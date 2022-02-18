Джоли продала половину винодельни структурам российского олигарха, Питт пошел в суд

Анджелина Джоли продала свою долю в их общей с Брэдом Питтом винодельне Château Miraval. Бывшему супругу актрисы не понравился выбор покупателя.

Питт подал в суд на Джоли, об этом сообщило издание TMZ 18 февраля. Уточняется, что бывшие супруги договаривались не продавать винодельню без ведома друг друга. Актриса рассказала Питту о своем намерении избавиться от актива летом, он попросил ее согласовать с ним покупателя.

Еще через месяц он выяснил, что делит Château Miraval с российским миллиардером Юрием Шефлером. Винодельню купила Tenute del Mondo, это дочерняя компания Stoli Group, принадлежащая Шефлеру.