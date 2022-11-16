Петербург Врубеля: 9 памятных мест — от гимназии до больницы

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На выставку Михаила Врубеля в Русском музее уже не попасть, но в Петербурге немало мест, где жил, учился, работал и даже умирал великий художник. «Фонтанка» подготовила путеводитель по этим местам.

Пятая городская (Аларчинская) гимназия

Екатерингофский проспект, 73



Михаил Врубель родился 17 марта 1856 года в Омске, в зажиточной семье — его дедом был астраханский губернатор, отец служил военным юристом. Отца часто переводили по службе из города в город, семья переезжала с ним. В 1867 году семья Врубелей приехала в Петербург, где 11-летний Миша поступил в Аларчинскую гимназию.



Это учебное заведение славилось усиленным преподаванием математики и физики, введением в образовательный процесс начертательной геометрии, механики, химии. В нее принимали детей с десяти лет, умевших читать и писать по-русски и знавших четыре правила арифметики. Обучение было платным, но «сироты и дети недостаточных родителей» от платы освобождались. Классы занимали второй этаж, на первом жили служители и находились две лавки.

Общество поощрения художников

Большая Морская улица, 38 / наб. Мойки, 83



Во время обучения в гимназии Михаил начинает посещать курсы рисования в школе при Обществе поощрения художников. Такие курсы создавались с целью «возможного поднятия художественного уровня среди рабочих масс» и были единственным местом, где могли получать профессиональное обучение дети из бедных семей. Устроенные по образцу художественных школ западной Европы, курсы были популярны и у высшего общества.



В то время мальчик увлекался искусством, но больше рисования ему нравились музыка и театр. Не окончив гимназию, Михаил с семьей переезжает в Одессу, где его отец получил должность гарнизонного судьи.

Санкт-Петербургский университет

22-я линия В.О., 7



После блестящего окончания одесской гимназии с золотой медалью в 1874 году Михаил Врубель возвращается в столицу, чтобы поступить на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где он больше увлекается философией Канта, чем юриспруденцией, а также зарабатывает репетиторством и гувернерством и посещает вечерние классы Императорской академии художеств. Одна из самых известных его работ того времени — трогательная иллюстрация «Свидание Анны Карениной с сыном» к роману Толстого, выполненная тушью на коричневой бумаге.



Квартира Николая Весселя

Угол улиц Союза Печатников и Мастерской

В своей книге «Врубель» писательница и переводчица Вера Домитеева пишет, что Николай Вессель, родной брат мачехи Михаила Врубеля, предоставил тому свою квартиру и стол на время учебы в университете. Она находилась «на углу Торговой и Малой Мастерской» (сейчас угол улиц Союза Печатников и Мастерской) в Коломне, недалеко от Мариинского театра. Дядя не препятствовал развлечениям племянника, который вел богемный образ жизни, общался с художниками, артистами, участвовал в студенческих увеселениях.



Императорская академия художеств

Университетская набережная, 17



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С трудом окончив университет и отбыв краткую воинскую повинность, осенью 1880 года в возрасте 24 лет Михаил Врубель поступил вольнослушателем в Императорскую академию художеств, где берет частные уроки у художника-академика, педагога Павла Чистякова, который в разное время обучал Репина, Сурикова, Серова и других выдающихся художников. Кстати, в академии Врубель разругался с Репиным, который вел утренние акварельные штудии у себя в мастерской. Поводом стала скандальная для того времени картина мастера «Крестный ход в Курской губернии», которую раскритиковал Врубель. А с Валентином Серовым отношения сложились очень хорошо, и молодой художник даже позировал для картины Врубеля «Гамлет и Офелия».

Осенью 1883 года Врубеля пригласили в Киев для реставрационных работ в древней церкви, и художник больше не вернулся к занятиям.



Панаевский театр

Адмиралтейская набережная, 4 (сгорел в 1917 году)



В 1895 году ставший уже известным художником Михаил Врубель приехал в Петербург для работы над оформлением оперы «Гензель и Гретель». В шестиэтажном здании в псевдорусском стиле располагался Панаевский театр, где на репетиции оперы Врубель впервые увидел певицу Надежду Забелу.

«Я во время перерыва (помню, стояла за кулисой) была поражена и даже несколько шокирована тем, что какой-то господин подбежал ко мне и, целуя мою руку, воскликнул: «Прелестный голос!» Стоявшая здесь T. С. Любатович поспешила мне представить: «Наш художник Михаил Александрович Врубель», и в сторону мне сказала: «Человек очень экспансивный, но вполне порядочный», — цитирует воспоминания Надежды Забело в своей книге «Врубель» Вера Домитеева.



Уже через год Надежда Забела вышла замуж за Михаила Врубеля и стала его музой на всю жизнь. Ее образ запечатлевал художник в многочисленных женских портретах и, по мнению некоторых критиков, именно свою жену написал Врубель в известной картине «Царевна Лебедь». Супруги прожили вместе долгую жизнь, но их единственный сын скончался в младенчестве.

Дом Бажанова

Улица Марата, 72



Врубель увлекся керамикой в 1890 году и возглавил завод изразцовых и терракотовых декораций в Абрамцево — в имении, принадлежавшем его близкому приятелю Савве Мамонтову, промышленнику и меценату. Керамика прекрасно сочеталась с декоративно-изобразительным стилем художника; возрождая искусство русской майолики, он создавал новый русский модерн в керамике. Его камин «Вольга Святославич и Микула Селянинович», украшенный по мотивам русских народных сказаний, в 1900 году получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Всего существовало 5 экземпляров камина, и только один из них, созданный для дома Бажанова, использовался по назначению как камин.



Филадельф Геннадьевич Бажанов являлся директором-распорядителем «Торгово-Промышленным товариществом Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной». В доме на Марата размещались помещения фирмы и собственные квартиры руководителей. Над великолепным убранством жилых помещений работали известные художники: для Большой столовой создал фриз из 7 больших и 12 малых полотен Николай Рерих, до наших дней сохранился майоликовый камин «Вольга и Микула», выполненный по эскизам Михаила Врубеля в 1908 году.

Больница А. Э. Бари

5-я линия В.О. 58–60



Признаки душевной болезни стали проявляться у художника в 1902 году: у него появились постоянная бессонница, сильнейшая раздражительность и фанатичность в работе. Он рисовал «Демона поверженного» по 14 часов в день, постоянно переписывая, не удовлетворяясь результатом. Знаменитый психиатр Владимир Бехтерев первым поставил диагноз «неизлечимый прогрессивный паралич», в современном значении — третичный сифилис. С этих пор художник постоянно лечился в разных клиниках у известных врачей, то впадая в совершенное безумие, то переживая периоды реабилитации и даже снова занимаясь творчеством, но неизменно угасая. В 1906 году от своей болезни художник ослеп.

С 1906-го до 1910 года — года своей смерти — Михаил Врубель находился в клинике Бари. Расходы на дорогостоящие клиники совершенно истощили семейный бюджет и были не по силам работавшей в Мариинском театре жене Врубеля. По ходатайству Валентина Серова Академия художеств оплачивала больничные расходы, составлявшие 75 рублей зимой и 100 рублей летом.



Последние годы жизни художник часто находился в состоянии полного помешательства, в мире галлюцинаций. Однако накануне смерти его сознание прояснилось, Врубель вымылся и сказал санитару: «Николай, довольно уже мне лежать здесь — поедем в академию». На следующий день, 1 апреля 1910 года (14 апреля по новому стилю), художник скончался. Его гроб был установлен в Академии художеств для прощания.

Новодевичье кладбище

Московский пр-т., 100



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





3 апреля художника похоронили на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.



Известна речь Александра Блока на траурной церемонии.

«Он оставил нам своих Демонов, как заклинателей против лилового зла, против ночи. Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим», — сказал поэт.

