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    Странное зрелище наблюдали в небе над Петербургом. Эта «медуза» — творение рук человеческих

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    2 комментария
    С борта самолёта
    С борта самолётаФото: читатель «Фонтанки» Сергей
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    Необычное зрелище наблюдали петербуржцы в небе рано утром 10 октября. Оно — не природного происхождения.

    Так выглядят «медузы» — следы, остающиеся на небосводе после запуска ракет. Фотографиями и видео горожане делятся с «Фонтанкой» и публикуют в соцсетях, например, в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» и в «Признавашких» во «ВКонтакте».

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    читатель «Фонтанки» Сергей

    Сегодня в 05:52 мск с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К». ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщает, что операции прошли в штатном режиме. После запуска разгонный блок «Фрегат» с аппаратом «Глонасс-К» штатно отделился от ракеты.

    Несмотря на то что Плесецк далеко от Петербурга, «медуз» видят у нас не впервые.

    С борта самолёта
    С борта самолётаФото: читатель «Фонтанки» Сергей

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