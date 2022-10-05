Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта

По данным издания, истица рассказывает свою версию ссоры, случившейся в 2016 году на борту самолета. В документах говорится, что Питт обвинил жену в излишнем потакании детям. Он «схватил Джоли за голову и встряхнул ее, а затем схватил за плечи и снова встряхнул, прежде чем толкнуть в стену», а затем «придушил одного из детей и ударил другого по лицу» из-за того, что они стали защищать мать и друг друга. После драки Джоли с детьи уехала в отель отдельно от Питта, пишет издание.

Актриса Анджелина Джоли подала новый иск против бывшего супруга Брэда Питта, обвинив его в домашнем насилии. Об этом 4 октября сообщил журнал Variety .

Это встречный иск от представителей Анджелины Джоли в рамках спора с Питтом о доле в винодельне во французском поместье Шато Мираваль.



Актёры купили Château Miraval на юго-востоке Франции в 2008 году за 28,4 миллиона долларов после свадьбы и договорились не продавать свои доли без согласия друг друга. Но Джоли всё-таки продала свою часть люксембургской компании, принадлежащей российскому миллиардеру Юрию Шефлеру. Об этом она сообщила Питту в январе 2021 году. Вскоре Питт подал на неё в суд, потребовав аннулировать сделку и выплатить компенсацию.

