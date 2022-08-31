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    Теперь и демонстрация. Правительство разберется, надо ли наказывать за пропаганду ЛГБТ и педофилии

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    В правительство РФ направлен на отзыв законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Сейчас она предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей.

    Документ 31 августа опубликовал в телеграм-канале автор инициативы — депутат Госдумы Александр Хинштейн. Пропаганда ЛГБТ в интернете или с привлечением СМИ может стоить гражданам до 200 тысяч рублей, должностным лицам — до 400 тысяч, юридическим — до 4 миллионов (либо приостановка деятельности на срок до 90 дней).

    Отдельно упоминается демонстрация ЛГБТ-отношений или предпочтений среди детей. Штрафы за это предусмотрены такие же. Подчеркивается, что наказать могут в том числе за «описание и изображение» нетрадиционных отношений.

    За пропаганду педофилии в интернете и СМИ граждан предлагают штрафовать на сумму до 800 тысяч рублей, должностных лиц — до двух миллионов, а юридических — до десяти миллионов.

    «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений приняла чрезвычайно широкое распространение в современном мире. Она ведется как через средства массовой информации и сеть «Интернет», так и через проведение общественных мероприятий, демонстрацию таких отношений в кино, литературе, продукции музыкальной индустрии. Зачастую такая пропаганда носит агрессивный, навязчивый, оскорбительный характер, что вызывает широкое возмущение общества», — говорится в пояснительной записке к документу.

    Также Хинштейн напомнил, что комитет Госдумы по информационным технологиям работает над законопроектом, запрещающим отрицать семейные ценности и пропагандировать нетрадиционные отношения в кино, СМИ и в интернете.

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