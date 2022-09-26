«Все замечания отработали». Правительственная комиссия одобрила ответственность за пропаганду ЛГБТ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Об этом 26 сентября заявил один из соавторов документа — глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
«Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму», — добавил он.
О том, что законопроект, вводящий административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии, направлен на отзыв в правительство, Хинштейн сообщил 31 августа. Депутат напомнил, что сегодня такая ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди детей, парламентарии хотят распространить ее на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Подробнее об инициативе читайте здесь.