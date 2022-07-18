Кино, отрицающему семейные ценности, хотят отказать в прокате: законопроект внесли в Госдуму

В Госдуме рассмотрят проект закона о запрете фильмов и публикаций в СМИ с «пропагандой отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». Документ был размещен в базе законопроектов 18 июля.



Его авторы предлагают внести изменения в несколько законодательных актов РФ «в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения». Если документ будет принят, фильмы, «отрицающие семейные ценности» (сюда включен образ жизни «чайлдфри»), не получат прокатного удостоверения, кроме того, СМИ запретят публиковать соответствующие материалы, а также будут блокировать сайты с «пропагандирующей» информацией. Запрет хотят распространить и на соцсети.

