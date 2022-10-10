Странное зрелище наблюдали в небе над Петербургом. Эта «медуза» — творение рук человеческих

Необычное зрелище наблюдали петербуржцы в небе рано утром 10 октября. Оно — не природного происхождения.
Так выглядят «медузы» — следы, остающиеся на небосводе после запуска ракет. Фотографиями и видео горожане делятся с «Фонтанкой» и публикуют в соцсетях, например, в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» и в «Признавашких» во «ВКонтакте».
читатель «Фонтанки» Сергей
Сегодня в 05:52 мск с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «
Несмотря на то что Плесецк далеко от Петербурга, «медуз» видят у нас не впервые.