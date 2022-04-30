Медуза от ракеты, аврора и техногенные облака. Посмотрите на космическую красоту

Ночью 30 апреля любители астрономии наблюдали красивые природные и техногенные явления. С космодрома в Плесецке был дан пуск ракете «Ангара-1.2» со спутником «Космос (МКА-Р)». В Петербурге это спровоцировало появление серебристых облаков. Таймлапсом поделилась Катя Стрельникова.
А в Кировской области в кромешной тьме наблюдался яркий след от запуска на фоне северного сияния. Эпичное видео удалось создать Сергею Коковину.
Эксперты объясняют, что обычно серебристые облака появляются в мезосфере и наблюдаются в летние месяцы. Считается, что их появление связано с кристаллизацией редкого водяного пара вокруг еще более редких частиц пыли или вулканического пепла. Природа возникновения серебристых облаков пока недостаточно изучена, но однозначно известно, что техногенные процессы при запусках космических ракет могут приводить к их возникновению.