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Джоли продала половину винодельни структурам российского олигарха, Питт пошел в суд

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Анджелина Джоли продала свою долю в их общей с Брэдом Питтом винодельне Château Miraval. Бывшему супругу актрисы не понравился выбор покупателя.

Питт подал в суд на Джоли, об этом сообщило издание TMZ 18 февраля. Уточняется, что бывшие супруги договаривались не продавать винодельню без ведома друг друга. Актриса рассказала Питту о своем намерении избавиться от актива летом, он попросил ее согласовать с ним покупателя.

Еще через месяц он выяснил, что делит Château Miraval с российским миллиардером Юрием Шефлером. Винодельню купила Tenute del Mondo, это дочерняя компания Stoli Group, принадлежащая Шефлеру.

Питт считает, что Джоли намерено скрыла от него данные покупателя. Он требует аннулировать сделку и выплатить компенсацию. Актер, отмечает издание, вложил много сил, денег и времени чтобы сделать предприятие успешным.

Château Miraval на юго-востоке Франции пара купила в 2008 году за 28,4 миллиона долларов. Сумма нынешней сделки и размер компенсации, которую требует Питт, не называются.

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Комментарии (1)

f0ntan
Он такой же российский олигарх, как и Абрамович. Живет за рубежом. Активы за рубежом. Деньги крутит за рубежом
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