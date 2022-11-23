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    20 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: Строительство и продажа недвижимости. Итоги»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Чего удалось достичь строителям Петербурга в 2022 году? Сколько метров построили, сколько продали?
    • Изменился ли состав участников рынка: появились ли новые игроки, ушел ли кто-то с рынка?
    • Выводили ли строители новые крупные проекты на рынок? Не возник ли дефицит предложения на рынке?
    • Какова динамика цен в 2022 году? Можно ли ожидать длительного плато? От чего это будет зависеть?
    • Субсидированные программы ипотеки: выгода и риски? Чем обеспокоен Центробанк?
    • Как изменились предпочтения покупателей? На что они обращают внимание в первую очередь?
    • Что готовит нам год 2023 год? Ждем ли мы перемен или с учетом текущих трендов все будет по-старому?

    «Фонтанка.ру» проводит серию встреч с руководителями компаний — лидеров в своих отраслях. В сфере строительства и продаж недвижимости 2022 год стал непростым — спрос на жилье то рос, то падал вместе с ключевой ставкой и появлением новых программ по ипотеке. В сентябре — новый виток падения, в октябре — восстановления. Но стройки в Петербурге не остановили, а появившиеся программы субсидирования ипотеки спасли продажи многих застройщиков. Приглашаем компании-лидеры рынка рассказать о своих успехах в 2022 году, подвести предварительные итоги года, спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в 2023 году.

    К участию приглашаются: застройщики, агентства недвижимости.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 20 декабря 2022 года

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

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