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    Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта

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    Актриса Анджелина Джоли подала новый иск против бывшего супруга Брэда Питта, обвинив его в домашнем насилии. Об этом 4 октября сообщил журнал Variety.

    По данным издания, истица рассказывает свою версию ссоры, случившейся в 2016 году на борту самолета. В документах говорится, что Питт обвинил жену в излишнем потакании детям. Он «схватил Джоли за голову и встряхнул ее, а затем схватил за плечи и снова встряхнул, прежде чем толкнуть в стену», а затем «придушил одного из детей и ударил другого по лицу» из-за того, что они стали защищать мать и друг друга. После драки Джоли с детьи уехала в отель отдельно от Питта, пишет издание.

    Это встречный иск от представителей Анджелины Джоли в рамках спора с Питтом о доле в винодельне во французском поместье Шато Мираваль.

    Актёры купили Château Miraval на юго-востоке Франции в 2008 году за 28,4 миллиона долларов после свадьбы и договорились не продавать свои доли без согласия друг друга. Но Джоли всё-таки продала свою часть люксембургской компании, принадлежащей российскому миллиардеру Юрию Шефлеру. Об этом она сообщила Питту в январе 2021 году. Вскоре Питт подал на неё в суд, потребовав аннулировать сделку и выплатить компенсацию.

    Супруги состояли в браке пять лет и развелись в 2019 году.

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