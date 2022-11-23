Могила не по статусу. Останки духовника царской семьи рассорили чиновников, духовенство и мирян

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Эпопея с перезахоронением владыки Феофана Быстрова, останки которого 23 июля доставили из Франции в Петербург, должна была закончиться сегодня, 23 ноября, в семейном склепе на Волковском кладбище. Но то ли высшие силы разыграли злую пьесу, то ли восторжествовала справедливость, да только владыка Архиепископ Полтавский и Переяславский упокоения так и не нашел. Да и дальнейшая судьба его останков представляет собой загадку.



«Элементарного уважения не проявлено» Для читателей «Фонтанки» сага с похоронами останков архиепископа Феофана Быстрова, духовника царской семьи, началась в конце июля этого года. Мы рассказывали, как активисты из Латвии Ирина Извекова, ее супруг Андрей Курасин и их коллеги — почитатели духовных деяний владыки, эксгумировали и вернули нетленные кости монаха из французской коммуны Лимере на родину в Петербург.



Путь останков в Россию был долгим — на подготовку и реализацию ушло 8 лет. Как полагали организаторы перезахоронения, по статусу и результату прижизненных деяний владыке полагалось быть захороненным на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. И вот уже отправлено ходатайство президенту Путину и патриарху Кириллу, и нет причин полагать, что сложится иначе.



Эта история могла бы стать примером слаженной игры оркестра. Но на то оно и капризное сослагательное наклонение — могла бы, да не сложилось: бодрый темп, заданный вначале, завалил расстроенный инструмент.

Лишь буквально накануне похорон Ирина Извекова узнала, что, несмотря на все их благие намерения, в последний путь архиепископ отправится как простой мирянин — на подселение в могилу к родственникам на кладбище Волковском.

Владыка прибыл в Россию, так было предсказано, он сам предсказал возрождение России. Но какое может быть возрождение, если даже элементарного уважения к самому владыке не проявлено? — изумляется Ирина Извекова.

Путь домой длиною в сотню лет Тут уместно немного напомнить о самом владыке Феофане.

Архиепископ Полтавский и Переяславский Феофан с рождения в 1873 году носил имя Василий Дмитриевич Быстров. Путь его к отшельничеству начался в детстве — мальчика отдали в духовное училище. После блестящего окончания семинарии, а следом — духовной академии, 28-летним он постригся в монашество. Был инспектором духовной академии, духовником царской семьи, затем и ректором академии. Слыл выдающимся богословом, знал 11 языков. Духовничество владыки было настолько глубоко, что даже во сне он пел литургию.



После конфуза с Распутиным, которого он же и познакомил с царской семьей, Феофан принял решение уйти с царицыных глаз долой в Астраханскую епархию. Оттуда — в Полтавскую, где в 1918-м был посвящен в архиепископы. Через два года, в 1920-м, Феофан принял жребий изгнанничества. Сменив две страны, осел во Франции, последние годы жил в суровой пещерной аскезе в местечке Лимере, где в 1940-м году отошел в мир иной.

Перевезти останки владыки на родину после векового изгнания Ирина Извекова считала своим долгом после того, как прочла книгу «Духовник царской семьи» и вдохновилась вкладом владыки в богословие.



Организацию перезахоронения Феофана много лет назад начали его племянник, профессор духовной академии, протоиерей Ливерий Воронов и митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев. Но они умерли, так и не успев закончить задуманное. Мысль эта меня не покидала, я все думала — ну кто же займется этим? «Вот вы и занимайтесь, иначе потом сложно будет», — восемь лет назад благословил меня архимандрит Никон Псково-Печерского монастыря, — летом рассказывала «Фонтанке» Ирина. Ирина отыскала внучатую племянницу архиепископа Феофана Анну Воронову, от имени которой инициативная группа могла действовать в правовом поле, вела переговоры с властями Франции, нашла специалистов по эксгумации и спонсоров. Вся операция по доставке праха в Петербург в июле этого года обошлась в огромную для организаторов сумму — около 30 тысяч долларов, считая эксгумацию и перелет.



И если с доставкой останков на родину все прошло более менее гладко, то дальше в оркестре начался полнейший разлад.



Место не по статусу Беспокоиться о том, что место упокоения Феофана не соответствует его статусу, Ирина Извекова начала в мае 2022-го, когда Комитет по культуре Петербурга разрешил предать останки владыки земле на Волковском кладбище в семейном захоронении Быстровых-Преображенских-Вороновых.

Он был инспектором духовной академии, ректором, он 20 лет ногами ходил по Александро-Невской Лавре и принадлежал ей всецело. Он вырастил очень многих святителей, даже, по некоторым свидетельствам, преподобный Серафим Вырицкий имел отношение к владыке, и тот был его духовным отцом, очень много трудов написал, — рассказывает Ирина. И даже, если отринуть вклад Феофана в историю, считает Ирина, он должен покоиться на отдельном месте хотя бы как монах — для того, чтобы его можно было отличить от мирян. И уж никак не в одной могиле, пусть даже и с родней.

Дорого и престижно Первые захоронения на Никольском кладбище в Александро-Невской Лавре датированы серединой 19 века. Это место вечного упокоения с самого своего основания считалось одним из дорогих и престижных, памятники заказывали у выдающихся скульпторов. Для монахов Лавры был выделен специальный участок — Братское кладбище.



Никольское закрыли для погребения в 1928 году, а еще через 50 лет на Братском участке предали земле митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. Вскоре со стороны проспекта Обуховской обороны соорудили колумбарий, где разрешили единичные захоронения праха горожан, имеющих особые заслуги перед городом и государством. На Никольском похоронены первый и единственный мэр Петербурга Анатолий Собчак, политик Галина Старовойтова, академик Игорь Глебов.

И до революции оно было для привилегированных особ. После Никодима пришли к решению, что кладбище это нужно городу. По распоряжению губернатора, на территории Никольского разрешены захоронения лиц, внесших вклад в науку, культуру и искусство Петербурга и России, — объяснили «Фонтанке» в администрации кладбища. Традицию захоронения профессоров духовной академии на Никольском кладбище продолжили и в начале 21 века: в 2012-м году там предали земле отца Илиана, в 2019-м — Иоанна Белевцева, в 2020-м — отца Василия Стойкова.



«Здесь был бы похоронен директор каждого ларька»

За четыре месяца, что останки владыки находились в Петербурге, оснований для его погребения в Лавре ни власти, не епархия так и не нашли. Кто первым взял ноту не в лад, выяснить теперь удастся едва ли. Однако как по команде все заиграли вразнобой и случилась полнейшая какофония.

Захоронение тела вл. Феофана в фамильном захоронении на Волковском кладбище совершенно логично. Соответствует правилам захоронений родственников. Никаких оснований для погребения в Лавре у ратующих за это людей нет. К тому же, особо подчеркну, что вопросами непосредственно захоронения ни епархия, ни монастырь не занимаются. Это не наша компетенция, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе духовного учреждения. В то же время на запрос родственников (имеется в распоряжении редакции) в Комитете по промышленной политике Петербурга ответили, что решение предать останки владыки земле на Волковском кладбище принадлежит епархии.

По информации Отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт-петербургская епархия полагает целесообразным захоронить останки архиепископа Феофана (Быстрова) в некрополе «Литераторские мостки», где ранее захоронены его родственники, — говорится в письме за подписью зампредседателя комитета Андрея Кулагина. В духовной академии признают, что архиепископ Феофан Быстров является по-своему яркой, неординарной личностью, «заслуги самые разные, и деятельность, вне всякого сомнения, насыщенная, и в научном отношении, и в административном», считает заваспирантурой Дмитрий Карпук. Но Никольское кладбище Александро-Невской Лавры, объясняет он, не является единственным местом, где хоронили профессоров, ректоров духовной академии что в 19-м, что в 20-м веках.



Тем более, что решение предать все, что осталось от владыки, земле на Волковском, исходит от его родни, уверяет Карпук:

Большая часть родственников изъявила желание, чтобы останки владыки Феофана были захоронены на Волковском кладбище, там находятся 12 могил Быстровых, Тихомировых, Преображенских, самое главное, там находятся могилы родителей владыки. Это захоронение является не то чтобы более логичным, но вполне обоснованным, и самое главное, здесь волеизъявление не инициативной группы, а родных и близких, имеющих отношение к владыке Феофану. Похоронить прах Феофана за деньги на Никольском тоже невозможно, говорят на кладбище.



Место это, конечно, очень почетное, но за деньги здесь невозможно вообще ничего, иначе здесь был бы похоронен директор каждого ларька, был бы такой же вид, как на Южном, и от исторического наследия уже ничего бы не осталось. Если уж решили перезахоронить, должны были поинтересоваться, как здесь захоронения происходят. А то принесли эти останки, поставили перед фактом, понимаете, что вот — здравствуйте, — пожимают плечами в Никольском. Модуляция тональностей

По всему выходило, что ни восьмилетний сбор архивных документов, ни дорогостоящая организация эксгумации и перезахоронения останков Феофана, ни доверенность от кровной родственницы на эти манипуляции не давали Ирине шанса не то что на партию первой скрипки, но и даже на звук в многоголосом сочинении.

Дисгармония и отсутствие созвучности предали Ирине Извековой решимости на последний решительный аккорд.

Вчера они вынуждены были отдать нам честные останки. Пока дальнейшую их судьбу, в целях безопасности, мы не вправе разглашать, — рассказала Ирина корреспонденту «Фонтанки» сегодня утром, когда он готовился отправиться на похороны владыки. На запрос редакции «Почему Феофану не нашлось места в Лавре?» в Комитете по промышленной политике ответили, что в Лавре разрешено увековечивать память умерших, внесших выдающийся вклад в историю, науку и культуру России и Петербурга на основании решения губернатора. Предлагая предать владыку земле на Волковском кладбище, в Комитет исполняли волю инициативной группы:

