От «Осеннего марафона» до «Зимней вишни». Какие произведения смогут запретить после расширения «закона о пропаганде»

В Госдуме рассматривают законопроект, запрещающий отрицать семейные ценности и пропагандировать нетрадиционные отношения в кино, СМИ и в интернете. «Фонтанка» предположила, какие фильмы, сериалы и книги формально можно «отменить» по новому закону.



Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит» Поделиться Поделиться





Уголовка за «мерзость» и «извращение»

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» представила в Думу группа депутатов. Автором проекта является Нина Останина, депутат от КПРФ, председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей. На своей странице в соцсетях она призывает ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. А если точнее — она хочет вернуть уголовное наказание для ЛГБТ.



«Мне кажется, надо ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений — недостаточно сегодня только административного наказания, надо возвращать уголовное наказание, чтобы мы не стали исполнителями воли ВОЗ, которая является соучастницей уничтожения, сокращения нашего населения», — считает депутат.

Тут следует подчеркнуть, что в проекте закона идет речь не только о полном запрете говорить, показывать и писать про ЛГБТ-отношения. Авторов инициативы не меньше волнуют так называемые традиционные семейные ценности. В проекте закона запрет на их отрицание, включая образ жизни чайлдфри, стоит на первом, по крайней мере по очередности, месте, запрет ЛГБТ-тематики — на втором.

Из авторов законопроекта к культуре и кино имеет прямое отношение только народный артист России Николай Бурляев, сыгравший в юности главную роль в фильме Тарковского «Иваново детство», депутат Госдумы от справедливороссов.

Еще в феврале на заседании Общественной палаты он активно выступал за утверждение духовно-нравственных ценностей и одновременно возмущался «непотребным искусством»: «Почему руководители музеев рядом с великим Александром Ивановым вешают «Черные квадраты», параллелепипеды и непотребство?» — вопрошал он.



В интервью «Ленте.ру» он назвал чайлдфри «мерзостью», а гомосексуалистов «извращенцами», которым «место под забором». Он хочет, чтобы в экспертных комиссиях Минкульта, решающих судьбы новых фильмов, сидели «уважаемые в обществе люди» — врачи, учителя, «представители правоохранительных органов и духовенства».



Что смотрят и читают россияне

Самый популярный в июле 2022 года сериал на российском стриминг-сервисе Start — российская комедия «Два холма». Она рассказывает о далеком от традиционного идеальном обществе женщин без болезней, насилия, войн и мужчин, где секс с мужчиной считается атавизмом и извращением. На втором месте — отечественная молодежная драма «Шиза» о воспитанниках интерната, среди которых есть представители ЛГБТ. Гомосексуальность — классическая сюжетная линия в сериалах про подростков, где описываются проблемы самоидентификации. Этому вопросу уделено много внимания в популярных в России и во всем мире молодежных сериалах, как современных, так и ретро: «Половое просвещение», «Эйфория», «Девочки», «Хор», «Бухта Доусона», «Сплетница», «Беверли-Хиллз, 90210» и многих других. Даже в продолжении культового в России 90-х сериала «Элен и ребята» двое главных героев — Жозе и Николя — оказываются в одной постели.



«Западный гомоконвейер» — так назвали Netflix в жалобе в МВД представители петербургской общественной организации «Общественный уполномоченный по защите семьи». Хит 2020 года — российский сериал «Чики» они же обвинили в «пропаганде ЛГБТ и феминизма», жаловались на него в Роскомнадзор и просили заблокировать.

Значимые герои нетрадиционной сексуальной ориентации есть в таких «взрослых» сериальных хитах разных жанров как «Американская семейка», «Как я встретил вашу маму», «Почему женщины убивают», «Оранжевый — хит сезона», «Бриджертоны», российских «Оттепель», «Игра на выживание» и многих других.



Но даже несмотря на отсутствие ЛГБТ-тематики, у огромного пласта самых успешных отечественных сериальных продуктов, которые посвящены отношениям мужчин и женщин, нет шансов пройти испытание традиционными ценностями. Это, например, сериал «Измены» об адюльтерах замужней женщины, который, согласно рейтингу, посмотрел каждый четвертый россиянин; «Содержанки», самый обсуждаемый сериал 2021 года, живописующий жизнь богатых мужчин и продажных женщин; хиты стриминг-платформы more.tv «Чики» и Happy end, которые рассказывают о проституции в провинции и мире легких денег на рынке виртуального секса; безусловный хит Первого канала «Краткий курс счастливой жизни» — о любви и сексе в жизни простых российских женщин, а также другой популярный сериал Первого «Влюбленные женщины» — история про секс-увлечения четырех подруг и многие другие сериалы, выпущенные крупнейшими государственными телеканалами или созданными как локальные проекты стриминг-платформ.



В рейтинге самых популярных книг за первое полугодие 2022 года, подготовленном Российским книжным союзом, второе место занял роман Катерины Сильвановой и Елены Малисовой «Лето в пионерском галстуке». «Фонтанка» уже писала, как книга про нетрадиционную любовь в пионерском лагере между образцовым вожатым Володей и разгильдяем Юркой стала культовой у молодых читателей, а цитаты из нее набивают в виде татуировок. Только за полгода книга принесла издательству почти 50 миллионов рублей.

На четвертом месте рейтинга Российского книжного союза с продажами на более чем 28 миллионов рублей стоит роман китайской писательницы фэнтезийных романов в жанре даньмэй Мосян Тунсю «Благословение небожителей». «Даньмэй — это истории для женской аудитории, которые рассказывают о романтических отношениях между мужчинами», — объясняется жанр книги на сайте книжного сервиса LiveLib.

Никто не пройдет

Один из авторов проекта закона депутат-артист Николай Бурляев призвал не просто не давать прокатные удостоверения фильмам, не соответствующим новому закону, но и «провести аудит» всех кинокартин, снятых за последние 30 лет.



Тогда, если следовать логике документа, законоохранители должны будут запретить чуть ли не всю советскую киноклассику. Например, фильм «Любовь и голуби», где адюльтер главного героя начался «по пьяной лавочке», или трагикомедию Никиты Михалкова «Родня», где зятя безжалостно изгоняют из семьи, а женщина заявляет о своем праве жить по любви. Настоящими попирателями семейных ценностей являются герои «Осеннего марафона» и «Забытой мелодии для флейты», которые обманывают жен и фактически живут на две семьи. Не говоря уже об «Асе Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», и при этом решила завести ребенка от не любящего и женатого мужчины. Кстати, лейтмотив «а я люблю женатого», явно нарушающий семейные ценности, также подлежит искоренению, вместе с фильмами «Дело было в Пенькове», «Зимняя вишня», «Москва слезам не верит» и многими другими.

Что касается классиков литературы, здесь ситуация еще более безнадежная. Сквозь сито подобного закона не пройдут классики — чувственный Бунин с «Легким дыханьем» и «Темными аллеями», Достоевский, воспевающий «падших женщин», Толстой с Анной Карениной, которая оставила не только мужа, но и сына, предпочтя семье любовь.



Что же разрешат показывать в кино? Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая разъяснила этот вопрос в интервью для телеканала 360 ТВ.

«Зрителям будут показывать ленты про любовь мужчины и женщины, а также семьи, в которых рождаются дети», — озвучила Буцкая позицию комитета.

