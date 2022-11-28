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    Еще одну ракету запустили с Плесецка «в интересах Минобороны»

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    ВКС России произвели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом 28 ноября сообщает Минобороны РФ.

    Запуск состоялся в понедельник в 18:17 мск. Он был произведен «в интересах Минобороны», добавляет ведомство.

    Последний раз о пуске с Плесецка ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом министерство сообщало 2 ноября. Кроме того, 22 октября в интересах Минобороны запустили «Союз-2.1в» с аппаратами «Космос-2561» и «Космос-2562». А 16 октября была запущена ракета-носитель «Ангара-1.2», которая вывела на орбиту аппарат «Космос-2560».

    «Фонтанка» писала, что после запуска ракет с Плесецка петербуржцы в небе видели «медуз».

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