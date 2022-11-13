Бизнесмен из Петербурга лишился «Хёндэ» за 5 млн руб.

Чёрный «Хёндэ Санта Фе» за 5 миллионов рублей похитили у петербургского бизнесмена. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 ноября.



37-летний мужчина заявил о краже накануне днём. По его словам, машина стояла у дома 10 на Индустриальном проспекте, а после исчезла.



Полицейские забрали у горожанина два комплекта ключей от автомобиля и документы — паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Машина — 2021 года выпуска, по каско застрахована, но средствами спутниковой сигнализации не оборудована. Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 158-й статьи УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

