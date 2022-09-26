«Все замечания отработали». Правительственная комиссия одобрила ответственность за пропаганду ЛГБТ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Об этом 26 сентября заявил один из соавторов документа — глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



«Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму», — добавил он.

