», где Степанов — 100%-ный бенефициар.

На российском рынке обувь бренда появилась в 1992 году, и на первых порах ООО производило чешскую, венгерскую и итальянскую обувь для российского рынка. В 1998 году производство перенесли в Тольятти на фабрику «Лидер», но уже в 2004 году ее ликвидировали после банкротства. Коллекции марки производятся в Азии, Европе, Южной Америке и России.



TJ Collection, Carnaby, Chester



Сайт TJ Collection рассказывает, что бренд был основан в 1993 году в Лондоне выходцами из СССР, выпускниками МГУ — Тимуром и Юлией, из первых букв их имен и сложилось название фабричной марки.

Сегодня права на товарные знаки TJ Collection, Carnaby и Chester принадлежат московской компании ООО «КЛ ГРУПП», которой с 2018 года на 100% владеет малайзийская компания United Trading Limited. Генеральный директор TJ COLLECTION Азат Ахметов.

Carlo Pazolini

На своей веб-странице бренд позиционирует себя как мирового лидера по производству и продаже обуви сегмента лакшери, чьи фабрики сосредоточены в Италии, Испании и Китае. И хотя название прозрачно намекает на Италию, основателем компании является российский бизнесмен Илья Резник. На интернет-маркетплейсах страной происхождения бренда продавцы указывают Италию, страной-изготовителем — Китай.



Eber Klaus

Европейское звучание названия обуви «Eber Klaus» вводило в заблуждение не одно поколение шопоголиков, хотя бренд этот исконно российский. Правами на товарный знак EBERKLAUS EBER KLAUS с 2009 года обладало московское ООО «МВТ Интернешнл», хотя само производство открылось в 1998 году. С 2011 года товарный знак дважды сменил владельцев, окончательно осел у ООО «РВС», которое занимается арендой имущества, и с 2021 года стал вдвое короче — EBERKLAUS, в таком виде он действителен до 2031 года. А вот про обувь Eber Klaus в информационном поле нет ни слова, как нет и тематического сайта у компании. Более того, игроки отраслевого рынка утверждают, что бренд не выдержал конкурентной борьбы и ушел в небытие.



Renzoni

История бренда Renzoni, рассказанная интернет-маркетплейсом, специализирующимся на продаже модной итальянской обуви, корнями уходит в 1995 год. Молодой дизайнер Илазио Рензони открыл секретную формулу удобной и стильной обуви, и так лихо развернулся в родном краю, что через год она долетела до России и стала тут масштабно продаваться. Может так оно когда-то и было, но последний раз сайт бренда с расширением.net в доменном имени обновлялся в 2021 году, явив миру новинки летней обуви от Илазио Рензони.

Права на товарный знак Renzoni с 2009 года по 2019-й принадлежали ООО «Дальторг» из приморского Уссурийска. В 2022-м с таким же названием, но в другом шрифте, зарегистрировал товарный знак Эмиль Мамедов, но заявил, что будет использовать его на текстильных изделиях.

Как рассказал «Фонтанке» эксперт в области обувных продаж, владеют маркой, якобы, предприниматели в Китае, работает бренд только на российский рынок с российскими дистрибьюторами.



Найти обувь Renzoni сейчас можно на любом интернет-маркете, торгующем одеждой, причем на одном из них за названием бренда приписано в скобочках — фабричный Китай.



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El Tempo

От названия El Tempo веет испанским зноем, в испанском происхождении обуви, зародившейся более 20 лет назад, уверяет и одноименный сайт. Но с Пиренейским полуостровом связь бренда не так очевидна: товарным знаком с 2001 года владеет, и продлила патент до 2031-го, кипрская компания «Иберпиэль Дистрибьюшн Лимитед», исключительные права на него принадлежат ООО «Макс-М» из Московской области, учредителем которой является Алексей Мазалов. Производство обуви (по крайней мере, до спецоперации) находилось и вовсе в пяти странах — Испании, Португалии, Китае, Турции и России.



На запрос «Фонтанки» о том, где в 2022 году преимущественно производится обувь торговой марки, в компании не ответили. На интернет-маркетплейсах производителями обуви El Tempo указаны Россия и Китай.



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Francesco Donni

Легенда бренда столь убедительна, что в нее хочется верить: из поколения в поколение передавались секреты сапожного мастерства в итальянской семье, где на протяжении двух веков сыновей называли Франческо. И все было бы хорошо у последнего наследника, если бы не девушка из России, вслед за которой он в 1999 году рванул в страну изменчивых ветров и морозных стуж. Россия оказалась милостива к уроженцу Флоренции — его мастерство теперь служит во славу бренда, а обувь продают по всей стране.



Судя по СПАРКу, приезд Франческо в Россию в 1999 году совпадает с регистрацией в московских Мытищах ООО «БРАЙТ-1999», которой принадлежат права на торговый знак Francesco Donni. Учредила компанию Светлана Шарапова.

Giotto

Бренд Giotto открыто на все интернет-пространство заявляет, что производство обуви находится в Москве и Калуге, и что сапоги и туфли из итальянских материалов там шьют без малого 20 лет. Чистая правда: товарный знак с 1999 года принадлежит Владимиру Тимофееву, учредителю и генеральному директору ООО «ТВВ-ГРУПП», на них же зарегистрирован сайт, торгующий обувью Giotto. Как сейчас обстоят дела с поставками сырья из Италии, на запрос «Фонтанки» в компании не ответили. Продавцы же на интернет-маркетплейсах пишут, что обувь производят в России.

Palazzo d’Oro

Товарный знак PALAZZO D’ORO ORO принадлежит москвичу Геннадию Антошину с 2001 года, и действует до 2031-го. Он же владеет созданным в 2007 году в Москве ООО «ДИОРО», которое занимается оптовой торговлей обувью. Своего сайта у бренда нет, зато найти обувь этой марки можно едва ли не на каждом маркетплейсе в интернете. В 2019 году покупатели уверяли, что обувь для этого бренда производится точно за рубежом, и в подтверждение своих слов присылали фотографии с упаковочных коробок, где черным по белому написано: «Изготовитель «Guangzhou D’Oro Leather Co, LTD», Гуанчжоу Китай». В Сербии в 2014-м году тоже шили кое-что. То же самое говорят и продавцы на интернет-площадках — в характеристиках товара указывают производителем обуви Китай.



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Paolo Conte

Бренд Paolo Conte основал в 2001 году Андрей Ротарь, в 2008-м учредил ООО «Группа компаний «Паоло Конте», которая продавала обувь под одноименным брендом. В конце 2021 года Ротарь умер, в отношении компании в мае этого года введена процедура банкротства, но обувь бренда все еще продают на просторах интернет-магазинов. Страной-изготовителем указывается Китай.

Corso Como

Самая интересная история, пожалуй, у бренда Corso Como.

В 1990-х Карла Соццани, старшая сестра главного редактора итальянского Vogue, открыла в Милане свой модный мультибренд 10 Corso Como. В мае 2013 года ее зарегистрировали как владельца бренда.



Вот как выглядит итальянский Corso Como.



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В 2005-м был зарегистрирован еще один торговый знак Corso Como, владельцем стал Алексей Кириллов из Подмосковных Мытищ, он же в 2011 году учредил ООО «Корсо Ритейл», который торговал в розницу обувью и изделиями из кожи. В собственности общества был одноименный сайт с расширением.com.

Вот так выглядит мытищинский Corso Como.



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В марте «Корсо Ритейл» исключили из реестра юрлиц из-за недостоверности указанных сведений, с тех пор Алексей Кириллов обозначен на сайте как индивидуальный предприниматель.



Много товаров бренда продают на интернет-маркетплейсах, страной бренда указана Италия, производителем обуви — Китай и Турция.

Китая на 50%

Названий обувных брендов с иностранным флером, но русскими корнями в продаже можно найти еще не один десяток, уверен один из собственников Zenden Group, бизнесмен Андрей Павлов.

— Суть в том, что еще пару десятков лет назад обувной рынок России принадлежал российским предпринимателям, и все развивали свои собственные марки. Их сотни и сотни. После того, как чиновники взялись наводить на рынке обуви порядок, первым делом погиб российский бизнес. Теперь рынок заполнен тысячами торговых марок китайских, которые завозят сюда товар контрабандой, контрафактом, им принадлежит более 50% рынка, — рассказал Андрей Павлов.



На качество обуви, производимой для России за рубежом, говорит Павлов, повлиял коронавирус. Если раньше на зарубежном производстве, как правило, было небольшое количество сотрудников из России — технологи, дизайнеры, и они контролировали все процессы, то сейчас послать сотрудника даже в Китай тяжело из-за коронавирусных ограничений. Поэтому многие товары делаются без контроля представителей российских компаний. И это влияет на конечный результат, говорит предприниматель:.

— Сейчас никто не ставит себе цели, чтобы качество было изумительным — обувь быстро выходит из моды, и пару стоимостью 2–3 тысячи выкинуть не жалко. Ну и за редким исключением пару сезонов она будет носиться.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»